【中美貿易戰】什麼是稀土　中國可用稀土當貿易戰武器嗎？

中美貿易戰升級，隨着美國封殺華為，中國日前仍頻頻出現「稀土」兩字，如《環球時報》就發表社評，稱中國拿起稀土作武器是遲早的事。 什麼是稀土？拿稀土作為貿易戰武器有用嗎？以下文章相信能解答你的疑問。

氟碳鈰礦（Bastnasite），一種稀土礦，從中可同時提煉出鈰及鑭元素。（路透社）

什麼是稀土？

稀土是指能提煉出稀土金屬的礦物，而所謂的稀土元素，是指元素週期表第三族副族元素，及經常與其在礦床共生的鑭系元素的合稱。例如鈧（Scandium）、釔（Yttrium）、鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）等，共17種。

稀土元素雖稱為「稀有」，但實際除個別例子外，在地殼蘊含量頗為豐富。會稱為稀有，主要原因是稀土元素的應用十分有限，而且幾乎所有元素提煉困難。但隨着人類科技進步，稀土元素的需求量得以提升，稀土礦已成為世界重要工業及戰略物資的一部分。

一個位於中國內蒙白雲鄂博的一個稀土礦場。（Getty Images）

稀土應用範圍

稀土的應用範圍有限，主要應用在高科技部件及工業上。如鈧鋁合金可用作建造戰鬥機、鑭可製作相鏡及天文望遠鏡頭、鈰可用作製造高級拋光物料、釹可用作製造電腦硬盤、鈥可用於雷射及特殊玻璃着色劑等。部分稀土應用無可替代。

中國壟斷全球稀土市場

中國現佔全球稀土市場量的70%，稀土提煉更佔全球市場的90%，可謂全球稀土最主要的供應產地。

稀土礦雖然散落世界各地，而實際中國只佔全球約30%的稀土存量。但因開採有一定難度，且可造成一定環境破壞，各國未有投入資源開發生產，現時世界基本全盤依賴中國輸出稀土。

美國國防工業大量使用稀土，因此中國中止輸出美國稀土可造成相當衝擊。（Getty Images）

美國高科技及國防極度依賴中國

根據美國政府數據，美國自中國輸入近八成稀土，美國國防部亦曾警告，美國大量的國防工業及戰略武器，對中國極為依賴。包括如導彈裝置、雷達系統、引擎、衛星及激光等均需要稀土元素。

現時美國只有在加州的芒廷帕斯（Mountain Pass）山開採稀土，但考慮成本關係仍需把稀土運往中國加工處理。

儘管美國與澳洲合作有意在澳洲設立工場生產稀土，但產量並不可能在短時間滿足需求，同時中國幾乎在處理及生產稀土市場上獨霸全球。因此，若中國現時向美國實施稀土禁運，將對美國高科技及國防工業造成相當衝擊。

曾設配額 抵觸世衛規則

過去2010年中國曾一度限制稀土輸出，報復日本私有化釣魚島。儘管中國聲稱設置配額非針對日本，但日本連同其他國家向世貿投訴，中國最終敗訴。中國亦在2015年取消稀土輸出配額，恢復正常輸出。

因此有分析指中國有意限制稀土輸出或將違反世貿規則，惹來訴訟。同時因全球產業鍊緊扣，中國限制稀土輸出或同時損害其他國家，引起其他國家不滿，這將不利中國專注於兩國對抗上。