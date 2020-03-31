【N號房·新聞背後】法官屢放生性罪犯　重男輕女下法治有險可守？

「N號房」網絡性犯罪案在韓國引發全國震怒，不少人要求司法機關嚴懲涉案者，讓受害人士取回公道，但隨後又爆出另一爭議，就是主審有關案件的法官被指過往不時寬待性罪案疑犯，引發近40萬韓國網民聯署反對，最終「成功爭取」更換法官。 從以往的「勝利醜聞」、「張紫妍案」、「具荷拉案」到這次的「N號房案」，每一波的醜聞都引發民眾種種質疑，包括指法庭冷待性罪案或向社會名流財閥屈服，更有當地根深蒂固的重男輕女文化。

N號房：韓國「N號房」事件引眾怒，圖為案件主要疑犯「博士房」群組管理員趙主彬3月25日移交檢察部門。（Reuters）

近40萬網民要求換法官

韓國警方繼續偵查「N號房」事件，其中一名主犯、網名「太平洋」的16歲李姓少年，涉嫌製作、散播兒童及青少年淫褻物，他的案件3月30日提堂，由首爾中央地方法院法官吳德植主審，隨即引發民眾不滿。

吳德植曾多次被質疑寬鬆對待性犯罪者，當中包括韓星具荷拉及張紫妍案件。青瓦台請願網在兩日內錄得37.6萬人聯署，要求將他撤換。雖然法院表明不能因民眾請願而撤換法官，但最終吳德植宣布自行辭去該案審判官一職，令案件換成由一名法官審理。

N號房：具荷拉生前曾遭前男友利用親密影片威脅，事件曾引起社會極大迴響。圖為2019年11月25日，在首爾聖瑪麗醫院為具荷拉而設的紀念壇。（Getty Images）

為何法官如此受爭議？

年僅28歲的前女團KARA成員具荷拉2019年11月24日自殺身亡。她生前因遭受「色情報復」而與前男友崔鐘范對薄公堂，指控後者毆打及偷拍性愛影片作威脅。

吳德植2019年8月審理案件，認為「兩人當時在交往，無法看出是否偷拍，還是合意拍攝」。最後崔鐘範僅被判財物損壞、傷害、威脅、強迫等方面有罪，但在性暴力方面無罪，判處有期徒刑1年半，緩刑3年。吳德植更在判決書中，詳細記錄所有發生性關係的地點次數等，被斥是對事主二次傷害。

同年11月，吳德植審判一名多年來涉嫌偷拍客人照片的婚禮攝影師，他當時指出，考慮到肇事者年齡、社會地位及乾淨的犯罪記錄，不太可能再次嘗試此類行為，所以判處緩刑。

N號房：男團BIGBANG前成員勝利爆出醜聞後，他被控七項罪名。圖為2020年1月13日，勝利出庭應訊後離開韓國首爾的法院。（Getty Images）

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韓國官商黑勾結醜聞

韓國法院及社會過去已不時遭質疑放生性罪犯，並寬待名流及財閥。

例如2019年爆出的「勝利醜聞」中，藝人勝利被控涉嫌仲介性交易和貪污等罪名，惟法院以證據存在爭拗餘地為由，拒絕頒發拘捕令，並在2020年1月30日以不拘留起訴勝利。輿論斥法院向社會特權階層低頭，案中更同時爆出警員濫用暴力、涉與夜店負責人合作等「警黑勾結」醜聞。

同年的「張紫妍案」也被指是法庭寬待財閥。藝人張紫妍2009年自殺身亡，並在遺書自爆被迫向30多名社會上流提供性服務。總統文在寅2019年下令徹查此案，惟法務部屬下的檢察歷史委員會評估後指出，當年確實存在「張紫妍名單」，但未能確定內容是否屬實，所以案件無法重新調查。

N號房：藝人張紫妍2009年自殺身亡，並在遺書自爆被迫向30多名社會上流提供性服務。圖為她2009年2月27日在首爾出席活動。（Getty）

政商界其身不正

社會地位並不能證明一個人的品格與操守，當地不少性醜聞都與政商階層有關。韓國第二十一屆國會議員選舉中，登記的1118名候選人中，有419人曾被定罪，佔總人數37.5%，這些候選人當中，有人曾犯下欺詐、謀殺或性罪行。

例如京畿道有候選人曾因散佈色情而被罰款；全羅南道羅州市候選人趙萬鎮，更曾因違反《保護青年法》，強姦未成年人士而被判處一年徒刑。

N號房：全羅南道羅州市候選人趙萬鎮曾因強姦未成年人士而被判處一年徒刑。圖為中央選舉管理委員會選舉統計系統。（Twittter）

當地也有爭議，批評這些人竟可以參選議員。種種問題，除了因為紙醉金迷的上流階層，同時亦與根深蒂固的重男輕女及「厭女文化」不無關係。這些性別不平等的保守風氣，不但使偷拍、性虐及剝削女性等問題充斥社會角落，更出現女受害者在性罪行中不被重視的爭議。

2018年，韓國曾爆出「弘大偷拍事件」，一名男大學生在擔任裸體模特兒期間遭一名女性偷拍並上載至激進女權組織Womad網站，涉事女性在12日遭警方逮捕。這宗事件之後卻引發民眾集會示威，他們所不滿的，是政府對偷拍女性的男性犯罪者卻往往讓其逍遙法外。

當社會文化日漸開放，當愈來愈多平權議題浮現，若無法解決父權觀念及男女不平等，韓國女性始終都是處於劣勢。