昆蟲走私・下｜低風險、高回報、社會忽視　非法走私恐難言杜絕

「許多在昆蟲市場上流通的物品，一是非法出口的，一是非法進口的，令人遺憾的是，這種情況非常普遍。」來自比利時的環境工程師兼昆蟲愛好者Stéphane De Greef說道，他在Facebook上經營一個頗受歡迎的昆蟲學小組。



近年，世界各地的走私昆蟲個案呈上升的趨勢，走私的昆蟲品種也越趨多元化。究竟，昆蟲這一被稱為「主宰世界的小東西」，是如何在跨國巨大走私網絡中流轉進而走入個人買家手中？



目前就全球商業貿易而言，偷獵現象尤其嚴重地影響熱帶國家，溫暖的氣候和豐富的食物資源孕育出體型龐大、色彩艷麗的昆蟲。世界各地的買家願意為最稀有、最艷麗或最具特色的生物支付數百甚至數千美元，用於繁殖、活體展示或裝裱後掛在客廳裏。

例如，犀金龜閃亮的外殼因其獨特的外觀而吸引日本買家；在斯里蘭卡，擁有鮮豔精緻翅膀的蝴蝶備受追捧；而在美國，螳螂卵被視為珍奇物品，人們將其作為寵物或裝飾品飼養。

走私者正是看準這種需求收集昆蟲，並將它們包裝在薯片包裝袋、糖果盒或塑膠管等日常小容器之中，並將這些容器與一般行李或貨物混雜在一起，使得昆蟲難以在機場或海關檢查中被發現。

昆蟲體積小，一般難以在機場或海關檢查中被發現。(Getty)

從捕捉到銷售5階段

實際上，跨國昆蟲走私活動十分成熟，其貿易鏈條可大致分為捉蟲、藏匿、運輸、偽造來源、銷售等5個階段。

首個階段通常由原產地居民或熟悉棲息地的人實施。這些人一般是受到中間人的委託捕蟲，但只能被動等待中間人聯繫他們，並出錢買下、隨即轉售這些昆蟲。不過，捉蟲在部份國家並不意味違法，捕蟲者往往迫於生計出售昆蟲，例如在盛產各種蝴蝶的南美國家厄瓜多爾，《土著人民法》允許當地人無需特殊許可，就能獲取自然資源以滿足「生存」需求，例如販賣野生動物及標本。

第二階段是藏匿昆蟲，由於這些生物體型、氣味和聲音較小，可以輕鬆藏進膠盒、衣物、行李箱甚至其他走私貨物內部，因此很容易從執法人員眼皮底下溜走。

第三階段要通過陸、海、空三路運送昆蟲或昆蟲標本，往往由乘客攜帶裝有昆蟲的容器，使出各種「神通」通過海關安檢，跨國運送到其他地方。

第四階段則是「洗產地」，這一步驟使得追蹤走私活動更加困難。昆蟲標本商店Dedalma Artesanías老闆韋拉斯泰吉（Oliverio Velástegui）舉例指，走私者有時會從秘魯或哥倫比亞到鄰國厄瓜多爾獵取當地昆蟲：「他們從厄瓜多爾採集標本，然後利用秘魯偽造真實來源出售。」

最後一個階段，這些昆蟲會到達位於北美洲、歐洲和亞洲的買家手中，通常是寵物店、標本商店和實驗室，最後由不知情的消費者買走。

電商平台已成為跨國購買昆蟲的主要手段之一。（ebay.com）

利用社交平台令過程更難追踪……

雖然，許多國家禁止或要求對某些物種或特定區域（例如國家公園）的物種進行捕獲和出口，並要求獲得特殊許可，但這並未阻止人們從野外捕捉昆蟲。

而昆蟲走私因涉及物種繁多、貿易隱蔽、規模相對動植物走私較小，且昆蟲不像靈長類或大型哺乳動物那樣容易引發公眾情感共鳴，導致執法資源有限、國際協調不足，至今沒有建立統一的全球數據庫，也鮮少進入公眾視野與媒體焦點，因而被走私者視為違法「風險低」。

