紐約台女「霸王餐網紅」疑因無法回家崩潰　被擔架固定抬上救護車

來自台灣的34歲女子Pei Chung，2025年多次在美國紐約布魯克林高檔餐廳「吃霸王餐」引發關注，近日她再度出包，美媒披露，她3月31日晚間返回住所時，疑因無法進入報案，最終被抬上救護車送醫。



被抬上擔架送走

《紐約郵報》報道，根據現場畫面顯示，Pei Chung被固定在擔架上，由救護人員抬上救護車送走。對於報案原因、健康狀況及送醫地點，目前仍未有官方說明。

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Pei Chung過去因涉嫌在紐約多家高檔餐廳「吃霸王餐」而聲名大噪，她被指控在布魯克林近10多家知名餐廳，點用高價餐點後未付款，甚至以社交媒體貼文作為補償，引發業界不滿並報警處理。

有餐廳業者不滿表示：「她點了幾百美元的餐點，最後卻直接離開，完全沒有付錢。」另有店家直言：「她只說可以幫忙在社交媒體上宣傳，但這根本不能接受。」

報道指出，Pei Chung曾居住於月租要價3500美元（約2.7萬港元）的豪宅，但因積欠高達4萬美元（約31.3萬港元）租金，已於2025年12月遭房東驅離。此後，她多次進出監獄與精神醫療機構。但法院3月裁定她精神狀況不適合出庭審理，最終撤銷相關控罪，並將其送往州立醫院接受治療，至於是否面臨遣返程序目前仍不明朗。

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