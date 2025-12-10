世紀搶婚｜Netflix與派拉蒙競購華納兄弟　一文看懂雙方收購方案

作為荷里活的傳奇電影製片廠，華納兄弟探索娛樂公司（Warner Bros Discovery，下稱華納兄弟）旗下擁有HBO、美國有線電視新聞網（CNN）以及眾多媒體業務，如今正身處一場世紀媒體爭奪戰的中心。

串流平台Netflix12月5日（上周五）宣布以827億美元（約6434億港元）收購華納兄弟旗下的電影業務、HBO和HBO Max。僅過一個週末，派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）8日（周一）又宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。

無論最後哪方成功都將會是一場天價收購案，令全球影視、串流，甚至媒體業「金主大洗牌」，本文將解雙方的收購方案及其差異。



Netflix僅收購華納兄弟電影製片及串流業務

據英國《衛報》報道，Netflix的收購方案將讓這家串流媒體巨頭獲得華納兄弟影業旗下的電影內容，其中包括《哈利波特》、魔戒電影（Lord of the Rings）、權力遊戲（Game of Thrones）、老友記（Friends）和DC超級英雄等熱門電影系列。

Netflix亦將獲得HBO，旗下擁有《傳媒家族繼承人》（Succession）和《白蓮教》（White Lotus）等熱門劇集；以及HBO Max的串流服務。這筆交易不包括華納兄弟旗下的美國有線電視新聞網（CNN）和Discovery。假如交易最終獲得通過，上述頻道將於明年分拆成一間獨立公司。

2025年12月5日，圖為美國Netflix與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

按照雙方12月5日達成的共識，華納兄弟的股東，手上持有每股股份可獲23.25美元現金和4.5美元等值的Netflix股票。換言之，Netflix以每股27.75美元（約216港元）收購華納兄弟部份業務，總作價為以827億美元（約6434億港元）。

值得一提的是，Netflix方案預計交易需時12至18個月完成；假如交易最終無法獲得美國政府監管部門批准，Netflix需要向華納兄弟賠償58億美元（約451億港元）。

2025年12月9日，串流平台Netflix5日宣布以827億美元（約6434億港元）收購華納兄弟旗下的電影業務及HBO。隨後，派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance）8日宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。

Paramount向華納兄弟提出全面敵意收購

相比之下，派拉蒙向華納兄弟提出的是全面收購，按每股30美元（約233港元）直接向股東發出要約，全部以現金支付。總作價高達1,084億美元（約8434億港元）。

據《綜藝》（Variety）報道，該收購要約獲得410億美元（約3190億港元）的股權融資支持，資金來自甲骨文創辦人和主席艾莉森（Larry Ellison）及紅鳥資本（RedBird Capital）。

此外，來自來自沙特阿拉伯、卡塔爾和阿布達比等主權財富基金亦有投入240億美元。

其餘資金來自總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）旗下的Affinity Partners。派拉蒙影業同時亦獲得來自美國銀行、花旗集團和阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的540億美元（約4201億港元）債務融資承諾。

2025年12月5日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

值得留意的是，派拉蒙提出的是全面收購，意味美國有線新聞網、TNT和TBS等電視頻道都將被包含在內。

此外，派拉蒙方案預計交易需時12月完成；假如華納兄弟最終「反悔」拒絕Netflix的收購方案，需向Netflix支付28億美元（218億港元）的賠償金。

何謂敵意收購？為什麼派拉蒙會採取這種策略？

雖然派拉蒙行政總裁，甲骨文創辦人艾利森的兒子，大衛艾利森（David Ellison）曾在閉門競購過程中多次提出收購華納兄弟的方案，但都被公司董事會否決。敵意收購代表艾利森今次是直接向華納兄弟的股東發出邀約，試圖說服股東們接受他的收購方案。

2025年12月8日，美國紐約，派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）行政總裁艾里森（David Ellison）在紐約證券交易所（NYSE）接受採訪後離開。（Reuters）

大衛艾利森向股東提出的理據很明確：他提供的每股價格高於Netflix，而且願意買下整間公司，包括其陷入困境的傳統電視頻道，並相信他的公司更有可能獲得特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府監管部門的批准。眾所周知，甲骨文始創人艾利森是特朗普的盟友。

華納兄弟董事會為何拒絕派拉蒙的收購要約？

這些交易背後的政治因素錯綜複雜。大部分的討論都是私下進行。但派拉蒙一直積極施壓華納兄弟接受其收購要約，並公開了一些其認為有偏見的資訊。

在12月3日派拉蒙致華納兄弟行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）的一封信中，派拉蒙的律師提到華納兄弟一位國際高層近期在布魯塞爾與歐盟官員的一次會面，會上他們討論了「合併前景」(merger prospect）。

2025年12月8日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像插圖與華納兄弟公司的標誌。（Reuters）

