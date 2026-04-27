安倍遇刺獲追授「從一位」　拆解古代中國官位對現代日本的影響

包括小編在內，很多人也是在安倍晉三遇刺之後，才第一次注意到日本政府公告裏那行很「古早」的字——「追授従一位」。



那一瞬間的感覺很奇妙：明明是一條現代時政新聞，看着突然像被拽進了時代劇的字幕裏。要是你玩過日本戰國題材的SLG遊戲，腦子裏八成還會自動彈出一堆熟悉的詞：正一位、従一位、正三位……可問題是，這些詞在今天的日本幾乎不會出現，甚至你在日本生活很多年，都未必在日常裏碰到一次。

這些頭銜在今天的日本生活幾乎不會出現，但依然存在。（早稻田大學圖書館）

也正因為它太少見，它才顯得「扎眼」。戰後七十多年裏，能被授予這種高等級的人屈指可數，所以當「従一位」出現在安倍的身後公告裏，它傳遞出的訊息並不是「誇」或者「罵」，而是把人一下子拉回到一個更底層、更古老的機制：原來日本至今還在使用一套從中國隋唐學來的位階制度，而且它並沒有像我們想象的那樣被歷史徹底淘汰，而是以一種更低調、更制度化的方式繼續存在。

如果把位階當成「官職」，就很容易看錯。因為它看起來像官位，實際上早就和「具體職位」脱鈎了。今天你在新聞裏偶爾看到「正一位」、「従一位」，很像某種古代榮銜，可它更像一種國家層面的歸檔方式：當一個重要人物去世，國家需要用一套既定的語言，把他放進歷史座標裏，完成最後一次制度性定位。換句話說，這不是給活人發權力，也不是給遺族發利益，而是國家用一種傳統的格式，做一份「結案記錄」。

這套東西怎麼來的？說起來更有意思。中國古代的官制是一品到九品，每一品再分正從，加起來三十個層級，等級語言本身就帶着秩序感。日本遣唐使把這套結構幾乎原樣帶回去，只是做了些「本地化」：把「品」改成「位」，把「正從」換成「大少」，最低等級叫「初位」，但層級數量一點沒少。《大寶律令》確立了日本位階的基本框架，最高位是正一位，下面依次従一位、正二位、従二位……從正四位開始還要分「上」、「下」，細得很。最初它當然是官僚體系的一部分，決定地位、待遇、乃至政治序列，完全是硬通貨。

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但權力結構一變，位階就慢慢從現實運作裏退出來了。明治維新之後，日本建立現代行政體系，乾脆把位階從行政系統裏剝離；戰後連貴族制度都廢了，卻偏偏留下了位階。你要問原因，答案大概不是「懷舊」，而是它在現代社會里找到了新的位置：不再管權力，只負責國家如何記住一個人。正因為它不再和現實利益綁在一起，授位反而變得非常謹慎，語言也越來越克制，公告寫得極簡，幾乎沒有評價語氣，更不會去碰當事人的爭議問題。

所以當安倍去世後出現「追授従一位」，很多人會下意識覺得這是在給他「蓋章」。但如果把它放進這套機制裏看，你會發現它更像一種制度層面的處理方式：承認他長期執政對國家產生過結構性影響，僅此而已。這裏的「僅此而已」很關鍵，因為它解釋了日本位階制度在當代的一個核心氣質——它不替社會做價值判斷，它只做歷史座標的落位。

你會發現文化與學術界反而更常出現在位階公告裏。川端康成去世後被授正三位，理由只有一句「文學成就卓越」；哲學家梅原猛、一些諾貝爾獎得主拿到従二位、従三位，說明方式也幾乎一模一樣，短、冷靜、不展開。社會怎麼爭論是社會的事，媒體怎麼評價是媒體的事，這個制度的職責像是另一條軌道：把人放進去，把格式填滿，把記錄留存，然後讓時間去發酵剩下的部分。

川端康成去世後被授正三位，理由只有一句「文學成就卓越」。（Getty Images）

偶爾也會出現「活着的人被授位」的例子，但基本只會出現在科學領域，比如山中伸彌在獲得諾貝爾獎後獲授従三位，這種情況往往幾十年才一次。政治人物、生前爭議人物，幾乎不會破這個例。皇室成員更不在這個系統裏，親王、公主屬於皇族內部結構，不進入行政與國民體系，自然也不存在授位問題，除非極罕見地脱離皇籍成為普通國民，否則一生都不會和位階發生關係。你把這些規則拼在一起，會發現它背後其實是一種很穩定的政治文化：爭議留給社會，制度只負責收尾，且儘量不把收尾寫成表態。

石原慎太郎去世時被授正三位，就是很典型的例子。他既是作家，又是長期掌控東京都政權的政治人物，一生伴隨巨大爭議，但制度給出的定位依然平靜到近乎無感情，沒有褒貶，只是落位。你可以不喜歡他，也可以崇拜他，社會可以吵到翻天，但在位階公告裏，他被放進的那個格子不會跟着情緒搖擺。這聽起來冷，但換個角度，它也像是一種「把當下從歷史裏抽離」的努力：不讓輿論替國家蓋棺，不讓政治立場替制度下結論。

曾任日本首相的中曾根康弘，也在去世後被追授「從一位」神階。（Getty Images）

說到這裏，再回頭看「従一位」這種古典稱謂為什麼會讓人產生衝擊，就更好理解了。最近不少人看古裝劇太平年，會被那些官職名稱吸引，「中書門下平章事」「檢校太尉」「光祿大夫」「銀青光祿大夫」——念出來就有節奏感，名字本身像在講資歷。我們覺得「有味道」，並不一定是在懷念特權，更像是在懷念一種語言被認真使用、身份被認真區分的時代。

現代制度語言講效率、講職能、講平等表達，頭銜自然簡潔直接，也就少了那種儀式感。日本位階留下的，恰恰是這種古典稱謂的節奏：哪怕早已沒有實際權力，名字本身仍然帶着歷史的層次感。

所以，日本保留位階，並不是為了恢復等級秩序，反而更像是在現代國家裏保存了一套「國家記憶技術」。它讓一個複雜的人，最終可以被放進一個相對克制、相對穩定的制度框架裏；它也讓社會明白一件事：熱鬧歸熱鬧，爭論歸爭論，國家在記錄歷史的時候，往往選擇另一種語氣——少說，寫下，存檔，然後交給時間。

有時候我們以為現代化就是把舊東西全部扔掉，但日本的做法更像是：把它們從權力裏剝離，只留下記憶的功能。也正因為如此，當「追授従一位」這種字眼偶爾從公告裏露出來，你才會突然意識到，歷史並沒有走遠，它只是換了一種方式，悄悄住在制度裏。你說這是不是挺「日本」的？

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