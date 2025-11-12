除了高市早苗「台灣有事」　美國也正以核潛艇圍堵中國？

「習特會」後的印太，依舊是風浪不止。

最引人注目的，就是11月7日的高市早苗表態，也就是稱「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權，畢竟根據2015年頒布的《國家安全法》，在構成「生存威脅」的情況下，日本可以基於集體自衛權在有限範圍內使用武力。

可想而知，這番言論讓本就脆弱的中日關係再起波瀾。高市早苗也在10日的眾議院預算委員會會議上遭到質詢，主要反對黨立憲民主黨議員大串博志就提到，當政府在討論「生存威脅」時，即使是在討論《國家安全法》期間，也從未提及具體的國家、地區或情況，建議高市早苗修改言論。

高市早苗則回應，當被問及何種情況會被視為台灣緊急狀態時，她是基於最壞情況的假設發表上述言論，並也明確指出，政府將綜合考慮具體情況的所有訊息，來判斷何種情況構成「生存威脅」。高市更重申，她的聲明符合政府既定立場，不會收回。顯然，中日關係還將震盪一段時間，而這既是日本「再武裝」的時代註腳，也是美日同盟漸成印太戰略核心的區域側寫。

與此同時，另一股圍堵力道雖被各方普遍忽略，卻也正在進行中，那就是美國在印太諸國的「核潛艇工程」，對象包括早前AUKUS下的澳洲，以及這次特朗普（Donald Trump，又譯川普）亞洲行的韓國。

圖為2025年10月24日，新任首相的高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

AUKUS核潛艇綁定美澳關係

眾所周知，AUKUS在2021年9月15日由澳洲、英國、美國三方元首正式宣布成立，並且包含兩方向的戰略規劃：第一，美英承諾向澳洲提供至少8艘常規武裝的核動力潛艇；第二，三國在涉及人工智慧、量子計算、網路戰、電磁戰和高超音速武器等先進軍事領域展開合作，推進技術的聯合研發與應用。

而其中，核潛艇項目早在當年就已備受關注，畢竟這除了牽動「核不擴散」爭議外，也標誌三國聯合決策與執行的更上層樓。

首先，從項目確立來看，核潛艇項目由三國共組的聯合指導小組負責推進，專案當中包含至少包含9個工作組。而作為核潛艇接受方的澳洲，更是詳細規劃「全政府」路徑：在初期創建核潛艇工作組，成員來自10個聯邦政府機構，研擬核潛艇專案的最佳實施方案；在這之後，工作組轉化為正式的聯邦機構「澳洲潛艇局」，負責監督核潛艇的採購、建造、交付、技術管理、維護等。

與此同時，在「柯林斯」級常規潛艇逐漸退役的背景下，AUKUS也針對澳洲的水下戰力「空窗期」，提出「四階段」長期路線圖。

第一，從2023年起，澳洲的潛艇軍官、潛艇兵和工程師等，將分批赴英美核潛艇學校或工業基地受訓，並將在受訓結束後與英美核潛艇官兵混編開展實操訓練。

第二，2027年起，由4艘美國潛艇和1艘英國核潛艇組成的輪駐編隊（SRF-West），將開始駐紮在澳洲的斯特林（Stirling）海軍基地，第一艘AUKUS級核潛艇也由英國開始在澳洲本土製造。

第三，2032年起，澳洲正式向美國採購3到5艘維珍尼亞級核潛艇，預計每3年交付一艘，前2艘是二手核潛艇，預計服役時18年到27年，第三艘則是在美建造的全新核潛艇。

第四，2043年左右，英國正式向澳洲交付第一艘由英國製造的AUKUS級核潛艇，澳洲同期也將開始自主建造第一艘AUKUS級核潛艇，並計畫在2053年左右實現全部交付。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

顯然，這種歷時多年的長期規劃，必須要有跨政府的龐大預算與便利法規支撐。而從當前澳洲政府動向來看，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也明顯繼承了莫里森（Scott Morrison）路線。

2023年3月，阿爾巴尼斯政府正式公布核潛艇專案的總預算：2,680億至3,680億澳元，波動幅度高於35%，遠超澳洲國防採購項目上下浮動15%的通行規定，並且預計橫跨30年，平均每年支出約佔澳年度GDP的0.15%，覆蓋核潛艇設計、建造、運行、維修和廢料處置等全生命週期成本。如此龐大規模的預算，已足以讓澳核潛艇艦隊躋身與澳海軍、陸軍和空軍相提並論的「第四軍種」。

法律層面同樣如此。2021年11月，澳美英簽署《海軍核動力推進資訊切換式通訊協定》（ENNPIA），為三國核潛艇技術合作奠定基礎。2024年8月，三國再簽《美英澳海軍核動力合作協定》（ANNPA），標誌美英向澳洲轉讓核動力潛艇技術邁出了重要一步。與此同時，美國國務院也大幅放寬對澳軍品出口管制，同意從2024年9月起，70%的防務產品出口將免除《國際武器貿易條例》（ITAR）所要求的許可審批。

