【中美貿易戰】美國農民雪上加霜　零售業暗淡行李箱當災

美國總統特朗普猶如《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的大反派魁隆（Thanos）一樣，「彈指間」令全球股市蒸發逾10萬億美元。但也正如「美國隊長」所言，「有人會接受現實，但我們不能」——所指的「我們」，部分正是美國農業和零售業。 華府如期提高關稅，貿易談判輕輕落幕，意味已燃點藥引的炸彈正在倒數引爆。中國還未公布反制措施前，美國農民和零售業界已對即將迎面而來的衝擊提心吊膽。華府承諾會為農民提供補貼，也豪言美國經濟強勁不會輸掉，但眼見面前驚濤駭浪，美國人豈能心如止水面對？

中美是世界兩大經濟體，中國更是美國最大的貿易夥伴，其中在2018年，逾半進口到美國的商品都是來自中國。投資研究公司牛津經濟諮詢社（Oxford Economics）估計，如特朗普最終向所有中國商品加徵關稅，美國和全球經濟在2020年將下跌0.5%。有經濟學者更指，關稅始終都是由美國企業和消費者「埋單」。

美國中西部早前經歷水災，面對天災和貿易戰夾擊，農民生計可謂雪上加霜。（Getty Images）

天災貿易戰夾擊 農民迫上絕路

毫無疑問，美國幾近所有行業都不能倖免於難。但首當其衝，或者背後有最大政治考量的，自然是美國農業。

中國對美國實施反制措施後，美國農產品如大豆和玉米隨即無法進入中國市場，加上全球大豆和穀物等價格下降，中國對美國農產品需求減少。自貿易戰開打以來，美國農民終日擔憂。加上中西部早前經歷水災，農民生計可謂雪上加霜。

來自愛荷華州（Iowa）的農民里森（Jolene Riessen）對兩國達成協議仍抱有希望，但她表示持續已久的談判已重創生計，種種不穩定因素令農民「要死了」。她目前已縮減飼養牲畜的規模，也放緩出售部分大豆收成，坦言對農場新的投資計劃仍有點遲疑。

農業部（Department of Agriculture）公布數據指，5月玉米、大豆和小麥的存貨已分別增至21億蒲式耳、9.95億蒲式耳和12億蒲式耳，超過預期。特朗普承諾，會向農民「加碼」增購農產品，向貧窮國家提供糧食。

當年農民有份將特朗普捧上總統寶座。曾經投票予特朗普的農民莫爾（Jerry Mohr）也指，如總統成功達成貿易協議，兌現承諾，將難以輸掉大選，但相反，他亦有可能難以取勝。

有零售商老闆指，有供應商表明會之後會因應新關稅加價25%，但將成本轉嫁消費者，自然會導致銷量下跌。（美聯社）

零售業難抵擋 行李箱當災

美國服裝鞋襪業聯合會（American Apparel & Footwear Association）主席黑爾芬拜因（Rick Helfenbein）指，面對本身的關稅再加上新加徵的25%關稅，業界無法生存。他表示，零售價格會上升，工資會下趺，並會失去職位，對一直強調職位的政府而言，「灰姑娘式」童話已遠去，「玻璃鞋」也不會出現。

早在特朗普加徵10%關稅時，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）和其他零售商已上調部分家居產品和單車價格。有零售商開始將供應鏈撤離中國，但過程需時。而行李箱零售商面對的情況尤其嚴峻。

據統計，在美國出售的行李箱有近八成來自中國。新徵關稅後，大部分行李箱和背包稅率達42.6%。行李箱零售商老闆威廉姆斯（Tiffany Williams）指，2018年9月，美國加徵10%關稅後，大部分入口商已隨即加價10%，有供應商也表明會之後會因應新關稅加價25%。

迫於無奈下，威廉姆斯也只好將成本轉嫁消費者，自然導致銷量下跌，尤其是高價品牌。她表示，冬季假期的總銷量下跌8%，也因而決定不再如以往聘請短期員工。部分供應商早前未有將10%關稅轉嫁零售商，但她坦言，「不認為有任何人可以再吞下額外的15%關稅」。

（綜合報道）