由新加坡到越南　回顧首次「特金會」後冷靜與熱情之間

2017年美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩隔空口水戰，你一句「火箭人」，我一句「老糊塗」，將朝鮮半島局勢推到戰爭邊緣；9個月後的新加坡，二人就從「比較誰的核按鈕較大」的冤家，變為彼此握手合照、有講有笑的「一對」，兩國領袖之間的關係大幅好轉。 特朗普與金正恩即將在周三至周四（27至28日）在越南河內舉行第二次會面，外界更期望雙方能就無核化提出實際可行方案。《香港01》為你整理新加坡破冰會面，到相約越南再聚的8個月間，美朝在冷靜熱情之間的各項大事。

特金會回顧：特朗普與金正恩2018年6月12日在新加坡舉行「特金會」，二人有講有笑。（路透社）

新加坡初相遇：破冰之旅多於實際作為

美朝首腦峰會「特金會」2018年6月12日在新加坡舉行，會後美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩簽定的聲明，內容包括4大點：

1. 美國及朝鮮，會按兩國人民對和平及繁榮的期望，建設新美朝關係。 2. 美國及朝鮮將會聯合努力在朝鮮半島建設長久及穩定和平政權。 3. 再次確認2018年4月27日簽署的《板門店宣言》，朝鮮將會推進朝鮮半島完全無核化。 4. 美國與朝鮮同意合作發掘韓戰中被俘和失蹤美軍的遺骨，包括朝鮮即時歸還已確定身份的遺骨。

二人的聲明中僅有一項是關於核議題，而且內容沒有具體框架，只是重覆確認《板門店宣言》，強調朝鮮將「推進朝鮮半島無核化」。外界將這次會面定義為「破冰之旅」，並認為朝鮮根本未準備好放棄核武，所以期望雙方在第二次會面能就無核化提出實際可行方案。

特金會回顧：破天荒新加坡「特金會」後，美朝關係似乎依然卡在對無核化確切執行的分歧上。（路透社）

見面後的冷靜期：一切有如原地踏步

自新加坡美朝峰會2018年6月召開以來，兩國領袖之間的關係大幅好轉，但美朝關係依然缺乏實質改善。美朝雙方在這8個月都沒有就「無核化」或「放寬制裁」作出重大的新舉動，一切有如原地踏步。

特朗普6月21日表示朝鮮已經拆毀4個大型核試場，形容後者已踏出全面無核化之路，惟他兩日後卻簽署行政命令延長對朝經濟制裁一年。與此同時，美國全國廣播公司（NBC）2018年6月底報道，中情局（CIA）分析相信，朝鮮在多個秘密地點增加生產濃縮鈾；朝鮮監測組織「北緯38度」（38 North）亦指，衛星影像拍得朝鮮正迅速升級寧邊核設施基礎建設。

特金會回顧：第一次特金會後，美中情局（CIA）分析指，朝鮮在多個秘密地點增加生產濃縮鈾。（路透社）

久久不見再相約：冷靜熱情之間訴心聲

韓朝關係回暖，但美朝關係依舊是「在冷靜與熱情之間」，朝鮮多次表明無核化的承諾，並促請美國就無核化進程採取相應措施。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年7月6日起展開一連兩日訪問朝鮮的行程，與朝鮮勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲會面。朝方及後發表聲明批評美方在談判中的態度。

特朗普2018年9月初收到金正恩親筆信，信中呼籲召開第二次美朝峰會。特朗普及後指出，二人來回數次書信後已「墮入愛河」。朝鮮外相李勇浩同月29日在聯合國大會上指出，持續的制裁加深朝鮮對美國的不信任，在這種情況下，平壤政府不可能單方面棄核。

特金會回顧：美朝關係自首次「特金會」後，依舊是「在冷靜與熱情之間」，朝鮮多次表明無核化的承諾，並促請美國就無核化進程採取相應措施。（路透社）

蓬佩奧同年10月7日再訪平壤與金正恩會面，並在Twitter發帖形容這是一趟好旅程。

金正恩2019年1月1日發表元旦講話已表明無核化的承諾，並促請美國就無核化進程採取相應措施。但他同時警告，如華府誤判自己的耐性，堅持對朝實施制裁，朝鮮將無可避免地會「另尋出路」，暗示如果華盛頓對平壤「企硬」，他們可能會放棄談判，重回發展核武與核試的舊路。

經過多次對話及試探，華府及平壤終於約定再次舉行首腦峰會。金正恩2018年12月28日以「類似信件般的方式」，向特朗普發出與美朝會談有關的「和解訊息」，特朗普亦有回信予金正恩，答覆第二次「特金會」即將舉行。

金正恩2019年1月第四度訪華，與中國國家主席習近平就第二次美朝峰會相關事宜深入交換意見。朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲1月17日在華盛頓，與特朗普及蓬佩奧會面，與華府商議並落實峰會細節。美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）亦在2月6日至8日訪問朝鮮。

特金會回顧：平壤政府在比根訪朝期間，表明希望美國放寬對朝制裁，強調朝鮮是否無核化取決於美方的相應措施。（路透社）

外界期望雙方能就無核化提出實際可行方案。雖然雙方大概摸清對方底線，惟他們對第二次「特金會」的協議一直守口如瓶，主要是因為美朝在放寬制裁上仍存在分歧：華府希望維持對朝鮮實施制裁壓力，朝鮮則希望美方先解除對朝鮮制裁，或提供某種形式的制裁減免。

平壤政府在比根訪朝期間，表明希望美國放寬對朝制裁，強調朝鮮是否無核化取決於美方的相應措施，並暗示這些措施必須包括某種形式的制裁減免以及安全保障。美朝關係經歷數十年對立，朝鮮擔心無條件無核化會喪失國家安全保障，美方則擔心朝鮮會再次失言。因此美朝關係改善進展緩慢，也是合理。

修成正果還看能否各退一步

越南「特金會」再沒有「歷史第一次」的「光環」，國際社會期待會面能帶來具體成果，才算對話成功。分析認為，華盛頓及平壤都需各退一步，才有可能實現具體承諾。

當中的重點回到「鬆綁制裁」及「先完全放棄核武」的立場。分析認為，華盛頓會「同時並行」地與平壤討論多個不同方案，解決朝核問題，華府亦需採取相應措施才能與朝鮮達成協議，當中包括解除部分制裁，及宣布結束韓戰；朝鮮則可能要拆除寧邊核設施及可能凍結核武與導彈生產，以換取美國放寬部分制裁。

若雙方不願「一人讓一步」，談判恐陷入停滯，無法達成協議。最壞的情況是朝鮮宣告「分手」，如金正恩所言無可避免地會「另尋出路」。

（綜合報道）