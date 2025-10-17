美國青年共和黨人駭人聊天紀錄曝光　歧視、仇恨言論出現逾250次

美國共和黨近日又被爆出群組聊天黑材料，在美國引起軒然大波。美國《政治報》（Politico）10月14日公布的一份來自青年共和黨地方領袖的聊天記錄顯示，涉事年輕共和黨人在平時聊天時髒話連篇，肆無忌憚地發表極端右翼言論，充斥着種族主義、反猶主義和厭女主義。



據報道，這些共和黨人平時聊天時「五毒俱全」，對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也沒顧忌，稱他涉嫌壓制與愛潑斯坦案有關的文件。其中有人說：「他忙着焚燒愛潑斯坦相關的檔案」。

美國副總統萬斯（JD Vance）試圖淡化這一事件，稱「孩子都會做蠢事，尤其是小男孩」。但報道顯示，這些被萬斯稱作「小男孩」的11名共和黨青年領袖，大多數年齡在24歲至35歲之間。

內訌？青年共和黨領袖被曝歧視、反猶、厭女

據報道，這份長達2900頁的聊天記錄，由十幾名來自紐約州、堪薩斯州、亞利桑那州和佛蒙特州青年共和黨人於1月初至8月中旬分享，記錄了他們以強硬的親特朗普政綱，為奪取全國青年共和黨組織控制權而展開的競選活動。

聊天記錄中的許多成員已經在特朗普政府或政黨政治領域工作，其中一人擔任州參議員。

他們把非裔稱為「猴子」和「西瓜人」，並設想將他們的政治對手關進毒氣室。他們談論強姦敵人並迫使他們自殺，並讚揚他們認為支持奴隸制的共和黨人。

其中，堪薩斯州青年共和黨副主席亨德里克斯（William Hendrix）在聊天中十多次使用了「黑鬼」等種族歧視性詞彙；時任紐約州青年共和黨副主席沃克（Bobby Walker）則把強姦稱為「史詩級事件」。

時任紐約州青年共和黨主席瓊塔（Peter Giunta）在6月份的一條消息中寫道：「所有在（青年共和黨全國聯合會主席競選）投反對票的人都會被送進毒氣室。」他繼續寫道：「我要創造一些人類已知最厲害的生理折磨方法，我們只想要真正的信徒。」

自稱是紐約州青年共和黨總法律顧問的馬利尼奧（Joe Maligno）附和道：「我們可以修好淋浴嗎？毒氣室不符合希特勒的審美。」

據《政治報》統計，在關於拉票、社交媒體策略和後勤安排的對話中，群組成員使用了一系列辱罵性語言，有關「弱智」和「黑鬼」等辱罵性詞語加起來出現了超過251次。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席在國家建築博物館舉行的全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴。（Reuters）

成員們在群聊中暢所欲言，談論對納粹的熱愛，以及特朗普涉嫌壓制與愛潑斯坦案有關的文件。堪薩斯州青年共和黨主席奧德懷爾（Alex Dwyer）寫道：「特朗普忙於焚燒愛潑斯坦的檔案。」

在一次交流中，奧德懷爾表示，密歇根州的一名青年共和黨人向他承諾，該組織將投票選出最右翼的人來領導青年共和黨全國聯合會。瓊塔回復道：「太棒了，我愛希特勒。」

群組參與者中的一些人目前已作出公開回應，但字裏行間直指曝光者是黨內反對者，涉嫌「敲詐勒索」。他們將矛頭對瓦克斯（Gavin Wax）及其領導的紐約青年共和黨俱樂部，認為聊天記錄曝光是瓦克斯領導的內訌公開化。

萬斯「補鑊」：他們還都是孩子

據英國《衛報》等外媒報道，上述聊天記錄曝光後，涉事共和黨人遭到民主黨人的一致譴責。

加州民主黨籍州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）15日致信國會眾議院監督委員會主席科默（James Comer），要求對這些「惡毒且令人反感的言論」進行調查，並指這些言論違反了民權法，構成了敵對和歧視性環境的行為。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）稍早前也在參院發表講話時，稱該談話「令人反感」，並呼籲包括特朗普和萬斯在內的共和黨人「迅速、明確地譴責相關言論。

同時，紐約州民主黨籍州長霍楚爾（Kathy Hochul）稱該群組聊天內容「卑鄙」，要求對涉事人員進行處罰。她指出：「必須把他們開除，取消他們的公職別再讓他們當競選顧問了，必須讓他們承擔後果，這種胡鬧必須停止。」

