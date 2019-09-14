日本西武新型特急電車001系　令人感覺置身家中　內部設計好貼心

日本西武鐵路公司今年三月啟用新型特急電車001系，出自名建築師妹島和世之手，從極富設計感的外觀，到各種能帶來舒適乘車體驗的創意巧思，都展現出日本人對於列車的熱愛。有外媒也封001系為世界最美的列車。

CNN報導，001系列車由普利茲克建築獎得主妹島和世操刀設計，名為「Laview」，L代表奢華生活（luxurious living），A代表如箭矢快速（speedy like an arrow），View代表景觀，追求從車內裝設到列車沿途所見美景，都讓人賞心悅目。

為此，列車車身採用反射性的特殊銀色烤漆，目的是讓列車從東京市區駛入秩父山區時能輕易融入當地風景。車窗設計成超大片、直開到腳邊，讓沿路景觀能一口氣映入乘客眼簾。

西武新型特急電車001系的外觀（點圖放大瀏覽）↓↓↓

車廂座椅選用柔和的黃色，也是西武鐵道的代表色。乘客坐上去除感覺寬敞舒適外，可調式座椅頭部及靠手，更讓人有置身自家客廳般的自在。車內照明還會配合時間調整亮度，製造出溫馨放鬆的氛圍。

妹島是日本當代知名女建築師，這是她設計交通工具上的處女作，理念是做出「前所未有」的列車，並為西武鐵路的未來車系設定基調。

001系列車共有8節車廂、422個座椅；考量到乘車舒適度，行車速度最高為時速120公里。

西武新型特急電車001系的內部設計（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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