2030多國將禁汽油車入城　Rolls Royce勞斯萊斯加入純電動車戰團

要就直接做到好，Rolls Royce勞斯萊斯決定跳過插電式混合動力汽車，直接推出勞斯萊斯純電動車。品牌CEO Torsten Müller-Ötvös表示，勞斯萊斯首款電動汽車將基於鋁製空間框架架構，正在研發一款可能融入Phantom幻影、Ghost轎車、Cullinan休旅車特長的純電動汽車，該電動車將在十年內發售，也就是預計會在2030年問世。如今全球超過20個主要城市相繼宣布2030年起禁止汽柴油車款進入市中心，Rolls-Royce因應法規做準備，純電豪華車型續航里程將至少達到300英里（483公里）。

勞斯萊斯在2011日內瓦車展發表的電動概念車102EX Concept（點擊放大瀏覽）：

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大多數的汽車品牌都推出hybrid油電混合動力、plug-in hybrid插電式油電混合動力車款，但是Rolls-Royce跳過這一步驟，直接發表零排放的純電動車。Rolls-Royce官方表示，汽車旗下首款全電能動力車款將會在2030年之前發表。直接從傳統汽油柴油引擎動力轉換成全電能動力，最主要原因就是電動馬達能提供Rolls-Royce車款一貫的寧靜度與強勁的扭力輸出的特性，與勞斯萊斯客戶群「完美契合」。

勞斯萊斯曾在2011日內瓦車展發表102EX電動概念車，基於現代Phantom幻影，Rolls-Royce 102EX Concept在後軸上裝有一對電動馬達，總功率為290kW和800Nm，0-100加速8秒內完成，比V12 Phantom的5.7s速度要慢得多。極速可達到每小時160公里。僅僅只有200公里的續航力是其致命缺點。據說，從行李廂拿出充電線的感覺也不是勞斯萊斯車主會欣賞的，也是當時停止開發的原因。

據說全新勞斯萊斯電動車將取代將要進入產品末期的Rolls-Royce Wraith雙門與Dawn敞篷性能車型，2030年前推出的電動車可能會搭載與現役車款相同的底盤平台。這也讓人臆測，品牌可能正在研發一款融入Phantom幻影、Ghost轎車、Cullinan休旅車特長的純電動汽車。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不做油電車，勞斯萊斯公布將直上電動車】