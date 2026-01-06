委內瑞拉坐擁「垃圾油之王」　全民皆富慘變「一窮二白」不勝唏噓

1月3日凌晨，美國對委內瑞拉發動了代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的突襲，3個多小時後宣佈抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）。



特朗普（Donald Trump，又譯川普）在「秒擒」馬杜羅後表示，接下來美國將無限期地「統治」委內瑞拉，並控制其石油儲備，該國的石油工業也將由美國公司接管。

特朗普在其第一任期對委內瑞拉實施了多輪嚴厲制裁，今年捲土重來的他，預計對委內瑞拉的政策將延續「極限施壓」基調。（Reuters）

數據揭秘委內瑞拉作為資源大國 如何走到今天這一步：

說到石油，很多人會想到一眾中東土豪國，但全球已探明石油儲量最多的國家，卻是委內瑞拉。委國甚至還是石油輸出國組織OPEC的發起國之一。雖然委國石油儲量最多，品質卻一言難盡，絕大多數是重油和超重油，開採和煉化的難度大、成本高，堪稱「垃圾油之王」。

此前，委內瑞拉產油量不斷萎縮，除了油品差以外，跟西方的制裁、封鎖也不無關係。現在美國進場後，必然帶來更先進的開採和煉化技術，「垃圾油之王」能否變廢為寶，從而改變全球能源格局，尚待觀察。委內瑞拉這個得天獨厚的資源大國，是如何走到今天這一步的，背後的原因發人深省。

「垃圾油之王」的前世今生

跟中東那些除了石油、天然氣外，只有沙漠和駱駝的阿拉伯國家不同，委內瑞拉盛產的，除了石油，還有世界級選美小姐、鐵礦、鋁礬土、黃金、煤、鎳、金剛石等。而且其可耕地面積達3000萬公頃以上，還盛產咖啡、可可等高附加值農作物。

氣候好、土地肥沃、森林覆蓋率高、與生俱來各種豐富自然資源，而且還是南美洲距離美國最近的國家。委內瑞拉就像一個天生富有的孩子，無論是發展農業、油氣產業、礦業，還是憑藉自身優勢推動工業，無論選擇哪條路徑，都可以取得很好的發展。

然而，委內瑞拉不出意外地選擇了最好走的那條路。1913年，蜆殼石油公司在委內瑞拉馬拉開波湖（Lake Maracaibo）一帶勘探石油。1922年12月14日，勞斯巴羅索斯2號井發生大井噴，原油連續噴了九天九夜，油柱高達幾十米，每天噴出10萬桶原油。委內瑞拉似乎一夜之間成為了上帝的寵兒。

隨着油田陸續被發現，使其從一個種植可可和咖啡豆的農業國一躍成為出口原油的工業國。委內瑞拉由此拉開了石油開發的熱潮。

1929年，委內瑞拉石油產量達1.37億桶，成為僅次於美國的第二大產油國；1960年，委內瑞拉石油產量為10.41億桶，佔世界石油產量的13.6％。這種感覺就像從自家後院挖出個聚寶盆，裏面的金子怎麼拿也拿不完。

上世紀70年代，隨着油價暴漲，委內瑞拉一躍成為南美最富有的國家。那時，從首都加拉加斯（Caracas，又譯卡拉卡斯）飛往歐洲的航班上坐滿了去度假的中產階級，當時委內瑞拉的人均GDP幾乎趕上美國，人們拿着國家的高福利，享受着富裕的生活。中產階級開着凱迪拉克（Cadillac）和別克（Buick），上等階層則飛往邁亞密（Miami）大肆購物。當時的委內瑞拉一度吸引了一大批「淘金者」移民於此。

然而，委內瑞拉的油品質量極差，已探明的大部分石油屬於高硫重油。這種油以油砂形式藴藏於較深的地層。

與沙特等中東國家的輕質原油有不同，重油在常温下幾乎很難流動，在開採時往往需要注入熱水、蒸汽或加入催化劑後，增加其流動性才能採至地面，且重油無論是進行乳化處理或稀釋，在世界石油市場上均不具有太高的價值。需通過焦化、裂化、加氫等改質工藝，將其進行處理，而改質的設備和工藝都相當昂貴。

另外重油的儲存和運輸也需要加熱，否則會快速硬化，堵住管道，因此其運輸成本也會很高。此外，由於油品不佳，委內瑞拉還需進口輕質油與煉化後的重油混合，以此改善油品進行出口，其中每個環節都會增加其原油的開採成本。根據統計顯示，委內瑞拉開採一桶原油的成本在23.5美元（約183港元）左右，而沙特、阿聯酋、科威特的開採成本不到10美元（約78港元）。

