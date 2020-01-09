德國城市哥利茲推1個月免費「試住」計劃　盼解決人口減少問題

德國最東部的美麗邊境城市哥利茲（Görlitz），無條件提供一個月免費住宿，想找到扭轉人口減少問題的解方。

哥利茲（Gettyimages／視覺中國）

哥利茲擁有未被戰爭破壞、古色古香的舊城區，每年吸引14萬觀光客造訪，還有多部電影前往取景拍攝，包括荷里活的《讀愛》（The Reader）、《偷書賊》 （The Book Thief），和《布達佩斯大飯店 》（The Grand Budapest Hotel）。

但這也是全德工資最低、極右翼選民比率名列前茅的城市。1989年柏林圍牆倒塌後，大批東德人湧向西德，哥利茲受到嚴重影響，人口在25年間流失逾25%。官員因此設法力挽狂瀾。

在他們推出試住方案之前，美國的底特律是最先嘗試為新居民支付房租的大城市，希臘的安迪基西拉島（Antikythera）、意大利小鎮坎德拉（Candela）和美國俄克拉荷馬州的塔爾薩也跟進。塔爾薩提供一萬美元給搬去定居一年的數位產業工作人員。

德國的美麗邊境城市哥利茲（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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哥利茲這項聯邦補助專案共收到超過150件申請，三分之二來自大城市，有些來自德國境外，包括匈牙利、捷克、美國和英國。參與者提供的訪談和問卷，將讓官員「更了解民眾需求，知道他們搬家動機為何」。簡言之，他們能協助德國擬定城市發展政策，協助較小城市的復興。

最後選出的54個個人和團體，有單身貴族、夫妻和家庭，年紀約在20到60多歲間，其中包括數位創業人士、電影製作人、模特兒、視覺藝術家和音樂家。

參與計劃的波登穆勒和波克是一對情侶，他們說，喜歡這裏房租便宜，但希望哥利茲能改善地區交通運輸，當地人的心胸能更開放。他倆發現哥利茲在政治上是個極端的城市，「沒有中間，只有兩派」。

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