吞下委內瑞拉這顆「石油明珠」　美國能嗎？

特朗普政府悍然襲擊委內瑞拉後，這塊「石油寶地」已然引發美國多方覬覦，被視作油氣領域的「皇冠明珠」。



《華爾街日報》1月3日稱，若委內瑞拉豐富的重質原油儲量最終能更順暢地流入全球市場，美國煉油商將成為最大受益者。此外，特朗普政府據稱已強硬要求國內油企投資並修復委內瑞拉原油開採設施，將該國重質原油推向市場。

不過這一前景也面臨重重挑戰，全球對新增石油的需求已然疲軟，很難激起美國油企的投資意願。分析指出，石油行業對投資委內瑞拉的要求顧慮重重，核心擔憂包括委政局未來走向不明、基礎設施破敗程度難以評估、員工與設備安全無保障、投資回報前景不確定等。

2025年12月22日，在委內瑞拉首都加拉加斯舉行的「生產性汽車博覽會」上，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）向委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的員工緻意。（米拉弗洛雷斯宮/路透社）

美煉油商機會來了？

委內瑞拉已探明石油儲量3000億桶，約佔全球已探明儲量的17%，居世界首位。這些儲量多為重質原油，儘管開採與精煉需要特定技術，但經濟性十分突出：一方面，重質原油一般價格低於輕質原油；另一方面，其衍生產品更為豐富，可高效提煉出柴油、船用燃料、潤滑油及瀝青等高需求產物，因此它對煉油商極具吸引力。

《華爾街日報》稱，美國墨西哥灣沿岸和西海岸的煉油廠，大多是在美國頁岩油鑽探熱潮出現之前設計建造的，主要用途是將從委內瑞拉和墨西哥進口的重質、高硫原油加工成汽油、航空燃料及其他石油產品。這些設施並不具備處理美國開採的大量湧入市場的輕質、低硫原油的能力。

這正是為何儘管鑽探熱潮推動美國國內原油產量創下紀錄、並壓低了基準原油價格，許多美國煉油商卻依然舉步維艱的重要原因。

2025年12月20日，美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台上傳一條美國執法部隊在國際海域扣留油輪的影片，諾姆指控油輪運輸石油，並通過獲利用以資助委內瑞拉非法行動。（截圖自X@Sec_Noem）

這一現狀同樣解釋了為何美國在日均出口超400萬桶原油的同時，仍需日均進口約600萬桶原油。

美國原油期貨1月2日收於每桶57.32美元。受供應激增影響，2025年原油價格累計下跌20%，跌至近五年低點。

「美國原油產量飆升固然是好事，但受限於其輕質原油的屬性，美國國內煉油系統始終無法充分利用這些本土原油。」美國石油價格訊息服務公司（OPIS）煉油與成品油部門執行董事海梅·布里託說。

「委內瑞拉是全球最重要的重質原油生產國，其原油儲量位居世界第一。能夠獲取這一資源，將徹底改變美國墨西哥灣沿岸和西海岸煉油商的盈利能力。」

他還提到，委內瑞拉這種黏性強、含硫量高的原油，對印度和中國的煉油廠而言也同樣具有重要意義。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）說，美國總統特朗普試圖通過海軍向委內瑞拉施加封鎖，盜取屬於委內瑞拉的財富。（資料圖片，REUTERS）

投資委內瑞拉？顧慮不少

特朗普3日在佛羅里達州舉行的記者會上表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到能夠完成一個安全、適當而且審慎的過渡。

特朗普同時提到，美國將授權本國大型石油企業進入委內瑞拉，修復能源基礎設施，並稱相關收益將同時用於委內瑞拉以及補償美國。

「我們將讓國內規模最大的石油企業，也就是全球頂尖的石油巨頭進入委內瑞拉，斥資數十億美元，修復當地嚴重損毀的石油基礎設施，讓這個國家重新靠石油創收。」特朗普說。

誠然，特朗普試圖將委內瑞拉的重質原油推向市場，但問題在於，全球對新增石油的需求已然疲軟。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）並肩坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

當前美國原油價格徘徊在每桶60美元以下，這一價位會打消大多數美國生產商的投資意願。此外，今年全球原油供應量預計將持續攀升。

《華爾街日報》在另一篇分析文章中指出，要吸引外國企業大舉重返委內瑞拉絕非易事。雪佛龍是目前唯一一家在委內瑞拉開展業務的美國大型石油企業，同時也是該國最大的外國投資者。其他石油企業高管則不得不審慎評估委內瑞拉的局勢穩定性。歷經二十餘年的管理失當等問題，委內瑞拉的石油產業早已陷入一片混亂。

20世紀末，委內瑞拉曾最多日產原油350萬桶，但在美西方制裁下，委內瑞拉石油產能嚴重下降，目前日均原油產量在100萬桶左右，僅為全球原油產量的0.8%。

委內瑞拉原油產量近年雖有所回升，但跟90年代尾高峰時期仍相距甚遠。 （資料來源：石油輸出國組織）

雪佛龍公司前拉美及非洲業務負責人阿里・莫希里表示：「一大不利因素就是油價。在當前的市場環境下，企業若要投資，會選擇美國的二疊紀盆地（北美最大的頁岩油產區），還是委內瑞拉？這無疑是個艱難的抉擇。」