另一方面，包括昆蟲在內的特種寵物因受到不少消費者的青睞，其身價也受市場影響逐步上升。而走私者往往在昆蟲得手後急於在黑市拋售，因而被視為「高利潤」。

有法國昆蟲寵物店主表示，昆蟲作為新奇寵物吸引了不少飼養者，其店內的子彈蟻（Paraponera clavata）一度熱銷，售價甚至超過每群300歐元（約2,737港元）。這種需求的激增的確引來不法分子的覬覦，他經常收到短訊，對方聲稱能向他出售數十種昆蟲，且價格十分誘人。但他總是拒絕這些交易，認為這些昆蟲往往來路不明。

此外，走私者也利用社交平台尋找中間人代為轉移被走私的昆蟲，通過商業速遞程序上的疏漏，蓄意令昆蟲經由常規手段完成走私，令走私個案更難尋得蹤跡。

圖為巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）的一隻子彈蟻（Paraponera clavata）。（Getty Images）

主要銷售昆蟲標本和活體以及其他節肢動物的BioQuip Bugs公司部門經理Brent Karner表示，像eBay的網上平台才是黑市運作的最佳場所。他解釋說，昆蟲走私者可分為三類。第一類是無意的走私者，他們對昆蟲採集和運輸涉及的複雜繁瑣手續一無所知；第二類是販運者，他們缺乏合法文件，因為他們不想支付許可證費用，並且覺得這些法律「荒謬可笑」——這種想法並不少見。

還有一類是重刑犯，他們意圖販賣珍稀禁忌物種，因為他們知道這其中有利可圖。例如，日本男子小島久義（Hisayoshi Kojima）就屬於此類。他因經營相關國際走私活動於2007年被判處21個月監禁。負責調查此案的美國魚類及野生動物管理局官員指，小島以極低的價格僱用世界各地的人去偷獵瀕危蝴蝶和昆蟲，然後將其放到自己的網站上出售。

肯尼亞政府2025年4月15日表示，4名疑犯14日在法庭認罪，他們涉嫌企圖把約5,000隻稀有螞蟻非法走私至歐洲及亞洲進行銷售。（x@KWSKenya）

昆蟲走私常被忽視？

昆蟲走私之所以值得關注，不僅因為其對自然生態可能造成的影響，也因為社會對相關問題過去長期缺乏應有的重視。與走私大象老虎等動物、走私毒品、武器不同，昆蟲以往很少受到媒體關注。黑市充分利用了這種「忽略」，在不引起太多注意的情況下走私昆蟲。

當然，要阻止這種情況發生也殊不容易。辨識昆蟲並非易事，成千上萬種昆蟲外形相似。當海關官員截獲一箱螞蟻時，他們如何區分眼前的是瀕危的品種還是普通的昆蟲？何況各國國內法律差異很大、許多的昆蟲並未被列入保護名冊的其中。如果某些物種未被列入，相關條款含糊不清，或相關機構缺乏訓練和資源，就會出現法律漏洞。

除了購買活體昆蟲作為異寵培養，昆蟲標本也是收藏者的心頭好。（Getty Images）

不過，有學者認為改變仍是有可能的，例如提高公眾意識可以揭露昆蟲交易的隱密內幕、加強執法可以堵住走私者利用的漏洞，但重點仍是相關政策需要將昆蟲走私納入野生動物犯罪討論的核心。

他們呼籲收集更多關於昆蟲移動、移動數量以及移動路線的數據，以便執法機構能夠精準定位熱點並檢驗行動的有效性。他們還敦促加強物種識別和法醫鑑定能力，對執法人員進行常見交易昆蟲的培訓、建立專家網路以及擴大DNA條碼技術的使用，以便建立可靠的篩檢手段。此外，他們亦建議透過更新受保護物種名單、更新許可證以及製定直接針對線上廣告和銷售的規則來填補法律漏洞。

最後，他們將網路視為主要市場，認為各國應進行主動監控，在適當情況下進行有針對性的測試購買，並與平台合作，以便更快地發現模式並取締重複賣家。