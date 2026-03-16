長沙性感女與男子當街口交　警方：2人涉尋釁滋事遭刑事強制措施

3月15日凌晨，長沙解放西路發生離奇一幕，一名蓄金色短髮、衣着暴露的女子當街做出各種不雅動作並當眾與一名男子發生不雅行為，引發大量民眾圍觀起哄。



16日，長沙市公安局天心分局發佈警情通報，證實當地發生一宗涉嫌尋釁滋事案件，指涉案男女在公共場所實施不雅行為，起哄鬧事，嚴重擾亂公共秩序，其行為已涉嫌犯罪，已對兩人依法採取刑事強制措施。



據此前報道，3月15日凌晨2時許，長沙市中心天心區解放西路某知名火鍋店門口，一名蓄金色短髮、身穿黑色皮質內衣及超短褲的女子在擁擠的街道上做出誇張舞姿。

隨後，一名男子靠近並在眾目睽睽之下拉開褲頭，而金髮女子則竟然直接在行人路上跪下，為該男子進行口交行為。

由於事發地點人流極旺，現場隨即湧現數以百計的圍觀者。令人意外的是，現場人群非但沒有勸阻，反而發出陣陣尖叫與起哄聲，不少人更近距離舉起手機拍攝，場面極度混亂。

根據天心公安分局的最新通報，2026年3月15日凌晨，天心區發生一宗涉嫌尋釁滋事案件，警方在接獲群眾報警後迅速到場，依法將涉案人員傳喚至公安機關。經調查，張某某（男，36歲）與唐某某（女，35歲）均為外地來長沙的人員。

通報明確指出，兩人在公共場所實施不雅行為、起哄鬧事，嚴重擾亂了公共秩序，其行為已涉嫌犯罪。目前，警方已對兩人採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。