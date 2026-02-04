美印破僵局關稅降至18%　印將購5000億美國貨？商界雀躍學者審慎

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布與印度達成貿易協議，美國將把印度商品的對等關稅從25%降至18%，他還稱印度總理莫迪已同意不買俄羅斯石油，轉而跟美國和委內瑞拉購買，此外還會大買高達5000億美元的美國能源、科技和農產品等。



僵持多時的美印談判終於取得突破，為印度商界和股市注入一片樂觀情緒，印度SENSEX和NIFTY兩大指數星期二都跳漲逾2.5%，盧比對美元匯率也漲逾1.5%。不過分析警告，協議目前處於對外釋放政治信號的階段，許多細節還待明確，包括特朗普宣稱印度將把關稅和非關稅壁壘「減至零」，以及購買5000億美元美國商品等，在兩國的後續談判都可能是棘手課題。

特朗普星期一（2月2日）在社媒貼文宣稱，當天上午與莫迪（Narendra Modi）通電話談了許多事，包括兩國貿易和結束俄烏戰爭：

基於對莫迪的友誼和尊敬，在他的請求下，我們立即同意美印達成貿易協議。

白宮過後證實，印度此前因購買俄羅斯石油而被特朗普加徵的25%關稅也會取消。

印度工商部未立即回覆媒體詢問，不過一名印度官員星期二（2月3日）匿名向路透社（Reuters）透露，印度已同意購買美國商品，以降低美國對印度的貿易逆差。他說：「這項承諾涵蓋的領域包括藥劑、電信、國防、石油和飛機，將在來臨幾年完成。」

這名官員也證實，印度提議給予美國某些農產品的市場準入。不過，他並未對購買承諾和農業市場準入透露進一步詳情，只說目前達成的是第一階段的協議，兩國未來幾個月將繼續談判，以達成更全面的協議。

在首階段，新德里已應華盛頓的要求，削減美國汽車進入印度的關稅。

美印談判突破僵局 商界雀躍學者審慎

對於印度成功爭取到美國調降關稅至18%，印度出口組織總會總幹事薩海（Ajay Sahai）以「所有協議之父」來形容美印協議，呼應歐盟委員會主席馮德萊恩（von der Leyen）於上周形容的，將歐盟與印度的貿易協議為「所有協議之母」。

薩海說：

多數東南亞和南亞國家的對等關稅率都在19%或更高，這意味着印度出口商的競爭力可與對手大致扯平。

他預計，此前受到衝擊的一些勞工密集型產業如紡織、鞋具和珠寶業，接下來有望爭取到訂單回流。

布魯金斯學會（brookings institution）印度項目主任馬丹（Tanvi Madan）認為，印度與歐盟上周一（1月26日）達成的貿易協議，或許促使華盛頓願意與印度達成協議。

不過，尼赫魯大學經濟學退休教授塔爾（Biswajit Dhar）向法新社（AFP）說，協議雖然會讓印度得益，但背後還有更大的問題，包括印度政府一直對國內承諾不會對外開放農業，但特朗普的貼文「初步顯示美國將獲得農業准入」。

印度智庫全球貿易研究計劃學者斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）也說：「印度目前每年從美國進口的貨品少於500億美元。5000億美元看起來更像一個願望，而非承諾。直到兩國政府發布聯合聲明，看到協議文本和清楚的執行條款，這項宣布應當視為政治信號，而非最終協議。」

斯里瓦斯塔瓦說：

我們須小心謹慎，而不是大肆慶祝。

