無國界醫生：以色列將水資源武器化　蓄意剝奪加沙民眾用水權利

脆弱的停火協議在加沙實施逾半年，以色列針對當地的集體懲罰行動持續。無國界醫生於周二（28日）發表《以水作武器：以色列破壞和剝奪加沙水利衞生》報告 ，記錄以色列一再將水資源武器化，持續、有系統且漸進地剝奪加沙民眾用水的權利，這並非個別事件，而是以方於加沙實施種族滅絕的重要一步。

組織敦促以色列立即恢復加沙地帶的供水至所需水平，同時呼籲以色列的盟友須利用其影響力向以方施壓，制止阻礙供水基礎設施等人道援助進入加沙。

無國界醫生緊急項目經理桑菲利波（Claire San Filippo）說：「以色列深知當民眾失去水源，將直接危及其生命，但當局仍蓄意、有系統地摧毀加沙的供水基礎設施，並持續封鎖相關物資運進當地。僅僅為了取水，巴勒斯坦人就會受傷甚至喪命。民眾被剝奪用水，加上惡劣、極端擁擠的生活環境，以及崩潰的醫療系統，這些都是造成疾病傳播的因素。」

九成水利衞生基礎設施被破壞

以色列破壞或損毀了加沙地帶內九成水利衞生基礎設施，包括海水淡化廠、鑽井、管道以及排污系統。組織於報告記錄了以軍曾向一輛有明確標示的運水車開槍，以及毀壞維持數萬人生命的水井。另外，報告指派發飲用水期間頻生的暴力事件，傷及取水的巴勒斯坦人和救援人員，並破壞相關設備。

在加沙北部的貝拜特拉瓦(Beit Lahia),民眾正在一棟瀕臨倒塌的建築旁取水。© MSF

居於加沙市的巴勒斯坦女子哈南（Hanan）憶述：

去年7月，我的孫子在努塞拉特（Nuseirat）尋找飲用水，就在他和其他孩子一起排隊時，以軍把他殺了。他才10歲……取水不應該是如此危險的事。

以色列阻礙關鍵供水和衞生物資進入加沙

以色列當局亦刻意阻礙關鍵供水和衞生物資進入加沙。自2023年10月起，電力、燃料供應中斷，發電機及其零組件、機油等維持供水處理和分發系統運作的關鍵物資供應，均遭切斷或受嚴重限制。

無國界醫生曾多次申請將水和衞生物資運進加沙，包括海水淡化裝置、水泵、氯及其他用於水處理的化學品、儲水罐、驅蟲劑和廁所設施，但其中三分之一遭拒或未獲任何回覆，即使部分物資經以色列當局批准，最終仍在邊境被攔截，未能入境。

戰爭將房屋被夷為平地,有人在瓦礫中尋找飲用水。© MSF

除了地方當局，無國界醫生是加沙最大的飲用水提供者，亦是主要分發組織。然而，在2025年5月至11月期間，由於運水車無法載運足夠水量，組織每5次供水行動中，就有一次在未能滿足在場所有需要。此外，以軍的強制撤離令使得團隊無法再進入之前曾為數十萬人提供用水的地區，導致關鍵的供水服務中斷，那些救命的基礎設施因此停擺。

缺乏用水增加疾病傳播風險

水資源被剝奪令加沙民眾難獲乾淨用水、肥皂、尿片和經期衞生用品等基本衞生條件，並被迫在沙地上挖洞充當廁所，導致排泄物外溢，污染周圍環境和地下水。這對民眾的健康、衞生和尊嚴造成深遠影響，婦女和殘疾人士的處境尤其艱難。缺乏用水和衞生設施，加上惡劣的生活環境，導致呼吸道感染、皮膚病和腹瀉等病人大增。

2025年，無國界醫生一般門診個案之中，皮膚病病人佔近18%；在2025年5月至8月期間，則近25% 病人曾在過去一個月患上腸胃道疾病。

無國界醫生的工作

儘管處於極度嚴峻環境，無國界醫生在今年3月逐步改善供水措施，每日提供或分發530萬升水，滿足逾40.7萬人的最低需求，相等於加沙約五分之一人口；組織在三月總共分發了超過1億公升水。

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。