中國如何調整外交政策以應對西方的遏制？

在7月中的北約峰會上，北約成員國發表了一份最後聲明，批評中國的強迫性政策，稱其挑戰了北約集團的利益、安全和價值觀。



不過，北約成員國還是承諾與這個迅速崛起的超級大國進行「建設性接觸」。



儘管如此，北京還是對聲明做出了強烈回應，指責北約對中國「抹黑和撒謊」，並對北約在亞太地區的擴展提出警告。



作者為澳洲悉尼大學亞太安全副教授袁勁東

外交部發言人汪文斌直言不諱地說道：「北約必須摒棄過時的冷戰思維和零和心態，放棄對軍事力量的盲目信仰和尋求絕對安全的錯誤做法，停止破壞歐洲和亞太地區穩定的危險企圖，不再為其不斷擴張尋找藉口。」

本月中，北京指責北約對中國「抹黑和撒謊」，並對北約在亞太地區的擴展提出警告。(Reuters)

美國如何挑戰中國

中國的強烈回應反映了中國對其所面臨的全球挑戰的嚴重關切。這些挑戰包括：

以美國為首的聯盟和安全夥伴關係網絡不斷發展壯大，如四方安全對話（Quad）和澳英美安全協議（AUKUS），其目的即使不是遏制中國，也是制約中國



美國和歐盟為減少對中國的依賴而採取的去風險化和供應鏈多樣化政策



美國對高科技轉讓或交流頒佈了更嚴格的出口管制法規。這些措施旨在阻止中國獲得製造半導體的能力，並減緩中國在量子計算和人工智能領域的進展。



即使中國對這些挑戰更加擔憂，但鑒於雙方利益、優先事項和承諾的多樣性，中國政府仍希望這些由美國主導的聯盟和夥伴關係網絡能夠保持零碎分散。

中國與美國的盟友和合作夥伴有着密切的經濟聯繫，因此也保持着巨大的優勢。這將影響美國能否成功實現所謂遏制中國的目標。

中國與美國的盟友和合作夥伴有着密切的經濟聯繫，因此也保持着巨大的優勢，將影響美國遏制中國的目標。(Reuters)

中國的應對策略

分析人士質疑中國政府是否有足夠的智慧和耐心運用楔子戰略（wedge strategy）來分化美國及其盟友，或者中國政府的錯誤判斷和驕傲自滿是否會導致其變得過於自信甚至傲慢。

事實上，北京近年來的「戰狼外交」和強硬政策只會幫助美國及其盟國更加緊密地對抗這些行動。

北京可能已經吸取了教訓。它現在正採取更加積極主動和自信的外交手段來反擊美國的圍堵。在外交政策的轉變方面，我觀察到至少有四種策略。

1) 中國將重點放在該地區，發揮自身優勢

鑒於亞洲對中國安全和經濟利益的重要性，中國政府認識到必須將外交精力集中在亞洲。

中國正在深化與東盟這個由10個國家組成的地區集團的經濟聯繫，同時也支援東盟在地區安全結構中的中心地位。東南亞集團擔心被捲入中美衝突，被迫選邊站。它還擔心美國主導的 四方安全對話（Quad）等倡議會削弱其在該地區的作用。

與此同時，中國一直積極推動東盟發起的「區域全面經濟夥伴關係（RCEP）」。中國認為該集團為地區經濟合作提供了更具包容性和合作性的方法。該集團包括東盟成員國、中國和美國的幾個盟國，如韓國、日本和澳洲。

多國領導人近期先後訪華，圖為7 月 18 日北京人民大會堂的阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）歡迎儀式。(Getty)

北京將其作為美國發起的「促進繁榮的印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity，IPEF）的一個有吸引力的替代方案。該組織包括該地區的14個國家，上個月簽署了一項協定，旨在提高供應鏈的彈性。

2) 北京正在加強與歐洲的外交努力

自取消新冠疫情邊境限制以來，中國政府歡迎世界各國領導人，接待商業團體，促進中國的貿易和投資機會。

歐洲尤其是北京近期外交的重點。中國總理李強上個月出訪德國和法國，這是他上任後的首次重要國際訪問，他在訪問中強調經濟機遇重於地緣政治分歧，夥伴關係重於競爭關係。

法國總統馬克龍、西班牙首相桑切斯和德國總理朔爾茨等歐洲領導人也已成為北京的常客。

這些努力使中國得以加深與歐洲的經濟聯繫。在此過程中，中國政府希望削弱美國制定跨大西洋對華方針的努力，包括使其經濟與中國去風險化或脫鈎的政策。

3) 中國仍與俄羅斯站在一起

中國政府可能對俄羅斯在烏克蘭的戰爭所造成的戰局感到惱火，甚至沮喪。然而，中國決心現在還不是拋棄俄羅斯總統普京的時候。

從能源供應到軍事技術合作，俄羅斯仍然是中國至關重要的戰略夥伴。中國最不希望看到的就是俄羅斯被削弱，讓它獨自面對美國及其聯盟和安全集團網路。考慮到兩國漫長的共同邊界，中國也不想應對來自俄羅斯的任何潛在威脅。

北京繼續推動金磚國家等國際組織，以此擴大自身的國際影響力。(Getty)

縱然外界未必信服，但北京一直小心翼翼地將自己表現為衝突的中立旁觀者，希望結束衝突。中國還藉俄羅斯岌岌可危之際，擴大並鞏固其在中亞的影響力，同時尊重俄羅斯與該地區的傳統關係。

4) 中國正在將自己提升為全球領導者

最後，中國更自信和積極地推廣其在安全、發展和社區建設方面的全球治理模式。

部份努力仍處於發展階段，如「全球安全倡議」，而另一些則更為具體。例如，北京在3月成功促成沙特阿拉伯和伊朗休戰後，將自己視為全球調解人。

北京還在繼續推動其偏好的多邊機構，從上海合作組織到金磚國家，該集團目前包括中國、巴西、俄羅斯、南非和印度。中國政府歡迎擴大該集團。

中國政府認為，其雄心勃勃且備受爭議的「一帶一路」倡議可以替代以美國為首的Quad。通過這種方式依靠國際機構，北京可以在全球範圍內促進自己的利益，同時避免與美國直接對抗。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。