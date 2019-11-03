槍打出頭鳥　環保少女通貝里　成名之路屢遭批評

隨着12月聯合國氣候大會（COP25）改在西班牙馬德里舉行，16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）11月1日在Twitter向網民求助，尋找合適的交通工具，避免坐高碳排放的飛機。 年輕、敢言及充滿火藥味的言行不但是通貝里的「生招牌」，更為她贏得數以百萬計的支持者，但成名同時亦為她帶來麻煩：一言一行都受到全世界注視，對一個16歲少女而言並不容易。

通貝里不時公開批評各國領袖在氣候問題上「走數」，以「飛行恥辱」（#flightshame）批評坐飛機的人，9月紐約聯合國氣候行動峰會上，她更以眼神犀利盯住特朗普，並以一句「你們怎敢這樣（How dare you）？」抨擊全球領袖漠視氣候危機。

通貝里：通貝里9月在紐約聯合國氣候行動峰會上抨擊全球領袖漠視氣候危機。（Getty Images）

成名的代價：謹言慎行

年紀輕輕的通貝里在得到無數支持者同時，亦引來不少「haters」口殊筆伐。9月時她以兩周時間乘坐零排放的帆船橫越大西洋，前往紐約出席聯合國氣候行動峰會。有眼利網民在她Twitter的自拍中，發現船上一個即棄膠樽，隨即大肆鞭撻；亦有人批評她結束航程後，派人搭飛機往紐約把船開回歐洲，製造的碳排放比她來回搭飛機還要多。

數月前她Twitter上一張火車進食的照片，更引來不少批評：有人指控她不應該吃塑膠包裝及加工食物，更有人改圖諷刺她無視在非洲挨餓的孩子。

Day 11. Very bumpy and wet, south of Newfoundland. pic.twitter.com/sqc0WdCCMA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2019

有人指她偽善及大話連篇，又把她視為提倡社會主義的象徵；有「陰謀論」認為她被父母煽動，並指她收取索羅斯（George Soros）金錢；更有人作出人身玫擊，以她患有精神疾病大造文章。

通貝里12月會出席《聯合國氣候變化框架公約》第25次締約方大會（COP25）。由於大會舉行地點由智利改為馬德里，早已起行乘坐火車、船和電動汽車的通貝里11月1日在網上求助尋找合適的交通工具，恐怕她一言一行都要更加小心。

通貝里：通貝里的Twitter照片（左），引來網民改圖諷刺（右）。（Twitter：GretaThunberg）

珍芳達支持通貝里

一名16歲女孩挺身為環保發聲，換來的卻是「收錢」及「做show」等指控。在指摘她同時，又有多少人肯去了解她的訴求？甚至為她發聲？

兩屆奧斯卡影后、81歲美國演員珍芳達（Jane Fonda）是其中一個。她受通貝里啟發，近來每周均身體力行到國會示威，並帶來一班明星朋友到場支援，要求各界正視氣候變化問題。

珍芳達11月1日第四次遭警方拘捕。談及這場示威運動，她指出：「我決定要用我的名氣，提升大眾對危機的緊迫意識，我已搬到華盛頓，我將會每個周五都被捕。」珍芳達同時對通貝里感到擔憂，擔心她會不斷受到抨擊。

通貝里：通貝里打動珍芳達示威要求各界正視氣候變化問題。（Getty Images）

美國媒體更引述珍芳達稱，金球獎影后莎朗史東（Sharon Stone）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、黛安蓮恩（Diane Lane）、莎蓮活莉（Shailene Woodley）等明星都有意加入這場運動。可惜的是，珍芳達等關心社會議題的名人只屬少數，更多人只是冷嘲熱諷。特朗普曾在Twitter上回應通貝里的「怒睥」，揶揄她是個快樂小女孩（happy young girl）。

或許大家應該問問，為何一個本來可以快樂的小女孩會走出來，但成年人卻對此莫不關心？