日本現代社會陰暗面：部落民群體就業婚姻遭排擠　立法也難除偏見

民主自由以及人人平等，是生活在民主社會的我們經常會聽到的信條，這在同樣作為民主自由國家的日本也是如此，憲法也保證了人的基本權利。然而，在日本社會平等自由的表象底下，卻隱藏着自幕府時代沿襲的血統歧視鍊，甚至直到戰後，乃至於近代，都仍然或多或少的影響着日本社會，今天，就讓我們來看看日本社會的黑暗面——「部落民」究竟是什麼吧。



日本「部落民」從何而來？

在江戶時代，人民被依照職業大致分成士農工商四種階級，然而，在這些階級之外，還有著更低下的「穢多」以及「非人」。穢多包含了像是屠夫、殯葬業等等與血以及生死相關的工作；非人則是像乞丐、流浪者以及極度的經濟弱勢者，他們被排除在四民之外，只被允許居住在城外的特定區域，就算被武士階級殺害也討不回公道，並且一生無法翻身，只能夠在這些地區形成屬於自己的小型部落，也是他們被稱為「部落民」的原因。

江戶時代「士農工商」四種階級之外，還有著更低下的「穢多」以及「非人」。（Wikipedia）

1871年，隨着明治政府開始進行現代化改革，過往的階級制度被廢止，「穢多」以及「非人」們也與其他人民一樣被稱為「平民」。然而，制度上的改變是難以在短時間內推翻根深蒂固的階級思想，舊穢多、舊非人們仍然是被歧視的存在，他們不但被稱為「新平民」，在日常生活中也處處受到歧視，更別提能夠翻轉自己的人生了，部落民所建立的部落也依然散落在日本各地，並造成了社會治安的危害。

日本的陰暗面 社會平等卻暗藏血統歧視▼▼▼

邁入現代化社會，歧視卻未曾消失

二戰結束後，全新的《和平憲法》被重新制定，儘管在憲法上明文保障了人權以及平等原則，但在部分地區對於部落民血統的歧視仍然存在。他們不但很難進入好的學校，甚至在職場以及婚姻上都會遇到困難，對方家族在調查身世時若是發現其部落民身分，婚姻便就此告吹，大公司也不大願意僱用擁有部落民血統的平民，甚至在1975年爆發了「部落地名總鑑事件」這一對部落民的造冊事件，似乎都印證了這些歧視並非空穴來風。

除此之外，由於部落民長期受到歧視，也讓部分不被接受的人們轉而加入黑道組織，對那些人來說，黑幫給予了他們安身立命之地，也讓他們有了些許的轉機。但也正是因為這樣，像是「飛鳥會事件」、又或者是由倡議團體的激進分子所引發的「八鹿高校事件」等等，都進一步加深了人民的恐懼與偏見。

由於部落民長期受到歧視，他們中的一些人轉而加入黑道組織。（Getty Images）

日本政府制定法律舉措，但是成效有限

對此情形，日本政府曾在1969年制定「同和對策特別措施法」，希望藉由採取優先保障措施以及社會福利補助等方式，來逐步改善部落民的生活，希望能夠消彌針對部落民的歧視狀況。但隨着財政不斷的支出，加上部分倡議團體以及黑道集團等等透過此種方式從中牟取暴利，也讓日本政府不得不停止這些政策。

2016年，川崎市一家出版社宣佈要出版「被差別部落」的地名清單，很快便引起了大量的爭議。這一事件促進日本政府在當年年底再次制定「部落差別解消推進法」，希望透過政府與地方公共團體的教育與諮詢來消彌歧視，然而，相關的內容與言論，卻仍然透過網路這無遠弗屆的媒介而持續散播在日本社會之中。

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何時才能建立真正的平等社會？

部落民問題是光鮮亮麗的日本社會下隱藏的黑暗面，直到現在，都偶爾會見到相關的歧視性言論，儘管那些言論很快便遭到刪除，但在部分日本人心中的歧視心理，卻像是根深蒂固似的難以拔除，或許，要消除這些不平等，還要花上非常非常久的時間吧。

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