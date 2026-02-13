最新研究：近90%特朗普關稅成本由美國消費者和企業承擔

當地時間2月12日，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）援引紐約聯邦儲備銀行的一項最新分析指出，美國總統特朗普（Donald Trump）去年徵收的幾乎所有關稅，都以更高的成本形式轉嫁給了美國消費者和企業。



研究人員寫道，隨着美國進口商品平均關稅從不到3%躍升至2025年的13%，近90%的關稅經濟負擔落在了美國消費者和企業身上。

美國民眾負擔沉重的關稅成本▼▼▼

此前，特朗普政府堅稱，外國企業和其他出口商承擔了關稅的大部分。例如，2026年1月30日，特朗普在發表於《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的一篇為其關稅政策辯護的文章中聲稱：數據顯示，關稅的負擔或『影響』主要落在了外國生產商和中間商身上，包括非美國的大型企業。

他還嘴硬道：

在許多情況下，嚴重依賴出口的國家別無選擇，只能『承擔』關稅，以避免產能過剩造成更大的損失。

然而，紐約聯邦儲備銀行的研究結果與大多數主流經濟學家的觀點一致，對特朗普的這種觀點提出了挑戰。分析顯示，在去年1月至8月的八個月裏，美國進口商承擔了94%的關稅成本。到去年11月，出口商承擔的負擔略有增加，但美國進口商仍然承擔了86%的關稅。

分析報告總結道：

總而言之，美國消費者和企業將繼續承擔2025年實施的高額關稅帶來的大部分經濟負擔。

事實上，很長一段時間裏，許多人都曾對特朗普的關稅政策發出警示。

2024年10月28日，關注國際貿易領域的《紐約時報》（NY Times）記者安娜·斯旺森（Ana Swanson）就發文警告稱，特朗普手中的「關稅大棒」無疑將撼動全球企業和國際同盟關係，許多經濟學家擔憂，特朗普若將貿易壁壘恢復到幾代人未曾見過的水平，將是「向國際體系的心臟地帶投擲一枚手榴彈」。

有在中美兩國同時營商的美國公司，就曾被特朗普此前的關稅政策深深傷害過，不得不為其從中國帶回美國工廠組裝的產品零件支付最高達25%的關稅。該公司首席執行官駁斥特朗普政府為其錯誤政策辯護的話術，並直言——

如果中國人願意支付關稅，我很樂意，但實際上是我們美國人正在支付關稅。

然而，當地時間2月12日，白宮方面仍在為特朗普的關稅政策辯護，並大力宣傳其帶來的經濟效益。

白宮副新聞秘書庫什·德賽（Kush Desai）在給CBS的一份聲明中稱：「過去一年，美國的平均關稅稅率增長了近七倍，但通貨膨脹卻有所降温，企業利潤反而有所增長。事實上，特朗普總統的經濟議程——減稅、放松管制、關稅以及能源供應充足，正在降低成本並加速經濟增長。」

【延伸閲讀】「美國優先」如何重塑美國防戰略？緩和對華措辭並非放棄大國競爭

CBS指出，未來一段時間，特朗普是否會繼續徵收關稅尚不明朗，而美國聯邦最高法院預計很快將就其依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅是否合法作出裁決。

當地時間2月10日，在CBS一檔節目中被問及最高法院為何「遲遲」未對關稅案作出裁決時，美國聯邦最高法院大法官凱坦吉·布朗·傑克遜回應說，此案涉及「許多複雜而微妙的法律問題」，法院必須審慎評估。

美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院的數據顯示，如果這些關稅政策被推翻，美國政府可能需要向企業退還高達1680億美元的稅款。

此前，《紐約時報》報道稱，美國貿易代表傑格里爾（Jamieson Greer）於當地時間1月15日在接受該報採訪時揚言，如果美國最高法院推翻特朗普的關稅政策，特朗普政府計劃「立即」開始徵收其他關稅作為替代措施。「如果最高法院做出不利裁決，政府將從第二天開始重新徵收關稅，以解決總統提出的問題。」

格里爾聲稱，特朗普還有「其他選項」，例如他第一任期內挑起對華關稅戰所使用的所謂「301條款」，該條款經受住了多次「法律挑戰的考驗」。此外，他宣稱，特朗普還可以使用作為「國家安全法規」的所謂「232條款」、涉及「國際收支問題」的所謂「122條款」，或報復其他國家對美國「特殊歧視」時作為回應的所謂「338條款」。

（美國）國會已適當地向美國總統授予了大量關稅權力。

格里爾毫無顧忌地自說自話道。

《紐約時報》也認為，即使最高法院的裁定不利於特朗普，目前尚不清楚這會在多大程度上限制他徵收關稅的能力。

美國康奈爾大學經濟學教授埃斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）表示，不利裁決可能迫使特朗普改變策略或更換關稅授權依據，但他似乎已下定決心，繼續以關稅作為推進其地緣政治野心的工具，並加以激進使用。

「照這個趨勢來看，即便最高法院作出裁決，也不太可能削弱他用關稅打擊其他國家的做法。」普拉薩德說。

