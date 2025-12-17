漁網再生術：港商越南設廠回收漁網　「海洋塑料」變衣料、家具

試想像，你所坐的辦公椅，或者身上所穿的風褸，或者行李箱是由廢棄魚網回收再做？



港人工業家林冠雄（Ken）約十年前跟拍檔開始投資把回收漁網重造成海洋塑料（Ocean plastic），這些海洋塑料最終可能被織成紗線，製成衣服布料，也可能注成塑膠，演變成千萬款海洋再生產品。



潛水愛好者的忽發奇想

「這些漁網最初是沒人要收的，中國的遠洋捕漁拖網大概長達1200米，而網的預計壽命視乎打撈到多少蟹，因為蟹既會把漁網剪爛，蟹腳也會卡在漁網之中。漁民會選擇把漁網還是蟹腳剪爛？當然是不值錢的漁網了。」InResST董事總經理林冠雄說，而這些布滿蟹洞的漁網可能往往只用過不多於十次，就被棄於大海。

12月初， 林冠雄在越南胡志明市舉行的東盟博覽會「香港館」中，向參觀者介紹他們的公司InResST。當初之所以想到要回收漁網，是因為潛水時發現廢棄漁網所造成的污染問題，而且從海底打撈是極危險又昂貴，所以想從源頭減廢。

於是，林冠雄跟拍檔2016年共同創投漁網再生企業InResST，對方正好是國內尼龍化纖企業，因此用自家工業技術，注入這間魚網回收公司，前期花了五年時間研發，如何把又腥又臭的漁網，回收再造成消費品原料。

回收漁網造福漁民

一直以來，從事漁網回收的都是漁村一帶的老人，要清理網上那些魚屍、殘渣，是低價值的厭惡性工作，漁民寧可棄掉都不想處理。但如今InResST大量回收漁網也為漁民提供了額外收入。

InResST把漁網回收再生成塑膠粒，再經過抽絲及紡紗等工序，造成面料。(InResST供圖,香港01翻譯)

現時，InResSt在全中國已有13個漁網回收點，遍布江蘇、海南島、廣東、福建等沿岸省份，再由位於江蘇的廠房回收重造。Ken介紹，魚網主要成份是尼龍，他們工廠會把原料再製成膠粒，或抽絲造成幼細的纖維，再成為供紡織用的紗線及面料。

廢棄漁網再生成「海洋塑料」逐格睇：

近年，InResST更把回收及生產基地擴展至越南，回收日本、印尼、越南、台灣等地的漁網。記者走訪了他們旗下位於西寧附近的一處工業園區的新廠房，車間內的機器日以繼夜地運轉，工人們把廢棄漁網放入機器內，漁網經過洗涮，剪碎，再在高速旋轉的巨型水筒裏，重新分解為尼龍（PA）、聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP）。

再生原料辧公椅

廠房有10台生產線，每天可以生產達70噸改性塑膠原料，這些不同顏色的塑膠顆粒再運送至集團旗下的注塑工廠，每天生產出接近5萬個再生原料零部件。目前他們其中一項主要成品是辦公椅，八成再生原料都用作製作辦公椅，每月出口量達三十萬張，供應予沃爾瑪、Costco、Amazon、Best Buy等歐美大型零售商。

InResST副總裁盧燚與廠房負責人陳金鍇介紹，他們這個辦公椅基本上除了木板、金屬支柱及椅背靠網的部份，都是由海洋再生料所製成。由辦公椅這個產品可見，InResST已實現由回收海洋廢物（漁網和漁具），到製成消費品的全產業鏈循環。盧燚又稱，這些出口的辦公椅已為公司產生穩定的利潤，也令事業具有可持續性。

廠房負責陳金鍇介紹，辦公椅為他們現時的主要產品，除了金屬、木板及椅背網料部分，椅子都使用再生海洋塑料。（劉耀洋攝）

實際上，更講究環保及ESG理念的歐洲企業，以及國際大連鎖品牌對於InResST這個回收漁網再造的概念十分青睞。InResST的再生原料客戶已包括不少國際品牌——Nike、lululemon、UNIQLO、Muji、H&M、ZARA等，衣物若使用了他們的再生紡織纖維都會掛上他們的品牌，讓消費者知道。

從潤手霜容器到行李箱

在展覽上，InResST展示了使用海洋塑料製造的產品，既有各種服裝，鴨舌帽，還有跟國際品牌一同開發的行李箱。吸引到記者眼球的卻是一支潤手霜，林冠雄介紹說，這個管狀軟管外層也是由海洋塑料製成，而接觸到護膚品的內層則使用新料，確保安全衛生。

這是來自一間瑞典的化妝品公司，很喜歡我們的理念，提出跟我們一同研發這樣的產品，然後他們以非常高的溢價，在歐洲推廣，人們都瘋狂的去買他們的商品，消費者都很喜歡這個來自於海洋的想法。 林冠雄

理念深受歐洲企業歡迎

InResST的再生面料去年在全球最大體育用品展ISPO Munich獲得最佳產品獎。林冠雄說：「漁網有一個特性就是非常之耐用，如果你是做例如戶外的帳篷 ，或者戶外用品，需要很耐用的東西，其實我們（的原料）是很合適的。」

公司發展十年至今，InResST所推銷的理念，以至產品似乎都不愁沒市場，「我覺得最大困難是依然很多人會把它跟新料比較價錢；另一個很現實的挑戰是，魚網的儲存和回收會積壓我們大量的資金。」

尼龍全新料的價格非常波動，林冠雄指出，全新尼龍料這一兩年由於價格大跌，導致如今差價拉開，再生料成本大概比新料貴一倍。不過，不少消費者也願意多付一點去買一件使用海洋回收物料製成的產品，而且，衣服為例往往不須用上100%再生尼龍，而是混入棉等其他原料，變相最終成品不會貴太多。

你介不介意一件衣服多給一元左右 ，即是大約一元人民幣的成本，而令到你的衣服原料來自於廢棄漁網？ 林冠雄

比起成為賺大錢的工業，林冠雄更着重當時創投這間公司的初心——必須取源於使用過的廢棄漁網，拒絕Green Wash，兼且尋找理念相同的合作夥伴，就是為了保育海洋，不介意付出多一點成本的企業。