顯然，阿爾巴尼斯雖較莫里森立場和緩，卻並沒有顛覆AUKUS的核潛艇路線，甚至不惜用公布預算的方式，向民眾表明工黨政府捍衛國防的堅定立場，同時展示澳洲實踐AUKUS不分黨派。

更重要的是，AUKUS核潛艇項目代表美國印太戰略的關鍵一步：綁定美國與澳洲。表面上來看，美英澳三方對於AUKUS的官方表述回避「同盟」字眼，但從三方安全合作的規模、密切程度以及所涉敏感尖端軍事技術而言，AUKUS實質就是基於共同政治意志的安全合作，並且矛頭直指中國。

正因如此，美國布魯金斯學會才會將AUKUS界定為「呼之欲出的海上同盟」（emerging alliance at sea）。拜登（Joe Biden）政府時期人稱「印太沙皇」的坎貝爾（Kurt M. Campbell）也同樣表示，AUKUS的成立表明澳洲已決定在未來40年綁定美國；時任拜登國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也稱，AUKUS是美澳長達50年的「戰略聯姻」。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

特朗普準備綁定美韓？

當然，一直以來都有分析指出，AUKUS核潛艇項目耗時漫長，恐怕「緩不濟急」；說得更直接，如果AUKUS目標直指中國，理應要在中美第一熱點、也就是台海發生衝突時扮演角色，但如前所述，核潛艇工程曠日廢時，未必能來得及「奔赴台海」。

但在筆者看來，這種說法或許過度簡化印太戰略本身。毫無疑問，台海是中美近年的最危險前線，印太戰略當然也涵蓋台海，台海卻恐怕不是印太戰略的全部。

從美國的視角出發，能嚇阻北京不對台動武當然是最理想結果，而也正是為了這個目標，美國不僅持續對台軍售，也在近年盡可能動員印太諸國，要形塑「台海戰爭成本高昂」的嚇阻結構。當然，這不保證一旦台海戰爭不幸爆發，美國與其印太盟友必然出兵，不過種種事前武裝與動員，卻能在過程當中強化美國於印太的軍事存在、深化美國與盟友的軍事協調，也就是形成AUKUS核潛艇項目的實質效果：不論核潛艇需要多久才能造出來，澳洲都已經在軍工產業、區域戰略上事實「綁定」美國，美國核潛艇更將定期駐紮澳洲。

而這種「綁定」結構，其實也就是某種程度的兩手準備：戰前嚇阻、戰後深化圍堵，不論台灣是否丟失。說得更直接，如果台海戰爭不幸爆發、導致台灣「改換陣營」，在印太諸國已經「綁定」美國的背景下，華盛頓將能最大程度確保其他盟友不會跟著「帶槍投靠」。換句話說，就是在傷口已經形成的背景下，盡可能用戰略繃帶止血。

當然，這種結構不是美國強加就能形成，而是仰賴雙方某種程度的一拍即合。以AUKUS為例，澳洲位處美歐戰略邊陲日久，如今一夕成為被挹注對象、軍工產業更是因此受惠，當然不會輕易拒絕；日本就更不用提，基本上從安倍晉三解禁集體自衛權以來，日本內部的軍工、保守勢力就蓄勢待發，希望能進一步掙脫和平憲法束縛，因此除了「台灣有事、日本有事」等輿論氛圍形塑，這次特朗普亞洲行，還同樣深化與日本造船業的軍工合作。

2025年10月29日，韓國慶州，圖為特朗普在李在明贈送禮物時緊握對方右手致意。（Reuters）

再來就是韓國。10月30日「習特會」當天，特朗普在社交平台發文稱，自己已經批准受中方制裁的韓華海洋造船廠建造核動力潛艇，美國將與韓國分享高度保密的核技術，幫助韓國在去年被韓華集團收購的美國費城造船廠，建造新型核動力潛艇。雖說目前尚不清楚該潛艇專案的規模或成本，但韓方在會談後已經表示，承諾投資1,500億美元用於美國造船產能的建設。李在明更稱，如果韓國擁有核動力潛艇，就可以協助美國的地區活動。

從AUKUS的前例來看，美國應是想要以核潛艇項目的形式，繼續深化綁定美韓軍事，而韓國出於自身國家利益，當然也不會輕易拒絕。

一來，朝鮮半島局勢長期不穩，核潛艇作為戰略武器，不僅能替代老舊的常規動力潛艇，更能增強對周邊國家艦艇的追蹤偵察能力，從而構建更有效的海上威懾體系；二來，作為中等強國，韓國當然也有提升區域影響力的抱負，這點從尹錫悅時期就清晰可見，而擁有核潛艇既符合韓國的軍事現代化目標，更是彰顯國家實力的重要標誌。

當然，這些動作都不表示美國與盟友必然為了台海戰事「兩肋插刀」，尤其中國還是印太多國的有力貿易夥伴。但這種現象也反映另一角度的現實：即便中國擁有「武器化互賴」的潛能，也不能阻止印太多國同意「綁定」美國，即便是在關稅大棒無情橫掃的「特朗普2.0」。

走過二戰與冷戰，如今在中美博弈的主旋律下，印太區域的「再軍事化」恐怕已是勢不可擋，而在一片汪洋的深水靜流下，核潛艇無疑將是未來主角。