所以，委內瑞拉的繁榮，完全是建立在國際油價較高基礎上的。當國際油價下跌時，會使重油和超重油的開採變得無利可圖。比如2014年國際油價暴跌後，委內瑞拉的石油產業面臨巨大挑戰，石油公司資金鍊斷裂，生產成本難以覆蓋，導致產量大幅下降。

然而，委內瑞拉被稱為「垃圾油之王」，並非只因為其石油質量差。

兩卡車汽油換一個雞蛋

委內瑞拉的經濟高度依賴石油出口，石油收入佔其財政收入的70%左右。石油產業的衰退導致國家財政收入鋭減，通貨膨脹率飆升，鈔票貶值，在通脹的路上一發不可收拾。基本物資短缺，社會福利體系難以為繼。

委內瑞拉通脹最嚴重的年份是2018年，當年的通脹率達到了驚人的130,060%，這一數字不僅在委內瑞拉歷史上是前所未有的，也是全球現代經濟史上的一個極端案例。

這種極端的通貨膨脹導致了貨幣價值的急劇下降，使得普通民眾的基本生活用品都難以負擔，商品價格在短時間內翻倍，甚至出現數十億玻利華（Bolívar）購買日常用品的情況。

很多魔幻的事情發生了：水比油貴，一桶裝水量的汽油，才能換一瓶飲用水；兩輛重型卡車拉來的汽油，僅僅能換一枚雞蛋。普通民眾生活陷入困境。為了應對通貨膨脹，委內瑞拉政府多次進行貨幣改革，如2018年將貨幣單位從「玻利華」改為「主權玻利華」，並去掉了五個零。

2014年，國際油價從每桶100美元（約778.6港元）暴跌至40美元（約311.4港元），委內瑞拉政府由於此前的財政政策過於順周期，沒有足夠的儲蓄來緩衝油價下跌的衝擊，導致財政赤字大幅增加，經濟陷入困境。此次油價大跌導致委內瑞拉經濟從此一蹶不振，瀕臨破產。

經濟崩盤後的委內瑞拉，政治體系也徹底改變，從民主回到了最初的獨裁。在查韋斯（Hugo Chávez）逝世後，其接班人馬杜羅徹底將委內瑞拉變成了一個「獨裁國家」，處處實施着他的專制。從獨裁到民主，再到查韋斯集權統治，委內瑞拉的政治體系經歷了多次變革。

在查韋斯時代，委內瑞拉看似經濟提高了很多，但實際上經濟體制並沒有改變。查韋斯沒有通過建立委內瑞拉的外匯儲備或創造多樣化的投資組合來減少對石油經濟的依賴，而是繼續在國內大肆花銷。

雖然社會福利在一定程度上改善了民眾的生活，但超出了國家經濟的承受能力，加重了財政負擔。此外，委內瑞拉政府過度干預經濟，導致市場機制失靈，資源配置不合理。不合理的價格管制和匯率政策使得企業生產積極性受挫，市場供應短缺。

委內瑞拉的政治不穩定和社會動盪嚴重影響了經濟發展。政治動盪導致國內外投資者對委內瑞拉的投資環境缺乏信心，資本外流加劇。

此外，政治動盪還導致社會秩序難以得到有效保障，進一步惡化了投資環境。經濟的崩潰導致了社會的動盪和人民的苦難。貧窮滋生了暴力，黑幫明目張膽地搶劫、綁架，甚至警察都一起「黑化」。上學上班的路上，常能碰到蓋着白布的屍體。如果哪一天家人沒有按時回來，委內瑞拉人會自覺的去停屍房確認。

委內瑞拉面臨包括美國在內的多國制裁。包括禁止進口委內瑞拉原油、凍結其石油公司資產等。制裁措施嚴重限制了委內瑞拉石油出口和國際融資能力，進一步加劇了其經濟困境。

由於委內瑞拉的石油產業長期依賴外部技術和資金支持，在美國制裁和國際油價波動的影響下，委內瑞拉難以獲得足夠的資金和技術支持，導致石油產量持續下滑，形成一個無解的惡性循環。

從石油品質到政策失誤，從政治動盪到社會問題，委內瑞拉的「垃圾油之王」稱號背後，是一系列複雜的經濟、政治和社會問題的交織。現在雖然總統被抓，但政權還未倒，戰爭可能還會延續，距離石油資源被美國全面接管，還有一段路。

回想巴菲特（Warren Buffett）職業生涯末期，手持大量現金、賣出蘋果，卻不斷買進西方石油公司的股票。當時大部分人都看不懂，一方面美國頁岩油成本很高，另一方面國際石油產能過剩，油價在下跌。和國際同行相比，美國的石油公司實在沒甚麼優勢。到現在，我們終於知道為甚麼了。這個國家離天堂太遠，離美國太近，其前途仍然充滿了不確定性。

