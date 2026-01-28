數據揭特朗普窺覷格陵蘭的根源：關鍵礦物、航道還是軍事存在？

美國總統特朗普（Donald Trump）近期不斷威脅要吞併格陵蘭，甚至不惜以關稅威脅歐洲盟友，成為國際社會的關注焦點。外界一直十分好奇，為什麼格陵蘭這個「冰封之地」會引起特朗普如此深切的關注，《香港01》嘗試從幾個層面看看當中究竟。



稀土儲量豐 得格陵蘭真能「躺着賺到笑」？

格陵蘭地處北美洲東北，介乎北冰洋與大西洋之間，並處於加拿大北極群島以東。當地大部份面積身處北極圈內，氣候全年嚴寒，全境80%的面積都被厚達2.6公里的冰雪覆蓋，與美國、加拿大、俄羅斯、歐洲相互遙望。隨着全球暖化導致北極地區逐漸融冰和開放，這個地區已成為地緣政治的重要前沿。

格陵蘭島上擁有豐富的天然資源，坐擁包括鐵、銅、鈦、黃金石墨等各種礦物以及稀土金屬，其中被探明至少可供開採的稀土金屬儲量估計約有150萬噸，排名全球第8，僅次於美國。，僅次於美國。

不過，這些天然資源其實很難開採。有美媒指出，首先是嚴寒的北極氣候，格陵蘭島的大部分自然資源「位於北極圈以北的偏遠地區，那裏覆蓋着厚達1.6公里的極地冰蓋，一年中大部分時間都處於黑暗之中」，而且「在北極開採的成本可能是在地球其他地區開採的5到10倍」。

圖為丹麥和格陵蘭地質調查局2026年1月9日在網站上公布的資源地圖，其中可見具體資源與礦場分布。（丹麥和格陵蘭地質調查局）

因此，格陵蘭島的大部分礦產開採工作「通常仍停留在勘探階段」。除了惡劣的天氣條件外，許多礦產資源所在的偏遠地區也帶來了許多問題。有分析指，即使在格陵蘭島南部人口稠密的地區，「道路稀少，也沒有鐵路，因此任何採礦項目都必須先解決交通問題」。此外，電力供應也是個問題，因為許多偏​​遠地區電力供應不穩定。

北極航線正變得越來越可行

隨着北極冰蓋融化，途經該地區的新興航道正為全球大國創造新的經濟和地緣戰略機會。西北航道是一系列貫穿加拿大北極群島的海上航線，連接太平洋和大西洋。由於惡劣的航行條件和不斷變化的海冰，該航道目前每年僅在短暫的窗口期內可通航。但科學家預測，隨着全球暖化加劇和技術進步，該航道可能很快就會實現夏季通航，連接東亞和西歐，其航程比目前經由巴拿馬運河的航線縮短7,000公里。

北極航線主要由兩條航線組成，一是俄羅斯以北的東北航線，從白令海峽開始，穿過楚科奇海、東西伯利亞海、拉普捷夫海、喀拉海、巴倫支海到達北歐；另一條是加拿大和美國阿拉斯加北面的西北航線，由戴維斯海峽開始，穿過加拿大北極群島、美國阿拉斯加到達白令海峽。(香港01製圖)

控制這些北極水域將是釋放這條新興全球航道經濟和安全優勢的關鍵，而格陵蘭島在該航道上的有利位置使其對美國、中國以及任何其他希望進入西北航道並在全球範圍內投射力量的大國都具有重要的戰略意義。

多國增強軍事存在？

多個北極國家在區內有着軍事存在，包括美國、俄羅斯、加拿大、挪威、丹麥等。美國已經在北極地區，特別是格陵蘭島，擁有軍事存在。位於格陵蘭島西北部的偏遠皮圖菲克基地為美國和北約提供飛彈預警、飛彈防禦和太空行動支援；該基地未來的擴建還可以增強美國監控俄羅斯在北冰洋和北大西洋海軍活動的能力。

過去10年，俄羅斯同樣在當地建設了多個軍事基地，並修復了蘇聯時期的基礎設施和機場。挪威弗里喬夫南森研究所研究員Serafima Andreeva表示：「過去10到15年間，各國對北極的軍事興趣日益濃厚，自2022年（俄羅斯入侵烏克蘭）以來，該地區的格局發生了顯著變化。