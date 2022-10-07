烏干達相隔三年再爆伊波拉疫情：你需要知道的四件事

烏干達於9月20日宣布爆發伊波拉疫情，截至10月2日，當局已確認43宗伊波拉個案，並有29人死亡（9宗證實染疫身亡，20宗則為疑似個案）。而無國界醫生應當地衞生部門要求提供支援，目前已開展初步的緊急應對，協助遏止病毒進一步傳播。

圖、文：無國界醫生



過去10年，無國界醫生多次應對伊波拉疫情，包括2014至2016年的西非（幾內亞、利比利亞、塞拉利昂），以及 2018 至 2020 年的剛果民主共和國疫情。上述伊波拉疫情都是由薩伊（Zaire）病毒株引起，而針對此病毒株的應對工作持續進展，其中已有兩款疫苗和一種抗體療法獲批准使用。

不過，現時烏干達的疫情由相對罕見的病毒變種蘇丹（Sudan）病毒株引起，這為當地團隊在醫療和行動上帶來許多挑戰。

無國界醫生在穆本德（Mubende）醫院的伊波拉治療中心。（無國界醫生）

有關烏干達的伊波拉疫情，以下是你所需要知道的四件事：

1. 有任何疫苗可以用於應對今次疫情嗎？



目前尚未有針對蘇丹病毒株的疫苗。世界衛生組織（WHO）正在審定哪款候選疫苗可以用於新的臨床試驗中，以期最終批准使用。在未有疫苗獲證實有效的情況下，許多現有的標準應對措施都需要重新檢視。

由默克公司（Merck）生產的rVSV疫苗已獲批用於薩伊病毒株。該疫苗在薩伊病毒株引發的疫情中，可用作「帶狀」疫苗接種策略的一部分，即是為與病人接觸過的人士及他們的接觸者，以及病人的護理人員接種疫苗，從而限制病毒傳播。強生（Johnson & Johnson）公司生產的第二款疫苗，則可在疫情期間使用，以保護面臨接觸病毒風險的人，同時在宣布疫情爆發前，為處於應對前線的人員或生活在未受疫情影響地區的人提供防護。

在烏干達現時爆發的伊波拉疫情中，參與應對工作的衞生組織都無法使用上述措施，直到試驗完成並找到有效疫苗。無國界醫生已準備好協助這項研究，而組織在2019年剛果民主共和國的疫情期間，亦有協助對薩伊病毒株進行的強生疫苗臨床試驗。

無國界醫生曾多次應對伊波拉疫情，包括圖中在2018至2020年於剛果民主共和國的疫情。（無國界醫生）

2. 伊波拉蘇丹病毒株是否有可用的醫學治療方法？



2018至2019年在剛果民主共和國進行的臨床試驗，已經確認使用針對Mab114和 regn-eb3病毒株的單株抗體治療方法，能顯著提高患者的生存機會。

然而，這些抗體對蘇丹病毒株無效。目前的治療方法包括管理病徵和提供深切治療（包括補充液體流失、提供氧氣、監測血液和心臟讀數等），以提高病人的生存機會。

另外，與所有伊波拉疫情一樣，醫療中心的防護措施和感染防控至關重要。無國界醫生緊急項目副總管馬納加瑪（Guyguy Manangama）醫生表示：「保護前線醫護人員是無國界醫生其中一個關切重點。我們為他們提供感染預防和控制標準方面的培訓，以及提供防護裝備，以確保維持醫療系統的運作。」而疫情爆發至今，烏干達當局已確認兩名醫護人員（一名醫生和一名助產士）死亡。

3. 烏干達有哪些伊波拉治療設施？



伊波拉疫情期間，在受影響社區附近展開醫療應對尤其重要。馬納加瑪醫生說：「病人越早接受醫療護理，生存機會越高。然而伊波拉初期症狀並不獨特，與瘧疾或傷寒等其他發熱性病毒的症狀相似，因此問題癥結在於盡快獲得有關資訊、診斷和護理。伊波拉疫情下，仍有很多人抵達衞生中心時已是末期，有些甚至死在家中，並在過程中傳染其他人，這些都是必需避免的。」

