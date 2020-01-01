韓國妥瑞症Youtuber拍片食即食麵障礙重重　揭示患者心路歷程

妥瑞症，又稱抽動綜合症，是一種遺傳性的神經內科疾病。患者會不自覺地抽動、發出無意義的聲音，常發於學齡前至青春期前。最近在韓國，因為一名妥瑞症Youtuber的拍片紀錄，這種疾病成為了許多網友們關注的焦點。

韓國Youtuber「I’m Tourette」12月7日在頻道上刊登了一條「Tic Disorder VS Ramen」的影片，至今播放數量已經突破了兩百萬次。畫面中呈現了他孤軍奮鬥、努力克服抽動障礙，試圖夾起麵條、和泡麵搏鬥的姿態。他向觀眾們傳達道，「希望大家都要對自己能夠方便的吃飯這件事滿懷感恩之心。你們看看我，我這樣吃飯可不是一次兩次而已。」

韓國Youtuber「I’m Tourette」12月7日在頻道上刊登了一條「Tic Disorder VS Ramen」的影片（影片截圖）

影片中同時也表達了他一路以來的心境：「不能因為一次不順利就感到挫折，要在下一次抽動發生之前儘速進食。人生在世，本來就會有許多挫折跟絕望的瞬間降臨。」他的話語中，展現了對於生活的希望和永不放棄，「我把每一次吃飯的過程都當成跟自己身體的默契遊戲。」

I’m Tourette 也描述了身為妥瑞症患者的一些心路歷程，首先，電影院就是沒辦法去的，把手機的熒幕摔破也是家常便飯。另一方面，因為自己是「合法的失業」，所以偶爾也會有些人對他投以羨慕的目光，畢竟近年來一般人要求生可以說是愈來愈困難了，「不過，我自己的想法，還是覺得能夠健康地過着社交生活是最好的。」

「如果要說換這種病有什麼好處的話，大概就是從前差點被勒索的時候，因為被發現自己有病而被放了一馬吧。」他補充說道。

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