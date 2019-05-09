澳洲50元新紙幣有錯字　「責任」拼寫錯足3次

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澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）在2018年10月發行了新的50澳元（約274港元）紙幣，比以往採用更高科技，方便視障人士和防止偽造，不過當地一名眼利的市民發現，銀行竟然拼錯了一個簡單的字。

這4600萬張新紙幣其中一面印有澳洲國會首位女議員考恩（Edith Cowan）的肖像，以及她首次在國會演講的部分內容。由於這段文字以極微小的字體印刷，紙幣流通了7個月才有人發現，「responsibility（責任）」被誤拼為「responsibilty」，少了最後的「i」，而這個錯誤還出現了3次。

澳洲儲備銀行其後表示已得悉此事，並會在下次印刷時改正。

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（亞洲新聞台／衛報）

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