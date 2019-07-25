MUJI無印良品首進駐日本大學　設型格飯堂　學生作品展示區及市集

可能很多人都不知道，這幾年，雜貨界大佬MUJ I（無印良品）除了老本行，還開餐廳、建賓館、開菜市場，甚至進軍房地產界賣房子，是到處和別人搶生意的節奏。前兩天，MUJI還把新店開到了大學校園裡，這是要把小賣部逼到絕路啊！

這家新店名為MUJIcom，於7月18日正式入駐武藏野美術大學的市之谷校區。（MUJI com官方網站）

這家新店名為MUJIcom，於7月18日正式入駐武藏野美術大學的市之谷校區。MUJIcom是無印良品旗下一種面積較小、販售日用必需品的店舖，主打快捷、便利，大多都開在車站旁，進駐校園這還是頭一遭。因此這次店面的佈局設計完全從學生們校園生活的需求出發，除了販售商品，還衍生出不少有意思的彩蛋區域。

食堂

不似香港學校食堂清一色純白裝潢，在MUJI食堂，不論桌椅、地板還是櫃枱，全部採用原木色，溫暖又明亮。為了方便上早課的師生們，這裏工作日早上7:30就會開始營業，想想一大早就有街逛，是不是起床都有勁了！

食堂菜色以簡餐為主，還供應蓋飯、沙律、便當、三明治和飯糰，菜色每日更新。重點表揚一下他家的咖啡，只要100日元一杯，要不要這麼良心？啤酒、葡萄酒也有售，超級適合下雨天窩在寢室，一杯紅酒配電影。（點擊放大瀏覽食堂組圖）↓↓↓

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com Studio

“com Studio”是一個手工實驗室一樣的存在，這裡出售一些造型千奇百怪、可進行二次創作的“邊角料”。只要你有idea，且動手能力拔群，就可以在這裡盡情發揮腦洞，變身手作職人！

沒有頭緒也不要緊，旁邊連著MUJIBOOKS的一角擺著相關的手工類書籍，分分鐘來一場頭腦風暴。值得一提的是，MUJIBOOKS 以出售繪本和二手書為主，非常符合時下資源循環利用的理念。（點圖瀏覽com Studio及MUJIBOOKS照片）↓↓↓

Open Market

“Open Market”是店內最大的亮點之一，用於出售和展示社團、當地企業等其他組織的自製商品，以及本校學生和畢業生的作品，由MUJI與大學共同運營。

它分為室內和室外兩個區域，室內是飲料自助區，而戶外空間就會不定時開展，諸如自製零食販售、畢業作品展示等各種小活動。這個設計方案是從武藏野大學的學生作品中徵集而來的，不得不說，充分尊重學生意願的姿態，又是一波實力圈粉！

展覽空間

在店內層層貨架的後方，設有一塊可根據不同主題隨意改造的展覽空間。這次新店開業的展覽主題是：“大家的新學堂，從這裡開始！”頭頂上張貼著海報和照片，展示著本店與眾不同的經營理念。地上還有幾個胖墩墩的懶人沙發，氛圍非常輕鬆自在，今後也許會是展出學生畢業作品的好地方。

可以說，這次的MUJIcom入駐校園是帶著滿滿誠意來的。首先，這家店比一般的MUJIcom都大得多，將近600平米的佔地面積，滿足了人們對空間的探索慾。其次，開創性的經營理念、區域劃分，以及豐富的活動企劃讓人一步一驚喜，泡在這裡一天也不會膩！

更重要的是，這裡不僅面向武藏野美術大學的師生，同時也對公眾開放。它旨在打造一個氛圍友好的社區聚會樂園，讓不同年齡和背景的人都有機會交流溝通。比起商店，MUJIcom武藏野大學店更像是一個服務社區的福祉項目。這樣的店舖經營模式無論對無印良品還是對大學，都尚屬首次，所以這次他們讓學校也參與部份營運，可以更好地提升學生們的體驗。

無印良品的社長金井政明在開幕上表示想通過這樣的嘗試，讓未來人們的生活變得更好！嗯，果然別人家學校從不會讓我失望呢！

按圖看更多MUJIcom貼心設計↓↓↓

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