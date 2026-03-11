特朗普提護送油船越霍爾木茲海峽　分析指美軍或遭夾擊屬高危行動

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日不斷強調，必要時美國可以護送油輪通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。分析指，美國海軍護航可以幫助增加油輪通過霍爾木茲海峽的流量，惟美軍軍艦護送緩慢行駛的商船在與伊朗接壤的狹窄航道中將同時面臨水雷、導彈和無人機等威脅。



伊朗威脅要封鎖關鍵霍爾木茲海峽，全球近20%的原油通常經由由此地運輸，以回應美國和以色列向伊朗發動的戰爭。

特朗普近日曾警告，如果德黑蘭擾亂石油運輸，將面臨「死亡、烈火和憤怒」。他也提出由美國海軍護航商船的想法，但美軍尚未開始執行這項可能充滿風險的任務。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）向共和黨成員發表演說後，在台上做出手勢。（Reuters）

海軍分析中心（Center for Naval Analyses）首席研究員Jonathan Schroden表示：「伊朗可能會對這類護航任務採取多種威脅措施。」

他指出，這些措施包括水雷、快速攻擊艇、導彈和單向攻擊無人機。

Schroden提到：「如果你在水中布設水雷，並輔以水面和空中威脅，就會形成從水下延伸到水面再到空中的多重威脅，這只會讓防禦變得更加困難。」

特朗普3月10日曾警告伊朗不要在霍爾木茲海峽布設魚雷，他警告：「如果伊朗出於任何原因布雷，且不立即清除，伊朗將面臨前所未有的軍事後果。」

美國在中東部署了一系列艦艇，包括兩艘航空母艦。

Schroden表示，護航任務將由驅逐艦或護衛艦等小型艦艇執行，可能還有戰機或直升機提供空中掩護，這些艦艇將同時為數艘油輪護航。

Schroden認為，美軍艦艇將「起到威懾作用」，而且「如果油輪遭到攻擊，也可以做出回應」。

據法媒報道，霍爾木茲海峽最窄處不到48公里，一邊是伊朗，另一邊是阿曼。

據英國海事貿易組織、國際海事組織和伊朗政府整理的數據，3月1日至10日期間，至少有10艘船隻在海峽內或附近海域遭到攻擊、成為攻擊目標或通報遭到攻擊。

此外，還有三艘散裝貨船、兩艘貨櫃船、一艘拖船和一艘石油鑽井船報告在該地區發生爆炸、襲擊或可疑活動。

Schroden表示：「這確實是一場全球性的經濟動盪，如果不加以解決，局勢可能會迅速升級。」

2026年3月2日，土耳其安納杜魯新聞社製作的一張題為「霍爾木茲海峽」圖表，霍爾木茲海峽是全球最具戰略意義的海上「樽頸」要道之一。（Getty）

報道指，美國過往曾在同一地區執行過一項名為「堅定意志行動」（Operation Earnest Will）的油輪護航任務，以保護船隻免受伊朗軍隊在1980年至1988年兩伊戰爭期間的襲擊。

Schroden提到：「當年與現時的主要區別在於雙方軍事能力的規模和範圍。」

Schroden指：「例如，伊朗當年沒有無人機，導彈能力也遠不及現在，而美軍現在則擁有遠比當年強大的空中、太空和網絡作戰能力」，這是「上世紀80年代所不具備的」。

新美國安全中心中東安全計劃資深研究員Daniel Schneiderman表示，儘管美以聯軍已發動超過10天的空襲，伊朗軍隊仍構成威脅。

Schneiderman指：「即使考慮到美軍和以色列軍方已經具備的能力，這些威脅依然十分重大且真實存在。」

2025年6月22日，插圖可以看見一條3D打印的輸油管後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

他還補充道，美國執行護航油輪的任務「風險絕對極高，尤其考慮到此類任務涉及的船隻數量，這需要耗費大量資源。」