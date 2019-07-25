吃個麵破3億點擊？韓6歲YouTuber狂吸金　帶挈家人買90億韓圜豪宅

隨着網路日益發達，網紅、YouTuber成為新興職業，台灣Youtuber小玉曾自爆短短9個月狂賺將近486萬台幣，韓國一名年僅6歲的YouTuber寶藍（Boram보람）更厲害，靠着上億的影片點擊和業配收入，讓一家人買下了約港幣6千萬元的豪宅！

人氣超高的寶藍經營2個YouTube頻道，分別是「VLOG」和符合她年紀的「新玩具體驗」，總共加起來超過了3000多萬人訂閱，更驚人的是不管哪個頻道，都有不少破千萬點擊次數的影片，還有15支影片破了上億點擊，其中最高的是寶藍吃炸醬杯麵「cooking Pororo Black Noodle」影片，短短6分多鐘的影片點擊將近3億7600萬（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據韓國媒體報道，超高的點擊次數再加上成為置入行銷的寵兒，讓寶藍一家人賺進不少收入，韓國不動產網路登記所顯示，他們4月3日買下了價值韓幣90億元位於江南豪華地區的地下一層樓、地上5層樓建築。韓網友對此紛紛表示「長大後不用找工作了」、「我一輩子都賺不到這麼多」、「拼命工作、學習做什麼？」、「難怪現在人人要去當YouTuber」，甚至還有人稱呼6歲的寶藍爲姐姐。

熱門影片點擊數全部以億計，看看「寶藍姐姐」有何魔力（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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不過寶藍的頻道也引起相當多爭議，2017年曾被告發虐待兒童，像是寶藍父母讓孩子開車、用汽車將孩子喜歡的娃娃的腿截斷、用電蚊拍威脅孩子跳舞，還上演了寶藍從爸爸錢包裏偷錢等遭批評的內容。爭議出現後，寶藍父母將問題影片全部轉爲非公開。

寶藍頻道的部分影片曾惹爭議。（影片截圖：YouTube@Boram Tube Vlog）

暫時點擊數最高的《cooking Pororo Black Noodle》影片：

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