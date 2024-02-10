十二生肖中的龍年：幸運、智慧和成功的象徵

在中國的傳統節日和慶祝活動中，最重要的莫過於農曆新年。農曆新年又稱春節，或簡稱新年，是傳統農曆一年的開始。



作者：美國佛羅里達大學佛教研究和中國宗教學教授Mario Poceski



農曆新年通常在一月底至二月中旬的某個時候開始。在中國內地，官方慶祝活動作為公共假日持續七天。今年的農曆新年在2月10日，而今年將是龍年。

我是一名研究中國宗教歷史和文化的學者，也是出生在龍年。最讓我著迷的是，龍年的慶祝活動提醒人們，中國傳統文化源遠流長且生機勃勃。

中國人傳統上都會行花市和辦年貨，以迎接新年來臨。(Getty)

食物、禮物和慶祝活動

農曆新年的核心是全家團聚的慶祝活動。準備工作提前一周開始，包括打掃和裝飾房屋、購物（尤其是購買禮物和食品）以及準備食物。

新年前夕的家庭聚餐是中心活動。菜肴的選擇各不相同，反映了家庭習俗和當地的烹飪傳統。通常包括餃子、春捲、蛋糕、魚和豬肉菜肴。此外，還會喝很多酒，尤其是傳統葡萄酒或白酒。許多菜肴都被賦予了象徵意義。例如，餃子被做成金錠的形狀，以祈求好運。

與農曆新年慶祝活動有關的其他習俗包括通常由長輩向晚輩贈送裝有壓歲錢的紅包。紅色也是農曆新年裝飾品的主要顏色，象徵着繁榮和吉祥。

傳統上，家庭和當地社區會燃放鞭炮來慶祝新年並驅趕怪獸。據傳說，這一習俗的起源可以追溯到一個叫「年獸」的怪物的故事。據說，村民們為了嚇跑怪獸，就引爆了炸藥，於是這種習俗就流傳開來了。然而，最近中國政府以其危險性和污染性為由，對這一傳統習俗進行了嚴厲打擊。

龍年

傳統上，龍是力量和權力的吉祥象徵。它還與好運、智慧、成功、保護和陽剛之氣聯繫在一起。在近代以前的中國，龍與皇權統治有關，1862 年清朝制定的第一面中國國旗上就有龍的圖案。時至今日，龍的形象經常被用來象徵中國。

龍傳統上是力量和權力的吉祥象徵，還與好運、智慧、成功、保護和陽剛之氣聯繫在一起。(Getty)

由於龍的吉祥寓意，龍年往往會帶來生育率的上升。考慮到中國目前的人口萎縮和日益加深的生育危機，一些人表示希望來年會出現嬰兒潮，因為某些父母可能會積極地把龍寶寶帶到這個世界上。

根據中國的生肖，月亮週期中的每一年都與特定的動物有關。這是一個重複的 12年週期。因此，有12種動物，每種動物都與週期中的一年有關：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗和豬。

在有關中國生肖起源的流行神話中，有一個是關於天庭統治者玉皇大帝為了測量時間而發起的一場大競賽。由於老鼠在比賽中獲勝，因此被列為十二生肖之首。其他11種動物的順序反映了它們在比賽中的最終名次。十二生肖中的每一種動物都代表着某些特徵，這些特徵被認為會塑造這些年份出生的人的性格，而龍通常被認為是最吉祥的動物。

農曆的起源

傳統上，中國人一直遵循以天文現象觀測和測量為基礎的本土農曆。雖然現代中國於1912年採用了西曆，但農曆新年等傳統節日仍沿用舊曆。

農曆的起源可能要追溯到中國文明的曙光，傳統上與傳說中的夏朝有關，據說夏朝統治時期為西元前2070年至西元前1600年。農曆新年慶祝活動的起源也不完全清楚；一些學者認為，農曆新年慶祝活動可能要追溯到商朝統治時期，商朝統治時期為西元前1600年至西元前1050年。

新年的傳統食品有許多，餃子便是其中之一。(Getty)

宗教信仰與農曆新年晚會

雖然農曆新年一般以家庭團聚為主題，但宗教活動也是節日不可或缺的一部分。其中包括與灶神和財神等中國民間神靈有關的家庭儀式。家庭成員還要供奉祖先，並舉行其他與祖先崇拜有關的儀式。這些儀式通常包括在家裡的祭壇上供奉食物和焚香。

在此期間，很多人會去佛教或道教寺廟以及其他宗教場所。他們進行傳統形式的虔誠活動，包括上香和祈福。

觀看新年聯歡晚會是中國內地迎接農曆新年的一個現代元素，這是一檔深受歡迎的綜藝節目，集歌舞、喜劇和戲劇於一體。該節目於1983年首次播出，此後一直由國家電視廣播公司中央電視台向全國播出。它是世界上收視率最高的電視節目，觀眾多達7億人。

最大規模的人口遷移

近數十年來，中國經歷了劇烈的人口變化，尤其是大量農村人口向大城市中心遷移。

此外，中國的獨生子女政策對家庭結構產生了深遠影響，進而影響到傳統習俗和禮儀。

數百萬農村兒童與祖父母或親戚生活在一起，而他們的父母則在遙遠的城市工作。因此，農曆新年帶來了世界上最大規模的人口遷移，學生和農民工都在盡最大努力與家人團聚。

在此期間，火車、汽車和飛機上擠滿了旅客，車票必須提前預訂。儘管中國經濟前景黯淡，但今年的情況依然如此。

在美國和澳洲等華人眾多的國家，不少大城市的唐人街也有慶祝農曆新年的活動。(Getty)

中國以外的慶祝活動

亞洲其他地區（包括越南和新加坡）以及世界各地的東亞社區也慶祝農曆新年。通常，這些慶祝活動都有一些獨特之處或具有地方特色。例如，在越南，農曆新年被稱為「Tết」，人們會準備各種當地菜肴，並舉行遊行和公開表演。

在華裔人口較多的美國和澳洲，每年都會舉行春節慶祝活動和遊行。其中一些活動以傳統的舞龍為特色，突出了農曆新年慶祝活動的集體性。

幾個世紀以來，無論身處何地，歡聚一堂慶祝農曆新年一直是中國家庭文化遺產的重要組成部分，將過去與現在聯繫在一起。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。