美國尚未詳細說明將如何推動更多美國石油企業進入委內瑞拉以提升產量。分析人士指出，美國政府可能會推動一套競標機制，允許企業爭奪油氣區塊開採權，但同時也質疑歐洲企業是否同樣能獲得競標資格。

「政治新聞網」3日報道披露，特朗普政府已向美國油企發出一份私下強硬通知：若企業希望就其資產被委內瑞拉政府沒收一事獲得賠償，就必須重返委內瑞拉，投入巨資重建該國破敗的原油開採基礎設施。

此前，由於長期管理不善、投資不足，委內瑞拉儘管坐擁全球龐大石油儲量，但相關基礎設施卻嚴重衰敗，產量大幅下滑。

2025年1月31日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和美國總統特使格雷內爾（Richard Grenell）在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）會晤。（Reuters）

特朗普政府雖推動美企重返委石油市場，但未明確公布長期規劃，行業對這一要求顧慮重重——在這個連可預見未來的執政者都尚未明確的國家，重建衰敗油田的難度極大。

「他們（特朗普政府）的意思是，『想入局分一杯羹、拿回賠償，就得先行動起來』。」 一位參與相關對話的行業官員如此說道。

該知情人士稱，這一提議已提出十日有餘，「但當地現存的基礎設施破敗不堪，企業根本無法準確評估，要讓這些設施恢復運營究竟需要投入多少資源。」

一位匿名的行業高管透露，特朗普政府與美國石油企業高管的溝通「充其量仍處於起步階段」。「為籌備政權更迭相關事宜，雙方此前確有接觸。但這類接觸斷斷續續，且在行業內反響平平。」該人士表示，「這整件事給人的感覺，就像一場毫無章法、倉促上陣的行動。」

「政客新聞網」（Politico）採訪的美國石油行業官員與市場分析師均表示，對於後馬杜羅時代的委內瑞拉，他們目前更多是心存疑問，而非手握答案。

衛星影像顯示，2025年12月21日，美國德州加爾維斯頓海岸附近停泊著「船長號」（Skipper）油輪，是美國於12月10日扣押的第一艘與委內瑞拉有關的船隻。（衛星圖©2025 Vantor/Reuters）

前美國政府國家安全與能源顧問、現任能源與地緣政治諮詢公司拉皮丹能源集團總裁的鮑勃·麥克納利表示，特朗普政府迄今既未闡明其長期規劃，外界甚至不確定政府是否制定了相關計劃。

「目前能明確的，只有一項核心決策：在後馬杜羅時代的『親美政權』下，美國能源企業及其他行業的企業將成為重返委內瑞拉市場的優先對象。除此之外，並無具體方案。」麥克納利補充道，「未來政權的具體形態、實現這一局面的路徑規劃，均尚未被完整敲定。」

分析人士認為，委石油市場的投資價值具有長期性，短期低油價與高投入的現狀制約了投資意願；而特朗普政府推動美企優先進入，意在排擠中國在委石油領域的影響力。同時，委石油行業的未來走向、新政府的角色定位，以及政權過渡的有序性，均將決定美企的最終投資與重返決策。

2025年12月17日，在委內瑞拉首都加拉加斯，一名馬杜羅政府支持者舉「委內瑞拉受人尊重，石油是我們的」的標語，抗議美國總統特朗普下令封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪。（Reuters）

駐加拉加斯的經濟學家、牛津能源研究所客座研究員奧蘭多・奧喬亞指出，重啟委內瑞拉萎靡不振的能源產業是一項極為艱鉅的任務。

他表示，要實現這一目標，需制定全面的經濟穩定計劃，以獲取委內瑞拉重建基礎設施和老化油田設施急需的多邊貸款機構資金；同時，需修改本國法律，確保私營能源企業在運營過程中免受政府過度干預；此外，政府還需重組約1600億美元的債務，並解決與外國企業懸而未決的仲裁案件，以此打消外資企業的投資顧慮。

奧喬亞稱：「美國需要推行一套類似『馬歇爾計劃』的方案。這絕非僅僅涉足油氣領域、開採地下原油那麼簡單。」

委內瑞拉豐富的石油資源受到美國等多方覬覦。(Reuters)

一位長期在委內瑞拉從事石油業務的美國企業高管承認，美國政府或許只完成了最容易的一步——推翻馬杜羅。但過渡政府能否為外國石油企業大規模重返委內瑞拉提供所需的安全保障與局勢穩定，仍有待觀察。

美國石油企業高管的核心顧慮包括：政府能否保障企業派駐委內瑞拉員工與設備的安全；企業的投資回報將以何種方式兑現；國際油價能否上漲至足以讓委內瑞拉原油具備盈利空間；以及委內瑞拉在石油輸出國組織（OPEC）的成員國地位是否會發生變化。

「若能消除地面之上的政治風險，委內瑞拉將成為一顆不折不扣的『皇冠明珠』。不少企業都表示，想先觀望局勢的最終走向。」曾在特朗普政府首個任期內任職於國家安全委員會的德倫茨稱，「但就目前的情況來看，我並不認為這是一個成熟的投資機遇。」