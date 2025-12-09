派拉蒙提1084億美元敵意收購　華納兄弟將審視方案10日內作出建議

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）12月8日（周一）向華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）提出敵意收購，直接向其股東以每股30美元（約233港元）發出收購要約，全部以現金支付。派拉蒙的收購要約將持續20個工作日，在此期間，任何華納兄弟探索的股東都可以每股30美元（約233港元）的價格將其持有股份出售給派拉蒙。如果派拉蒙成功收購51%的流通股，它將控制該公司。華納兄弟探索表示將仔細審查該提案，並在10個工作日內提出建議回覆。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，派拉蒙影業已正式向華納兄弟股東提出收購要約，價格為每股30美元（約233港元），全部以現金支付。

該收購要約獲得410億美元（約3190億港元）的股權融資支持。剩餘資金將來自紅鳥資本（RedBird Capital）和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）庫什納（Jared Kushner）旗下的Affinity Partners。此外，派拉蒙影業亦獲得來自美國銀行、花旗集團和阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的540億美元（約4201億港元）債務融資承諾。

派拉蒙首席策略官戈登（Andy Gordon）8日在與投資者的電話會議上表示，派拉蒙的收購要約將持續20個工作日。華納兄弟探索公司有10日時間作出回應。戈登也表示，20個工作日結束後，派拉蒙可以選擇延長截止日，讓該要約繼續對華納兄弟探索公司的股東有效。

派拉蒙影業行政總裁埃里森（David Ellison）同日表示，公司這次提出的每股30美元（約233港元）收購報價並非「最終報價」，暗示如果能夠重啟談判，派拉蒙願意為華納兄弟影業支付更高的價格。

報道指，埃里森希望說服華納兄弟影業的股東，其每股30美元（約233港元）的全現金收購方案比Netflix提出的每股27.75美元（約215.9港元）的現金加股票收購方案更有價值。

據《綜藝》（Variety）8日報道，華納兄弟在一份聲明中表示，目前董事會「暫不修改其對與Netflix達成協議的建議」。

2025年12月8日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）、Netflix與華納兄弟（Warner Brothers）的標誌。（Reuters）

華納兄弟12月5日（周五）宣布與Netflix達成協議，Netflix將以720億美元（約5601億港元，企業價值為827億美元，約6434億港元）收購華納兄弟探索旗下的電影業務、HBO和HBO Max。派拉蒙影業8日（周一）發起的敵意收購要約，將收購華納兄弟探索旗下的所有業務，其中包括美國有線新聞網絡（CNN），其企業價值高達1,084億美元（約8433億港元）。