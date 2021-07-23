摩門教在美國中西部的影響｜安邦智庫

本文源自安邦智庫



美國中西部地區流行的宗教是摩門教，實際這是一組「後期聖徒運動」的合稱，正式的稱謂是「耶穌基督後期聖徒教會」。這一教派源自於美國東海岸，教會的成立時間大致在1830年，但因為信奉和教義理解上的差異，不為傳統的基督教所容，甚至一度被稱為是「邪教」。為了逃離迫害，1847年當時的摩門教領袖楊百翰帶着一批教徒穿越大半個美國，來到一個與世隔絕的地方。作為摩門教的先知，楊百翰指着鹽湖城這個地方說，「這就是建造聖殿的的地方。」

很多人不理解鹽湖城的地理重要性，以為這是一個荒涼之地。從表面看，鹽湖城確實如此，它位於一片碩大的荒漠之中，但卻緊鄰一個大鹽湖。必須要知道在那個時代，人類的生存有兩樣東西最重要，第一是水源，第二就是鹽。人們最容易忽略的是鹽對於人生存的重要性，實際在「西進運動」之前，中西部的人為了得到必須的鹽，每年都要向東海岸做一次獲得海鹽的朝聖之旅，人類沒有鹽是無法生存的。而鹽湖城最不缺的就是鹽，所以摩門教選定鹽湖城其實就控制了中西部的關鍵資源之一。

4月4日，摩門教大會在鹽湖城舉辦。（Getty）

摩門教是一個極為保守的宗教，摩門教的楊百翰大學規定，入學之前，每個學生都要簽署榮譽準則（Honor Code)，包括學術誠信、着裝守則、禁止婚前性行為、禁止吸毒、禁止喝咖啡因飲品和酒精消費等等。看到這些規定，中國家長可能樂壞了，但是不是真的？這些規定是真的，絕對不可一笑置之。2011年，楊百翰大學籃球隊的首發中鋒布蘭登·戴維斯被直接開除了，原因就是他與女友沒能忍住欲望，發生了婚前性行為。儘管你是大名人，但照開不誤，一般人就更別提了，絕對是來真格的。

還有「什一奉獻」，一夫多妻制，這都是摩門教的傳統。「什一奉獻」，是指教徒收入的十分之一歸教會所有。別的教會如天主教也有類似的概念，但在摩門教，別以為這是說說而已，因為摩門教同樣是來真的，而且有些虔誠的教徒，甚至能做到30%收入歸教會。至於一夫多妻制，猶他州最後一個加入聯邦，甚至差點因此而發生了戰爭，都是卡在這個原因上面。後來摩門教改變了教義否定了一夫多妻制，但在猶他州的最大城市鹽湖城，現在還有一夫多妻制，即便是在今天，鹽湖城如果一個男人被發現有多個妻子，也只是被罰750美元和社區服務。

摩門教因各種原因在「西進運動」中比較積極，而且進行的較早，因此他們在美國的中西部有很大的影響力。一方面摩門教的組織體系完善，擁有自己的民兵武裝隊伍，是中西部的最大勢力；另一方面，新移民的流入，實際要得到摩門教的支持，否則就可能發生災禍。1857年發生的山地草場屠殺事件（Mountain Meadows massacre）就是一例。來自阿肯色的移民隊伍，被摩門教聯合印第安部落屠殺掉了100人-140人左右。原因據說是楊百翰為了回應美國聯邦政府可能的征伐行動，禁止摩門教地區接待移民隊伍以及進行貿易性交易所引發的。因此，摩門教實際在中西部贏得一個寶貴的空間去發展和壯大，實際是「西進運動」中的得益一方。

2018年7月4日，一群摩門教教士現身猶他州普佛市（Provo）的一次遊行。（Getty）

今天的摩門教在美國中西部各州依然擁有巨大的影響力，根據田野觀察，這種巨大的影響力源自於摩門教嚴密組織體系的可能性很大。它的教堂遍佈城鄉，只要看到有整潔樸素但極為乾淨的教堂，十有八九就是摩門教的。摩門教對於教徒的生活干預很強，但教徒對於摩門教的依賴也很強。假如一個家庭的頂樑柱男人突然去世了，但老婆孩子一大群，這個時候摩門教的組織體系就會介入，幫助找工作，幫助籌集資金，幫助孩子上學。所以，實際上摩門教在美國中西部各州是超越兩黨政治但偏向共和黨的強大社會組織體系。

這個社會組織體系在今天的美國依舊卓有成效，而且似乎存在越來越大的影響力。

美國的前總統候選人喬治·羅姆尼就是摩門教徒，萬豪酒店的經營者家族也是摩門教，加州大學校的校長大衛·P·加德納 (David P. Gardner) 也是如此，還有哥倫比亞廣播公司總裁布魯斯·克里斯滕森（Bruce Christensen）等都是摩門教。摩門教實際是在里根總統時期開始在華盛頓的影響力越來越大，里根總統的長期私人助理大衛·費舍爾是摩門教徒，前美國副檢察長雷克斯·李和里根先生的政治顧問兼投票人理查德·沃斯林等都是摩門教徒。

猶他州鹽湖城市內的一座摩門教教堂。（Getty）

猶他州的兩位共和黨參議員之一奧林·G·哈奇 (Orrin G. Hatch) 在任命具有更保守觀點的法官來重塑聯邦司法機構方面發揮了重要作用。另一個人，傑克·加恩是第一位進入太空的國會議員，這兩人都是摩門教徒。很多時候，摩門教的強大組織體系是可以發揮重大作用的，當他們的教會領導人要求他們做某事時，摩門教徒通常會做出強有力的回應。有一年，教會成員們被要求禁食一天，並將節省的錢捐給埃塞俄比亞饑荒的受害者。一周之後，他們的捐款就超過 600 萬美元。當教會領袖要求成員幫助挫敗擬議的聯邦平等權利修正案的時候，這個法案的結局也就塵埃落定。

在經濟領域方面，摩門教在中西部的影響力同樣巨大，如果說不是獨樹一幟的話。從亞利桑那到蒙大拿一線，凡是風光秀麗，整潔的台地、平原和谷地，一定是摩門教的聚居地。懷俄明州可能是美國相對最窮的一個州，但哪裏的星谷（Star valley）所在的狹長地帶，乾淨整潔，風光秀美，一派田園風光宛若瑞士的山谷。停車一看路旁的牌子，又是摩門教的地盤，不禁令人感嘆摩門教的效率。

在猶他、科羅拉多、蒙大拿、愛得荷、懷俄明、亞利桑那，摩門教的產業主要是土地和農牧業。當然也有房地產和其他產業，包括現代教育和現代金融業。時代周刊曾經猜測，摩門教的資產合計高達100億美元，是美國最繁榮的宗教。這些摩門教的資產包括，80萬英畝的耕地，西部人壽保險、錫安證券、一堆媒體、一家大型開發公司、一所楊百翰大學、一堆酒店。在鹽湖城的中心區，它還有40英畝的土地一家著名的櫻桃溪購物中心，在堪薩斯城，它還有另外的4400英畝的土地在開發……。

在美國的中西部各州中，摩門教的生意是巨大的，影響力是巨大的，它有什麼改變嗎？有一位人士這樣總結道，「慢慢的，或者根本不」。