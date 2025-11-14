東京「肌肉女孩酒吧」爆紅　挑戰日本傳統「瘦就是美」審美觀念

日本東京一家地下健身酒吧在網絡上爆紅，因為店內的表演者通通都是「肌肉女孩」，吸引不少國內外客人慕名而來。甚至有外國網友點名這家酒吧是日本旅遊的必去地點之一。



日本東京一家以「健身」為主題的地下酒吧近期在網路上爆紅，吸引每天約100位國內外客人慕名而來。

這間酒吧的表演者全是擁有健美身材的女性，她們在酒吧中展示肌肉、帶領客人一起健身，甚至表演用雙手輕鬆擠出果汁等特技（YouTube@TVBSNEWS01）

日本這間健身酒吧的表演者均為「肌肉女孩」，吸引眾多外國遊客：

這家2020年開幕的特色酒吧，挑戰日本傳統「瘦就是美」的審美觀念，表演者全是擁有健美身材的女性，她們在酒吧中展示肌肉、帶領客人一起健身，甚至表演用雙手輕鬆擠出果汁等特技，讓不少外國網友將此地列為日本旅遊必去景點之一。

在這家獨特的健身主題地下酒吧中，肌肉女孩們大方秀出健美的身材，顧客們則邊看邊鼓掌驚呼，不時拿出手機記錄精彩瞬間。

酒吧經理Hari表示，在日本，人們普遍認為胸部小、背部和腿部纖細的女性才有吸引力，但來「肌肉女孩」酒吧的顧客卻更喜歡手臂和腿部粗壯的女性。

這家酒吧的願景是帶領社會用不同以往的方式欣賞肌肉，挑戰日本傳統審美觀念。Hari強調，認為「瘦就是美」的觀念可以說是一種詛咒。根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，日本在主要已開發國家中，成年女性BMI過低的比例最高，約達9%，幾乎是美國、德國的5倍。

學者警告，日本對女性「瘦就是美」的傳統觀念可能導致營養不良或其他健康問題。不過，日本智庫電通總研2023年的調查顯示，有約38%受訪者表示「男性要有男子氣概，女性要有女人味」，相較於2021年已經下滑超過5百分點，凸顯性別刻板印象的觀念正在改變。

在這股潮流中，肌肉女孩酒吧可說是引領風潮的先驅，為日本社會提供了重新思考美的標準和性別刻板印象的空間。這家獨特的酒吧不僅是一個娛樂場所，更成為推動社會觀念改變的重要力量。

