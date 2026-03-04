伊朗局勢｜特朗普在開戰問題上前後矛盾　美國真能贏得這場戰爭？

美國和以色列於2月28日對伊朗展開的大規模軍事打擊，被視為美軍自伊拉克戰爭以來，在中東地區發動的最大規模軍事行動。美國總統特朗普（Donald Trump）及其政府在短短幾天內提出了一系列令人震驚的、甚至自相矛盾的理由。這些理由包括徹底推翻伊朗政權、援助受壓迫的伊朗人民、先發製人應對伊朗即將對美軍發動的襲擊、阻止伊朗核制計劃等。然而，特朗普至今始終仍未能給予一個清晰明確的訊息：就是為何發動對伊朗的戰爭？



在2月28日凌晨，即空襲開始後不久，特朗普發布了一段8分鐘的影片。在片中，他含糊地警告說存在「迫在眉睫的威脅」，同時重複指責伊朗長期以來對美國及其盟友發動致命的恐怖襲擊。他明確呼籲伊朗政權更迭，希望伊朗人民幫助推翻「這個極其邪惡的極端獨裁政權」。

不久後，特朗普在周末接受多家新聞媒體的簡短電話採訪中，卻提出了截然不同的勝利願景。其中，他向《紐約時報》暗示，「最理想的情況」是重演他近期干預委內瑞拉的行動：在推翻馬杜羅（Nicolas Maduro）政權後，他放棄了美國長期以來對委內瑞拉民主反對派的支持，轉而支持馬杜羅的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）執政。

週一上午，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱，「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的目標非常明確，就是「摧毀」伊朗海軍、飛彈及其核子計畫。 他說：「這不是所謂的政權更迭戰爭，但伊朗政權確實發生了更迭。」 數小時後，國務卿魯比奧（Marco Rubio）則宣布，此次行動的重點是「摧毀伊朗的彈道導彈能力」，並將政權更迭降格為「希望」而非「目標」。

同日，特朗普於白宮就軍事行動發表首次公開演說，提出了這場戰爭的四個目標：摧毀伊朗的飛彈能力、殲滅其海軍、阻止其獲得核武以及阻止其武裝恐怖分子。他當時隻字未提政權更迭，甚至沒有提及他不久前呼籲伊朗人民起來反抗領導人的勇敢抗議者。

從擁核迫睫威脅到重啟核野心的「無限後退」

特朗普政府連日來對伊朗立場的語焉不詳，引起了外界的不少質疑。許多人開始檢視關注美國政府近期對於伊朗的一些反覆表述立場，包括核威脅、伊朗是否即將發動攻擊等。

去年6月，特朗普指對伊朗核設施的打擊已經「摧毀」了伊朗的核計劃，但中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）上月22日聲稱，伊朗正在以「遠遠超過」民用標準的濃度進行鈾濃縮。他說，伊朗「可能再過一週就能擁有工業級的炸彈製造材料」。及後，特朗普在上週二的國情咨文中表示，伊朗正在建造「很快就能打到美國本土」的洲際彈道飛彈。

不過，魯比奧上週三駁斥了威特科夫的說法，稱伊朗實際上「目前沒有進行鈾濃縮」，而是在試圖以其他方式重啟其核計劃。美國情報部門的說法也與特朗普的說法相違背。去年一份未公開的國防情報局評估報告指出，伊朗使用洲際彈道飛彈攻擊美國的可能性至少還有10年。

週一，赫格塞斯指出伊朗正在擴充常規武器，並稱這些武器為更嚴重的威脅奠定了基礎。他表示，伊朗正在建造強大的飛彈和無人機，為其核子詐欺野心打造一道常規防禦屏障，這危及了該地區內美國的基地、人民和盟友。他說：「伊朗正在拖延時間，爭取時間來補充飛彈庫存，重啟他們的核野心」。

由此可見，在短短一周內，出兵伊朗的理由就從擁有核彈製造材料構成迫在眉睫的威脅，轉變為伊朗至少擁有用導彈打擊美國本土的能力，如今又變成了伊朗正在為擴充使用常規武器創造條件，以便「重啟其核野心」。這可以說是「重大的倒退」。

若無法解釋發動伊朗戰爭的原因……

針對華府的立場反覆，美媒《紐約客》（The New Yorker）專欄作家 Susan Glasser 撰文批評，相比小布殊（George W. Bush）政府關於伊拉克構成「大規模殺傷性武器」威脅的說法在多年後才逐漸瓦解，「特朗普關於伊朗的說法僅在短短幾天內就土崩瓦解，甚至被徹底放棄」。

她質疑，自2003年入侵伊拉克以來，美國這次採取的引人注目軍事行動，如果美國無法解釋其發動戰爭的原因，也無法確切說明勝利的意義，那麼它能否贏得一場由其發動的戰爭？

Glasser補充指，對於一位沉迷於政治遺產、渴望在歷史書上留名的領導人來說，推翻一個自1979年以來就一直困擾着美國總統的政權，其誘惑力或許實在難以抗拒。何況這位美國總統一直熱衷於展示驚人的軍事力量；在他重返白宮的第一年，他就下令攻擊了7個不同的國家——比任何一位現代美國總統都多。

最後，她表示特朗普去年在沒有法律授權的情況下仍然堅持將國防部更名為戰爭部，認為那一刻正是讓這場衝突變得不可避免，她說：「當他創建戰爭部時，他遲早都必須面對一場真正的戰爭」。

當然，外界對於特朗普無法或者說不願說明開戰的原因，更多猜測與其在國內大多數問題上的支持率下跌多少有關。在襲擊發生前，公眾的關注在於他與被控性交易的已故富商淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，還有美國最高法院裁定特朗普無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅，這個問題甚至讓共和黨內的成員也開始對他的非法關稅導致的經濟疲軟和物價上漲發出警告。

無論如何，特朗普政府仍是需要給出一個明確且肯定的出兵理由，不論是為日後判斷美國是否最終真的勝出這場所謂「先發制人」的軍事打擊，還有用來判斷這場戰爭的合理性，都是至關重要的。