無國界醫生建議開設小型治療中心或隔離中心，讓病人盡可能在居住地附近接受急救，而較大型的轉介中心則為非初期病人提供更全面的護理。在過去的疫情中，病人經常被直接帶到自己社區以外的大型治療中心；很多時候，這會導致謠言散播、敵視醫護人員，甚至抗拒應對措施。

無國界醫生計劃支援烏干達的應對工作中，包括在瑪杜杜（Madudu，疫情中心點）等受影響區域開設小型治療中心，並在離瑪杜杜20公里的地區首府穆本德（Mubende），為疑似和確診患者建立一個設有 36 張病床及深切治療護理的大型隔離中心。無國界醫生團隊亦計劃與醫院合作，讓其成為感染伊波拉的醫護人員的轉介中心。

伊波拉治療中心用作收治和隔離疑似和確診患者，所有入內的人員都必須穿上防護套裝。（無國界醫生）

4. 疫情傳播知多少？



為控制伊波拉疫情，必須迅速發現感染者並找出其接觸者，而這些接觸者可能已遠離疫情中心。現時烏干達有五個地區出現確診個案，因此需要在相對大範圍的地區確認並跟進患者和接觸者。

雖然當局於9月20日正式宣布疫情，但早在8月，受影響地區就記錄到可能與伊波拉相關的疑似死亡個案。與過往伊波拉疫情初期一樣，發現個案和追蹤接觸者遠遠跟不上疫情擴散的速度。而盡可能準確地追溯疫情初期的面貌至關重要，以便對人們進行疾病篩查，並在合適地點提供醫療護理。

為有效應對疫情，受影響地區的人亦必須理解和擁有關於疾病的知識，並願意合作和參與應對工作。以社區為基礎的監測行動和接觸者追蹤必須展開，以迅速識別潛在感染者。一旦確定相關人士，他們和家人都需要適當的醫療護理或隔離安排。為推動這一點，必須消除社會和經濟障礙（例如前往醫療中心的交通費，或因無法外出工作產生的成本），而這可透過協助代支交通費、向在家自我隔離的人派發食物或物資等，以及為病人及其家屬提供心理支援來實踐。

資訊科技工具也有助促進疫情的實時監測。2018至2020年剛果民主共和國爆發伊波拉疫情期間，無國界醫生的流行病學部門「傳染病研究中心」（Epicentre）研發了新工具，有助協調流行病學行動，包括有系統監測和收集病人數據的工具、自動回報，以及一個將個案管理和疫情演變數據視覺化的網站平台。這是此規模的疫情中，首次在全部病人的所在地使用相同的監測工具，從而有效建立相關的綜合數據。無國界醫生現已準備向烏干達衞生當局提供這些工具。

因應烏干達當前的疫情，無國界醫生在穆本德（Mubende）的醫院設置一所伊波拉治療中心，提供36張病床及深切治療護理。（無國界醫生）

有關伊波拉（Ebola）



伊波拉是一種嚴重且會致命的疾病，死亡率高達90%。初期病徵與許多其他疾病相似，包括突然發燒、疲勞、肌肉酸痛，頭痛和喉嚨痛，其後可能出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎衰竭和肝衰竭症狀，亦可能出現內出血和外出血的情況。



伊波拉最早於1976年在剛果民主共和國被發現。此病毒有幾種變體，其中薩伊（Zaire）病毒株是過去10 年中最為常見，烏干達現時疫情則涉及蘇丹（Sudan）病毒株。自發現該病毒以來，蘇丹病毒株已七度引發疫情，其中4次在烏干達、3次在蘇丹。至於烏干達對上一次伊波拉疫情發生於2019年，上一次由蘇丹病毒株引起的疫情則發生於2012年。

