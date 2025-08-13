63歲出櫃藝人被粉絲捕獲日本現蹤　網民睇相嚇親：怎麼老成這樣

63歲台灣主持人蔡康永近日在東京澀谷被大陸粉絲偶遇，大方主動拍合照，不料照片在社群網站曝光後，引發部份網友議論：「好蒼老的感覺。」而分享合照的網友急忙回應：「是我們拍得不好啊啊啊啊！」



網友曬出與蔡康永的合照，照片中蔡康永身穿印花深色襯衫，帶著鴨舌帽與黑框眼鏡，露出微笑與粉絲同框。曬照網友興奮表示，原本只是抱著可能會打擾到對方的心情上前打招呼，沒想到蔡康永本人「人超nice」，不僅主動開口詢問是否要合照，還親切地與她們聊天，讓她激動大讚：

「康永哥超年輕啊！無敵年輕！」



然而照片公開後，引來其他網友評論「天啊，怎麼好蒼老的感覺」、「怎麼感覺瘦了憔悴了」。曬照網友連忙強調：

「不是啊，我們拍得不好啊啊啊啊！本人真的不憔悴的！不像他這個年紀的！保養得很好呢！」

「可能是我們拍得不好！但康永哥看起來是瘦了」。



「蔡康永怎麼老成這樣」意外成為大陸微博熱搜關鍵字，另一派網友表示：

「60多了為啥不能老成這樣」

「63這樣很正常吧」

「63歲這個狀態很可以了」

「也還好吧，這是私下狀態，沒化妝、純素（顏）」。