2025年8月14日，美國加州洛杉磯，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）與當地國會代表、州政府官員和支持者一起宣布推出「選舉舞弊應對法案」（Election Rigging Reponse Act）。（Reuters）

與此同時，多名知名共和黨人出面切割，對涉事黨員公開譴責。

佛蒙特州共和黨州長奧斯科特（Phil Scott）要求州參議員道格拉斯（Sam Douglass）辭職。據透露，後者也參與了此次談話。堪薩斯州共和黨主席赫伯特（Danedri Herbert）表示，這些言論並不代表共和黨人的信仰，也不代表堪薩斯州共和黨全體成員的信仰。

紐約州眾議員Elise Stefanik表示，她對紐約州青年共和黨領導人的言論感到極其震驚，並指如果報道屬實，相關人員須立即辭職。

青年共和黨全國聯合會主席帕吉特（Hayden Padgett）則發聲明指出，該組織譴責一切形式的種族主義、反猶太主義和仇恨，並強調：「我要明確指出，這種行為完全不符合我們的價值觀，也不應在我們的組織或更廣泛的保守運動中存在。」

2024年7月16日，青年共和黨全國聯合會主席帕吉特（Hayden Padgett）在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會登台亮相。（Getty）

就在各地共和黨人紛紛撇清關係之際，特朗普政府卻試圖淡化事件的影響。群聊剛剛曝光時，萬斯玩了一招「禍水東引」，在社交媒體X平台發布了一張2022年民主黨人希望共和黨人「頭部中兩槍」的截圖。他寫道：「這可比大學群組聊天中說的任何話都糟糕得多，說這話的人可能會成為維珍尼亞州的司法部長。」

萬斯15日重申了自己的觀點：「現實情況是，孩子們會做蠢事，尤其是小男孩（young boys）。他們會講尖刻、冒犯性笑話。孩子們就是會這麼做。我真的不希望我們成長在一個孩子講愚蠢笑話就會因此毀掉一生的國家。」

然而，公開記錄顯示，參與此次聊天的11名共和黨人中，有8人的年齡在24歲至35歲之間。

青年人「特朗普化」

《政治報》指出，群聊記錄顯示，參與者經常以開玩笑的方式肆意發表種族主義等殘酷言論，他們的競選言論和黨內八卦同樣摻雜着一系列的誹謗和暴力幻想。

美國代頓大學專門研究白人種族極端主義的教授推測，聊天中的年輕共和黨人顯然受到了特朗普的影響。他指出：「特朗普持續使用敵對、煽動性語言，使保守派圈子中的攻擊性言論正常化，這對那些仍在試圖弄清楚『那是什麼政治言論』的年輕人產生了難以置信的影響。」

報道提到，在2024年總統大選的競選活動中，特朗普散布了「海地移民吃寵物」的虛假消息，並在一次集會上歡迎經常發表爭議性言論的喜劇演員Tony Hinchcliffe，後者曾稱波多黎各是一座「漂浮的垃圾島」，並開玩笑說非裔在萬聖節「雕刻西瓜」。

截至目前，特朗普政府尚未譴責涉事共和黨成員，但白宮卻對涉及特朗普的表態異常敏感。

這張2009年5月4日攝於美國華盛頓特區的照片中，可以看到位於共和黨總部大廳地毯上的共和黨標誌。（Getty）

白宮助理發言人休斯頓（Liz Huston）否認這些青年共和黨人是對着特朗普「有樣學樣」，她表示：「激進左翼記者拼命地把特朗普和一個他毫無關聯的群組聊天聯繫起來，卻對那些幻想謀殺對手、稱共和黨人為納粹和法西斯的民主黨政客抹黑避而不談。沒有人比特朗普及其支持者遭受過更惡毒的言論和暴力。」

值得一提的是，儘管萬斯等特朗普政府成員竭力「洗白」，群組聊天參與者早就意識到自己言論的嚴重性。

聊子記錄顯示，沃克在一次聊天中曾開玩笑說，他要炸毀田納西州首府納什維爾（Nashville）舉行的青年共和黨全國聯合會大會，隨後又說這只是「開玩笑」。他還曾考慮到，如果這些聊天記錄被曝光將會有甚麼後果。沃克寫道：「如果我們的聊天記錄被泄露出去，我們就徹底完蛋了。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

