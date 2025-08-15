索爆變性人網紅竟是「私家偵探」！收錢勾引女顧客男友測試忠誠度

國外一名網紅靠著性感身材與漂亮臉蛋吸引不少粉絲追蹤。



不過除了網紅身份，她其實還是一名「私家偵探」，負責用自己的外貌幫其他女網友「測試男友」。

拉娜除了網紅身份，還是一名「私家偵探」，負責用自己的外貌幫其他女網友「測試男友」。（IG@onlylanamadison）

拉娜還有一個「秘密」，那就是她出生時其實是男性，不過她也沒有刻意隱瞞自己是變性人一事。（OnlyFans截圖）

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的拉娜（Lana Madison）在社群媒體上擁有7.6萬名粉絲（OnlyFans粉絲數則達13.6萬）。她近期受訪時表示，自己本來只是做模特兒的工作，並沒有特地「開發客群」，但某次一名網友聯絡她，付費請她去測試對方男友，更稱呼她是「最強大的誘惑」，這才打開了拉娜「新工作」的大門。

拉娜說，她覺得自己的服務就跟「照妖鏡」沒兩樣，能幫女網友看清真相。她強調自己不是在破壞他人感情，都是在顧客要求下才提供這項服務。拉娜表示，通常她只是貼個撩人的表情符號，或是說幾句話，對方就可能會劈腿背叛女友。

她認為如果有男人能夠抵抗她的攻勢，絕對就是個可靠的好男人，只可惜大多數人都無法通過這項「測驗」。拉娜的服務要價5000美元（約39100港元），顧客付費後，要提供男友的社群帳號或電話，拉娜就會開始「展開攻勢」。

她表示，每次服務她都會提供對話截圖等證據，有些男人很誇張，甚至希望當天晚上就和拉娜見面。過去她就曾經有一名顧客看了男友訊息截圖當場崩潰大哭，讓她非常無奈。

不過拉娜也說，她自己不會主動接觸任何男性，因為她很能理解顧客傷心的感覺。她也強調自己在過程中會嚴格遵守服務倫理，除非顧客同意，不然不會私下和對方的男友見面。