信中指出，雙方討論了派拉蒙收購華納兄弟可能導致「（傳統）媒體過度萎縮」的憂慮，並探討了歐盟委員會或幹預潛在合併的可能性。

派拉蒙在信中寫道：「如果這次會面真有發生，其影響顯而易見，表明華納兄弟對派拉蒙的收購要約存在默許的抵制，甚至可能是在積極阻撓。」華納兄弟在回應中表示，其董事會「將以最謹慎的態度履行其受託責任」。

世紀競購案須過多關

值得留意的是，由於這宗收購案規模龐大，這宗交易須接受多個主要市場的政府競爭監管部門審視其對市場反壟斷的影響。這宗交易必須獲得所有關鍵司法管轄區的批准，否則便無法在當地繼續進行。

換言之，Netflix和派拉蒙不但需要獲得美國的監管部門，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的批准才能買下華納兄弟，還需要獲得像歐盟旗下歐盟委員會（European Commission）的批准。外界普遍認為歐盟對媒體與反壟斷的監管環境可能與美國的監管環境大為不同，而且更加嚴格。

相關因素都將讓要促成這宗收購案變得更為複雜。

Netflix與派拉蒙有何不同？

分析師認為，儘管派拉蒙和Netflix都是實力雄厚的媒體巨擎，但它們之間存在明顯差異。

作為串流平台「一哥」，Netflix近年積極追求獲利，推出像《魷魚遊戲》膾炙人口的劇集。與由Skydance Media和哥倫比亞廣播公司（CBS）母公司派拉蒙合併而成的派拉蒙天空之舞不同，Netflix過往並未將收購媒體同業視為首要經營策略。

此外，與Netflix不同，派拉蒙在傳統電視和電影領域都扮演重要角色。其串流平台 Paramount+，訂閱人數一直無法追上Netflix，也難以與 Disney+、HBO Max、Hulu 和 Apple TV等其他主流串流服務競爭

據Digitaltrends今年11月公布的數據顯示，Netflix串流平台的訂閱人數全球第一，擁有超過3億（約3.016億）的訂戶。派拉蒙旗下的Paramount+全球名列第八，僅有7700萬訂閱人數。

據CNBC公布的一份統計顯示，2024年北美電影票房，華納兄弟票房市場佔比名列第三，市占率為13.7%，派拉蒙則名列第五，市占率為10.1%。

儘管Netflix亦有自行製作電影，但對在傳統戲院上映其製作電影一直缺乏興趣。Netflix認為新世代觀眾更喜歡在家裏觀賞節目，而非與其他人一起擠在戲院內觀影。過往Netflix雖然偶有在實體戲院上映其製作電影，但主要都是為了獲得入圍奧斯卡競逐獎項條件而作出的「有限度短期放映」。Netflix對實體戲院上映電影的「負面態度」，亦讓電影業界對其收購華納兄弟的計劃大表憂慮。

Netflix與派拉蒙誰更有機會獲特朗普「祝福」？

目前尚不清楚特朗普政府將如何處理這兩項交易，但這場爭奪戰無疑已獲得特朗普的高度關注。白宮官員曾表示，他們更傾向派拉蒙勝出。

在派拉蒙宣布敵意收購之前，特朗普曾表示，他將直接「參與」審批Netflix收購華納兄弟的決定。

從出資金主的層面來看，派拉蒙方案的其中一位「金主」是Affinity Partners，這間投資公司由特朗普女婿庫涉納創立。

11月10日，美國總統特朗普女婿、中東顧問庫什納（Jared Kushner）到訪以色列，與內塔尼亞胡討論加沙停火第二階段事宜。(Reuters)

派拉蒙8日發聲明知，他們「非常有信心」其提出的交易方案將獲得監管部門的「快速」批准。

但就在同一日，特朗普突然在社交媒體上猛烈抨擊大衛艾利森，原因是他旗下哥倫比亞廣播公司在其《60分鐘時事雜誌》節目中採訪了特朗普的前盟友，MAGA派的前國會眾議員格林（Majorie Taylor Greene）。

特朗普表示：「我對這個節目真正的不滿，在於《60分鐘時事雜誌》的新老闆派拉蒙竟然允許這樣的節目播出，他們和之前的大股東沒有不同，之前的老闆剛剛才因為對我，你們最愛的總統，的虛假報道，付給我幾百萬美元賠償！」

媒體「世紀搶婚」下一步何去何從？

2025年12月8日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）、Netflix與華納兄弟（Warner Brothers）的標誌。（Reuters）

派拉蒙對華納兄弟的收購要約將於明年1月8日下午5時到期，不過該截止日期可以延後。12月8日下午，華納兄弟確認收到派拉蒙的收購要約，並表示將「認真審查和考慮」這項方案。但公司董事會強調，「並未改變其早前對與Netflix達成協議的建議」。

華納兄弟表示，將在未來10日內向股東傳達董事會有關派拉蒙收購的建議。