委內瑞拉馬杜羅的失敗　與美國霸權的終極碰撞｜去片

在2026年1月3日凌晨，美國特朗普政府發動了一場極其機密的軍事突襲。行動的核心目標既簡單又大膽：在委內瑞拉首都加拉加斯，生擒其總統馬杜羅。這場行動從策劃到執行，堪稱教科書式的「斬首行動」，但同時也是對主權國家尊嚴的一次公然羞辱。一夜之間，長期扮演「反美先鋒」的委內瑞拉，變成了由美國「暫管」的狀態。



這場名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的任務，於凌晨1時02分正式進入高潮。美軍出動了超過150架軍機，包括B-1與B-2轟炸機、F-22及F-35戰機等，首先對委內瑞拉的防空系統進行電子干擾與物理摧毀。與此同時，多架載著美軍最精銳「三角洲部隊」（Delta Force）以及聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）探員的黑鷹與契努克直升機，以低於100呎的超低空高度避開雷達偵測，直接攻入加拉加斯的蒂烏納堡軍事基地。

美國總統特朗普3日證實美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，同時還空襲了該國境內多處軍事設施，曝光的衛星畫面中，可以清楚見到這些設施遭遇空襲前後的巨大對比。（GettyImages）

根據特朗普事後的親自描述，當時在睡夢中被驚醒的馬杜羅，在官邸內顯得極為狼狽。當特種部隊攻入官邸時，馬杜羅與妻子西利亞試圖衝進一間由加厚鋼筋打造的「安全屋」。

特朗普對此評論道：「他本想躲進那個並不安全的安全室，因為我們的人大約只需要47秒就能炸開那扇門。無論那是多厚的鋼門，雖然那是一扇非常厚、非常重的門，他雖然到了門口，但沒能成功關上它。」

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）並肩坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

整場生擒行動迅速完成。凌晨3時29分，馬杜羅夫婦已被美軍帶上運兵直升機，轉送到公海上的「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦。從潛入到完成撤離，全程僅耗時約兩個半小時。隨後，馬杜羅身穿灰色衛衣，被戴上手銬、腳鐐押送至美國紐約曼哈頓。白宮更在社交平台X公布畫面，將此幕描述為「遊街示眾」，震驚全球。

美委恩怨與行動背後的法律借口

究竟為何美國敢於直接「擄走」一名國家元首？這背後涉及美委兩國長達二十多年的恩怨情仇。委內瑞拉曾是南美洲最富有的國家，擁有全球最高的石油儲量，過去與美國關係良好，是重要的能源供應國。然而，自從「反美先鋒」查韋斯於1999年上台並推行「21世紀社會主義」後，兩國關係開始惡化。查韋斯將石油收歸國有，斷絕了美國大財團的財路。到了馬杜羅接棒，兩國關係正式進入「冰河期」。

美國廣播公司新聞取得的照片顯示，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）戴著手銬抵達紐約後，由美國緝毒局局長科爾和其他聯邦特工押送。（ABC News）

2019年特朗普首任期間，美國已拒絕承認馬杜羅連任的合法性，並扶植反對派領袖瓜伊多為「臨時總統」。多年來，美國對委內瑞拉實施了極其嚴厲的經濟封鎖與金融制裁。儘管馬杜羅政府口頭強硬，威脅要反擊美國甚至「帶著步槍去紐約」，但現實中，委內瑞拉的國力在制裁下日漸枯竭，經濟早已崩潰。已執政超過12年的馬杜羅在去年的連任，顯然存在大選舞弊之嫌。

美國此次行動的借口是「反毒」與「反恐」。根據紐約南區聯邦法院日前公布的替代起訴書，馬杜羅多名家人及內閣成員被控「毒品恐怖主義」（Narcoterrorism）等罪名。美國司法部指控馬杜羅是毒梟組織「太陽集團」（Cartel de los Soles）的首腦，利用毒品貿易資助政權。

