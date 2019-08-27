【全裸監督】帶頭真做　發明顏射　AV帝王村西透傳奇一生

今夏最轟動的日本影集《全裸監督》，改編了日本AV界一代名導，現年71歲的村西透（本名草野博美）的自傳，將日本成人影業的內幕放上全球性影視平台，在Netflix上架後隨即獲得滿滿好評。主角由「勇者喜歡巨乳有什麼錯」的男演員山田孝之詮釋這位傳奇導演，女主角黑木香則由新銳女星森田望智飾演。另外也請到川上奈奈美、山岸逢花、相澤南等多位現役AV女優在劇中客串一角，話題性十足。並在第一季開播沒多久，馬上就宣布製作第二季。 除了劇中的詮釋，這位導演的真實的傳奇人生，可能比你想得還要驚世駭俗啊！

《全裸監督》將日本成人影業的內幕放上全球性影視平台，在Netflix上架後隨即獲得滿滿好評。（Netflix《全裸監督》預告片）

我要販賣人類的性慾！

村西透在高中畢業後就到東京打拼，當過調酒師、英語教材銷售員、安裝和銷售遊戲機等工作，他有一次要去參加遊戲機發表會的時候，在歌舞伎町（東京知名紅燈區）看見了色情雜誌，從此一頭栽了進去，並發現它的龐大商機。

1980年代，他用之前的積蓄頂下了「北大神田書店」開始進貨賣色情雜誌，後來還自己創刊，當時光是月銷售額就有5000萬日幣，全盛時期他擁有160家店舖。他除了有做在私密處打上厚厚馬賽克的「市面流通版」，也做地下流通的無碼版「裏本」。

不過以當時的社會風氣，願意拍無碼、真槍實彈性交的女模特兒非常少，但是當過超級業務員的村西透，卻靠着他比下符水還要厲害的口才，說服無數少女脫下衣服，只要被他面試過的女模，幾乎沒有人拒絕的。但他後來也因為這些無碼刊物被捕入獄，書店當然也收了。

從拍色情雜誌到拍AV 一樣驚世駭俗

出獄後的村西，並沒有因此氣餒放棄從事成人業，但他不做色情雜誌了，反而趁着新商機拍起成人錄影帶，而且與當時市面上借位「打假砲」的拍攝方式不同，採取真槍實彈的性交。而且還發明了許多新的招式：顏射、火車便當體位、撕破水手服、絲襪等等都是他的創舉，他同時也是現代AV拍攝套路的奠基者。

他的招牌形象，就是穿着一件白色內褲、扛着攝影機，以導演第一人稱視角拍攝，一邊跟女優訪談一邊挑逗她，引導她脫衣服、擺出撩人姿勢，最後真槍實彈上陣大戰一場。獨特運鏡、清新的AV女優、不斷推陳出新的題材，讓村西的作品大受歡迎。全盛時期年銷售額100億日圓。

但村西也因為爭議的作風，一生前前後後共被捕7次，像是散布無碼片、僱用未成年AV女優等等，不過最誇張的一次，還是在夏威夷開飛機飛越珍珠港拍攝「空中做愛」，因為違法護照相關法規被美國當局求處370年，讓他花了許多錢、費了好一番功夫才出獄。（編按：其實日本無碼A片一直到現在都是非法的，許多無碼片商都是透過海外註冊公司的方式來規避法律，雖然警方仍是會掃蕩取締，但殺頭的生意永遠有人做。）

當伯樂遇上千里馬

村西透除了許多拍攝創舉，也用他絕佳口才捧紅無數女優，最有名的莫過於《全裸監督》女主角黑木香（編按：這個藝名是來自她最討厭高中老師的名字）。

在出道作《我喜歡SM》村西導演透過吹笛子的方式來將女人對性的渴望表現出來，也讓世人知道女性也是能表現自己的慾望的。（Coconut Omega YouTube截圖）

她原本是一名橫濱大學的美術高材生，家境優渥，卻一反社會大眾的印象跑來拍AV，她主張「女性也是可以表達自己的性慾的」，在出道作《我喜歡SM》村西導演透過吹笛子的方式來將女人對性的渴望表現出來，也讓世人知道女性也是能表現自己的慾望的。

她也是第一位廣泛上新聞媒體、電視節目宣傳自己作品的AV女優，她上節目的時候會豪不避諱地展現自我，滿口精液、做愛、生殖器，搭配「大小姐」彬彬有禮的口氣形成強烈衝突感；她頂着優雅清秀的外貌，招牌動作卻是露出她16歲以後就從沒刮過的腋毛，種種驚世駭俗的言行，讓她很快就紅遍大街小巷。

+ 4 + 3 + 2

雖然她主張女性應該將自己的情慾說出來，也獲得大量的媒體關注，可能有部分女性因此受到她的啟發，但依當時的社會氛圍，也只不過是將她當成一個新奇的笑點而已。而黑木香也像是一閃而過的流星，1994年以後她就因意外從二樓摔下來受傷休養，漸漸消失於螢光幕前。

除黑木香外，村西透還捧紅了元祖級巨乳女王松坂季實子、櫻樹露依等人。（這些女優可能要問爸爸才知道喔！）

帝國雖然瓦解 但江山代有才人出

村西透的公司「藍寶石影業」在一度稱霸錄影帶時期的成人片市場，後來衛星電視興起，他們也開始做起付費鎖碼頻道。不過花無百日紅，後來因為與村西合作的錄影帶通路倒閉，雖然後來再起但聲勢也大不如前，最後公司在負債50億日圓的情況下倒閉，這一代傳奇導演，終究無緣在DVD時代發光發熱。

現在年屆七旬的村西透已經淡出成人產業，但過去的豐功偉業仍讓人津津樂道，現在還是會受邀演講、上節目、出書，近年除了出版自傳《全裸監督》外，還出版了《裸的資本論——從償還50億債務所學到的金錢法則》、《村西語錄集——任何失敗中都有希望》、《禁斷說服術 應答技巧——讓人不會說NO的秘訣》等等，內容包含心靈雞湯、說話術、金錢觀……差不多把他前半生轟轟烈烈的人生經驗都做了交代。

不過江山代有才人出，各領風騷數百年。曾跟村西透合作過的一家片商「Video安賣王」有一位非常創意的鬼才企劃製作人高橋雅也，他後來也自己出來開公司拍成人片，也就是後來鼎鼎大名的SOD（Soft On Demand），他用「20公尺高空性交」、「女子社員系列」、「魔鏡號」等等創舉，成為新一代AV帝王。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：發明火車便當、捧紅腋毛女神的「AV帝王」後來怎麼了？被關7次、負債50億…傳奇名導近況曝光】