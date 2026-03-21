硬核！風雲四號C星發佈首套觀測圖像　綜合能力達到世界先進水平

3月21日，中國氣象局發佈了風雲四號C星首套觀測圖像，標誌著中國形成了自主可控的，從太陽到地球實時監測能力。



風雲四號C星於2025年12月27日在中國西昌衛星發射中心成功發射，是目前全球單星綜合探測能力最強靜止氣象衛星。



搭載的6台載荷性能均達國際先進水平

《新華社》報道，據中國氣象局相關負責人介紹，風雲四號C星搭載的6台載荷性能均達到國際先進水平。此次發佈的首批圖像顯示，靜止軌道輻射成像儀圖像紋理清晰、細節豐富，華北區域雲圖動畫可清晰分辨高層捲雲雲系，刻劃了天氣系統演變過程。

靜止軌道輻射成像儀圖像紋理清晰、細節豐富。（央視新聞）

靜止軌道輻射成像儀圖像紋理清晰、細節豐富。（央視新聞）

靜止軌道輻射成像儀圖像紋理清晰、細節豐富。（央視新聞）

此外，干涉式大氣垂直探測儀光譜精細，能夠成功捕獲大氣垂直結構特徵，相較於前序衛星增加了更多層的溫度信息，為地球系統數值預報提供更多的觀測資料。

干涉式大氣垂直探測儀光譜精細，能夠成功捕獲大氣垂直結構特徵。（央視新聞）

多波段電離層紫外光譜成像實現電離層峰值電子密度、氧/氮比探測。（央視新聞）

閃電成像儀獲取的連續觀測動畫精準描繪了強對流天氣中的閃電發生情況，驗證了風雲四號C星對強天氣監測和早期預警的應用潛力。多波段電離層紫外光譜成像儀對地球東半球輝光現象進行了連續觀測，可細緻描繪出地球電離層的結構變化可能對通訊、導航、定位信號造成的影響。

太陽極紫外成像儀聯合太陽X-EUV流量計成功捕獲了太陽燿斑爆發的圖像動畫和流量變化。（央視新聞）

太陽極紫外成像儀聯合太陽X-EUV流量計成功捕獲了太陽燿斑爆發的圖像動畫和流量變化。（央視新聞）

在對太陽活動的觀測上，圖像顯示，太陽極紫外成像儀聯合太陽X-EUV流量計成功捕獲了太陽燿斑爆發的圖像動畫和流量變化，進一步提升了風雲四號C星的觀測能力。

重大創新：完全基於國產成像晶片

風雲四號光學星地面系統總設計師陸風表示，風雲四號C星搭載了一台閃電成像儀，可對中國和周邊可以全年進行持續觀測，其完全基於國產成像晶片。陸風稱，通過星地一體化建設，基於國產的晶片和國產的地面系統算法，風雲四號C星能夠實現及時準確地處理生成所有觀測數據。

風雲四號C星於1月6日啟動在軌測試工作。中國氣象局按照「邊測試、邊應用、邊服務」原則，今年主汛期將其投入業務試用，提升短臨天氣系統，尤其是中小尺度天氣系統監測預警能力。