去年11月初，美國國務院將「太陽集團」定性為與阿爾蓋達（Al Qaeda）同等的「外國恐怖組織」，這為美國運用軍隊打擊鋪平了法律道路。對特朗普而言，將馬杜羅定義為「毒梟」而非「國家元首」，為其提供了「跨國執法」的理由。儘管此舉顯然不符國際法，在國內也缺乏國會授權，但特朗普仍以打擊毒品為名，公然復興「門羅主義」，將拉美視為後花園，重蹈干預內政的覆轍。

圖為2026年1月4日，美國總統特朗普在空軍一號專機上接受傳媒提問，回應有關捉拿馬杜羅一事。（Reuters）

馬杜羅管治失敗

馬杜羅今日的慘況，除了美國的打壓，其自身的管治失敗也是關鍵。委內瑞拉坐擁豐厚油田卻民不聊生，主因在於政府過度依賴石油、產業未能多元化，且內部腐敗橫行。當國際油價下跌加上美國制裁，國家經濟體系瞬間瓦解。諷刺的是，馬杜羅自詡「為窮人服務」，其政策卻令窮人最為痛苦，通脹高企、貨幣貶值如廢紙。

在國內，馬杜羅依靠軍方與古巴情報體系維持高壓統治。然而，當美軍特種部隊真正到來時，他引以為傲的軍事防禦與蘇製S-300防空系統在電子干擾下顯得脆弱不堪，美軍在零傷亡的情況下輕鬆將其帶走。

然而，馬杜羅即便是不稱職的領袖，並不代表美國有權直接逮捕。特朗普政府此次行動展現了前所未有的野蠻。國際關係中「主權平等」的基本原則被完全無視，取而代之的是「叢林法則」——誰的拳頭大，誰就是真理。這對現有國際秩序無疑是致命的打擊。

2026年1月3日，在智利聖地牙哥，美國襲擊委內瑞拉並俘虜其總統馬杜羅及其妻子弗洛雷斯後，有人舉起一張描繪委內瑞拉反對派領袖馬查多的照片。（Reuters）

委內瑞拉的未來：民主新生還是資源掠奪？

歷史顯示，美國雖常干預他國政權，但直接派兵擄走現任總統極為罕見。此舉令中立國家感到寒蟬效應：今日美國可以毒梟為名抓捕馬杜羅，明日是否會以其他理由帶走不聽話的領袖？特朗普在白宮宣稱「美國贏了」，但這種勝利是建立在踐踏國際法的基礎之上。

目前，馬杜羅正坐在紐約拘留中心等待審訊，委內瑞拉則由副總統羅德里格斯暫代職務，國家進入緊急狀態。特朗普宣稱要重建委內瑞拉石油業，要求美國企業重新投資，並稱此舉是為造福當地人民。

最令人驚訝的是，外界原以為特朗普會屬意反對派領袖馬查多接掌政權，但他在記者會上卻表示不同意，認為馬查多威望不足，並宣稱美國將「暫管」委內瑞拉。

2026年1月3日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州棕櫚灘的Mar-a-Lago俱樂部舉行記者會，美國國務卿魯比奧與國防部長赫格塞斯在一旁觀談。（Reuters）

特朗普表示：「我認為她很難成為領導人，因為她在國內缺乏足夠的支持或尊重。她是一個非常好的女性，但她缺乏那種威望。」「我們將接管這個國家（run the country），直到我們能夠進行一次安全、妥當且審慎的過渡。我們不希望介入後讓其他人進來，結果又重演過去多年來的局面。我們會由一個小組來運行它，並確保它運行妥當。我們將重建石油基礎設施，這將耗資數十億美元，並由石油公司直接支付。」

「接管」（run）一詞令外界深感震驚，因為特朗普並未解釋細節，這意味著委內瑞拉人民不知何時才能重奪國家掌管權。這究竟是「民主的新生」，還是另一場「資源掠奪」？歷史告訴我們，外力強行推動的政權更迭往往會留下難以收拾的殘局。委內瑞拉人民或許送走了馬杜羅，但接下來面臨的，可能是更深層次的混亂與內鬥。