富國打加強劑＝搶窮人疫苗嗎？　專家促G7正視非洲短缺（下）

隨着疫情進入第二個年頭尾聲，《香港01》就當下的防疫形勢採訪了曾在世界衛生組織（WHO）參與全球傳染病應對工作的美國杜克大學（Duke University）全球衛生學院教授Michael Merson。

專訪上篇提到口服藥面世對於抗疫之重要性，隨着全球更多發達國家開始為民眾接種加強劑，哪麼會否令較貧窮的發展中國家更難搶到疫苗？會否使全球疫情更難結束？



閱讀專訪上半: 口服藥面世有望結束疫情？ 專家：還看印度與非洲（上）

Q：雖然許多國家都在試圖提升疫苗接種率，但有些國家在取得一些進展後卻難以擴大覆蓋面，導致一部分人沒有接種疫苗。面對這種挫折，您認為政府應該怎麼做？

Merson：我認為在許多亞洲和拉丁美洲的國家，情況已經好轉許多。疫苗不平等的問題現在主要在非洲......現在的主要問題在於可用的劑量，疫苗產量夠不夠、（製藥）公司和較富裕的國家夠不夠透明。

但我認為我們確實知道，到今年年底，肯定會有數以百萬計甚至數十億的疫苗可用。我認為將來的問題不在於生產疫苗，而是如何將疫苗送到各國，通過穩健的疫苗接種計劃讓各地的人們接種疫苗的問題。

美國杜克大學全球衛生學院教授Michael Merson曾在世界衛生組織（WHO）參與急性呼吸道感染、AIDS等疾病的全球防控工作。（Duke University）

當然目前而言，最緊迫的還是讓G7國家以及其他擁有大量疫苗儲備的國家，將他們多餘的疫苗送到非洲，讓這些人口迅速免疫。但同時，我們也需要更多地考慮如何在非洲和亞洲地區製造這些疫苗。…...特別是mRNA疫苗，輝瑞疫苗（的運輸）需要冷鏈。因此我們要在當地幫助各國加強他們的疫苗項目。不到所有國家民眾都完全接種，我們都不會對這場大流行感到真正的安全。

當然，你所在的地方和我所在的地方接種率都比較高，但變種可以在任何地方出現，特別是在病例多和傳播嚴重的地方。正如我們在Delta變種上所看到的那樣，它在印度出現後迅速傳播到世界各地。因此如果我們真的要結束這場疫情，每個地方、每個人都要接種疫苗。

Q：您提到一些國家囤積疫苗的情況。隨着各國認定補充劑是有效的，這種囤積疫苗的現象似乎很難改變。而既有的COVAX疫苗共享機制目前也遠未能達成原有目標。您認為這個問題能夠解決嗎？

Merson：我認為我們必須把這個問題分開討論。很快我們就要為5到11歲的兒童接種疫苗，我們不應該（將兒童接種和補充劑需求）混為一談。而且科學是證明了接種補充劑的正當性的。當然，接種補充劑意味着我們需要更多的疫苗，因此我們需要估計一下（疫苗總量是否夠用）。依我所看到的數據，到今年底時會有大量的疫苗可用。無論是接種補充劑還是給兒童接種，這本身真的不應該是主要的障礙。現在的問題是，我們如何才能將這些疫苗送到特別是我們所說的最需要的國家？

一種方法是通過COVAX。COVAX項目陷入困境，在很大程度上是因為它依靠在印度生產的阿斯利康疫苗作為其供應源。但是，當印度去年冬天出現可怕的疫情時，它停止為COVAX生產疫苗，而將所有疫苗用在國內了。而這個情況正在改變。現在，我知道印度製造商很快或已經在給COVAX供應疫苗了。而美國則為其提供輝瑞疫苗，所以COVAX會有越來越多的供應。

但我認為我們不需要只依靠COVAX。正如我提到的，由G7國家直接通過軍事空運或各種創造性的手段將疫苗運到各國，這是一種雙邊手段；又或者通過區域性的疫苗機制，比如非洲聯盟的疫苗獲取機制...... 如果我們遵循這些渠道，公開透明的（供應疫苗），那麼就有希望可以在一段時間內解決問題。

Q：但在補充劑的問題上，現在國際上確實存在疑慮。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近來亦建議在年底之前暫緩接種補充劑。

Merson：其實我認為這是不公平的。我自己也曾經去信總幹事辦公室，我認為現在指責任何人都沒有用。我們會有足夠的疫苗，＊Airfinity的數據很清楚的說明了這一點。問題不在於補充劑，也不在於富國在自己的國家裏做的任何事情。問題在於如何將現在以及未來的過量疫苗送到需要的國家手中。

*英國數據分析公司Airfinity表示，根據其對预期疫苗供應的分析，今年底全球疫苗總產量將超過110億，一些最富裕的西方國家——美國、歐盟、英國和加拿大-——到今年年底將有大约6億劑的疫苗剩餘，如果將疫苗過剩最多的六個國家和地區的過量疫苗全部提供給COVAX，後者的疫苗數量將是原供應量的三倍以上。

