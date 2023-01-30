內地不再認可跨境網課　澳洲突迎大量中國留學生卻喜憂參半？

1月28日，中國教育部留學服務中心宣布，今年春季學期及以後仍採用遠程方式學習（包括新入學和繼續學習的情況）所獲國外文憑證書，中心將不再提供認證服務，意味着數以萬計的中國留學生需要盡快返回外國校園親身上課。這引起了作為中國學生留學熱門國之一的的澳洲近日的熱烈討論，據《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報道，該公告讓澳洲高等教育界感到驚訝，因為當地大學根本沒有為大批中國留學生的突然回歸做好準備。



上述的消息公告距離澳洲大學開學僅有數週時間，當地大學2023學年將於3月開學，部份甚至早在2月開始。澳洲八大名校聯盟會會長湯姆森（Vicki Thomson）表示，72%的中國留學生就讀於澳洲國立大學（The Australian National University）、墨爾本大學（The University of Melbourne）等澳洲八大名校，另外她估計有8%本科課程的中國留學生從未入境澳洲，研究生的此一比例會更高。這多少反映了大量中國留學生的回歸，或對部份大學構成相當的壓力。

湯姆森指出，對於一些中國學生來說，要在幾週內獲得簽證、找好住宿、緊急趕赴澳洲是不可能完成的任務。「我們對這一決定感到擔憂，我們將向中國大使館尋求緊急建議以及有關特殊情況的相關規定。」她還敦促澳洲政府優先處理所有留學生的簽證，以便能夠恢復正常，盡量減少進一步的干擾。

澳洲預計在今年迎來逾10萬名首次入境的中國留學生，圖為悉尼大學校園。(Getty)

澳洲國際教育協會（IEAA）會長霍尼伍德（Phil Honeywood）則表示，當地業界原本計劃在今年6月才重新恢復面對面授課的規定，中方如此倉促的決定將為給澳洲教育機構以及簽證處理系統帶來不少挑戰。

去年下半年，澳洲處理的學生簽證申請較2019年同期高出40%。而截至去年11月，約6.2萬名不在澳洲境內的中國留學生正在透過網課攻讀澳洲大學的學位，其他如TAFE技職學院等專上教育機構也有2萬多名修讀網課的中國留學生。假如計及新學年的新生入學，預計涉及的中國留學生或有逾10萬人。

澳洲教育部長克萊爾（Jason Clare）表示，約3,500名中國學生於本月入境澳洲，許多學校正在為中國學生返回澳洲做準備，但中方的決定將對澳洲教育行業帶來短期的後勤問題。儘管如此，當地業界對大量中國學生即將回歸表示歡迎，他預計這將有助於緩解澳洲目前面臨的勞動力嚴重短缺的情況。

中國留學生的回歸，預計將有助於緩解澳洲目前面臨的勞動力嚴重短缺的情況。(Getty)

留學生貢獻近2000億收入 中國約佔三分一

誠然，以包容多元文化和安全見稱的澳洲，一向是不少中國學生出國留學的熱門國家之一。國際教育為澳洲四大支柱產業之一，在疫情前每年為該國帶來約350億澳元（約1,944億港元）收入。據2020年的數字，國際留學生佔澳洲信息科技學科入學人數的61%，工程學的43%，建築學的30%，比例舉足輕重。當地超過44萬名海外學生當中，中國學生就佔約三分一之多。

但在新冠疫情爆發後中國留學生的人數大減，而且大部分留在中國作遙距上課，從而影響了澳洲校方的經濟收益。

去年6月，湯姆森曾表示澳洲目前在工程、資訊科技和醫學領域面臨技術人才短缺，強調「留學生既非廉價勞工，也不僅是外匯收入來源，而是高度專業的人才。」她指出，中國留學生是澳洲經濟復甦的「關鍵」，批評前任政府在疫情期間讓留學生回家的做法「笨拙且判斷失誤」，並敦促新政府「通過外交智慧更好地處理與中國關係，協助澳洲高校和商業領域」。

中國學生佔澳洲逾44萬名海外學生當中約三分一。(Getty)

湯姆森當時還指出，國際留學生傾向畢業後留在澳洲的比例有所下降，警告說：「我們根本無法承受與全球人才庫脫節的後果，這對我們以及我們的競爭對手的成功越來越重要。沒有這些學生成為的畢業生，我國將難以取得經濟進展，從而繼續落後於我們的競爭對手。」根據澳洲教育、技能和就業部的數字，2021年1月到9月，全國有超過16萬6千名中國學生，同比下跌13%。

華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘表示，赴澳留學的中國學生人數遠遠超過其他國家，他們不僅支付學費，在當地的各類消費也為澳洲帶來十分可觀的經濟收益。他又表示，目前澳洲經濟停滯和通脹嚴重，高校也因此受到影響。因此，澳洲非常希望把中國留學生重新吸引回來，以重振國際教育產業，進而在整體上拉動經濟。

過度依重中國留學生的問題，近日在澳洲引起了不少的討論。(Getty)

宿位不足、租金上升、航班不足，還有...？

在欣喜大量中國留學生回歸的同時，澳洲方面也為他們的突然回歸感到憂心忡忡。首先，各大學擔心學校行政的繁重工作，包括為學生辦理簽證、入學迎新安排、住宿安排等，要在短時間內完成無疑會為校方增添不少壓力。尤其是住屋方面，不少大學經已反映了對突然的住宿需求大增未有任何準備，憂慮中國留學生或在開學初期遇上麻煩，或未能找到合適安穩的住宿地方，從而影響學習進度。

還有就是，突然的政策轉變可能會增加對來自中國的航班需求，在目前航班稀缺的情況下或成為重大的考驗。此外，當地人也擔心大量留學生需要住宿有機會進一步推高房屋租金。隨着留學生和外國移民的回流，悉尼等大城市的房屋租金經已強勁反彈。Domain集團的相關報告顯示，截至去年第四季，悉尼公寓租金創下了年增幅18.6%的紀錄，週租中位價達到每週575澳元（約3,192）。

另一方面，在中澳關係仍然低迷的當下，不少澳洲人對當地大學過份依重中國留學生的做法也有批評，認為校方為了增加收益，不惜犧牲澳洲固有價值觀甚至國家安全。

阿爾巴尼斯上台以來澳中關係降溫，有利澳洲吸引更多中國留學生。(Getty)

國際組織人權觀察去年6月的報告表示，身在澳洲的中國留學生習慣自我審查，不敢公開談論敏感議題，以免被恐嚇及連累家人。當地從事中國研究的學者也感到壓力，尤其疫情後要在網上教授目前在中國大陸的學生。有意見認為，這種恐懼的氛圍近年越來越嚴重，恐危害到澳洲高校的學術自由。

此外，中國學生滲透澳洲高校竊取高新技術也引起當地的輿論關注。去年3月，先後有兩名中國留學生在抵達澳洲後，被當局以隱瞞接受軍事訓練為由，拒絕入境和取消簽證。

無論如何，自澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）去年5月上台以來，澳中關係經已有所降溫，緃然是次突然的公告對不少大學構成挑戰，惟這對澳洲高教界無疑也是一個喜訊，當地教育界也希望新政府能夠扭轉前朝「不再依賴中國留學生、分散到其他國家學生」的做法，重新重視中國留學生市場。