美國瘦身女王勁減56公斤　獨門減肥秘訣一招見效　媒體爭相採訪

減肥瘦身這件事情必須要持之以恆才能達成，然而許多人都試過了很多方法，不是半途而廢就是方法用錯，最後導致後都徒勞無工。但是請別灰心，來看看這位美國知名「瘦身女王」只遵守了一項秘訣，就能在一年內狠甩125磅（約56公斤），然而秘訣跟成果實在太吸引人，導致美國各大媒體都紛紛前往採訪。

這位美國知名瘦身女王名叫布麗塔妮威廉姆斯（Brittany Williams），她原先體重幾乎接近現在身型的兩倍……

先看看Brittany減肥前後的驚人對比（點圖放大瀏覽）：

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減重瘦身秘訣法則就是「J.E.R.F」

為了要改善自己的體態，她找尋所有減重方法，最後她發現要控制飲食才是最主要的關鍵。為此她開始找尋最理想的飲食方式來達到瘦身目標。其中，她發現吃原型的食物是最有效果的，因此她自創了一套飲食法叫做：（Just Eat Real Food，J.E.R.F法則）。然而在她的家中，幾乎不太出現任何乳製品、精製糖和麩質的食物，因為本身有自體免疫疾病的問題，許多營養學家也都會建議，如果要減重，至少要限制穀物、糖類和乳製品的攝取量。

食物是補充身體的能源，而體態和身體的感受正是對於能源的反應。但她心裏希望讓身體獲得自然、不加工的食材能源，味蕾就有了不同的感覺，雖然知道自己一開始要接觸這些原型食物非常困難，但唯持之以恆才能成功。在這段過程開始，她首先限制穀物攝取，但其實在大部分的情況下，她幾乎很少吃穀物，大約一周2次會煮上半杯有機糙米，或是食用有機燕麥，同時也限制乳製品的攝取量。偶爾會吃點芝士，像是帕瑪森和切達芝士等。此外，她也很少碰糖，偶爾才會吃一些生蜂蜜或是等級A/B的有機楓糖漿。她表示，多數美國人都有腸漏症，正是因為糖攝取過多所導致腸道菌失衡。

Brittany的日常餐單（點圖放大瀏覽）：

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大量吃原型吃蔬菜

威廉姆斯表示，每一餐她都會吃大量蔬菜，而且每天會嘗試吃彩虹蔬菜。所謂的彩虹蔬菜就是攝取多色的水果和蔬菜，然而原型的蔬菜更能攝取到所需要的維生素和營養素她也會限制水果攝取量，因為水果本身就含有糖，不想要在減重時攝取過多的糖分。如要吃水果，她就會吃半顆蘋果，或是在果昔內放半根香蕉或一把莓果。這樣大概就是一天吃的水果份量。如果像是檸檬這種低熱量的水果則除外，因為檸檬本身含糖量很低。此外，蛋白質跟健康的油脂也非常重要。像是雞蛋、雞肉、椰子油、酪梨油、堅果，它們都是好的優質食物。

1天至少要喝10杯水

大家都知道喝水能加速燃燒熱量，根據威廉姆斯強調，她自己每天喝至少10杯230CC重的水量。由於人體需要水分讓腸道蠕動將毒素排出，同時水也能提升燃燒熱量的速率，增加最多70％的代謝率。每次用餐時她會提醒自己，胃只有拳頭般大小，如果吃下超過的量那就會撐大。按照此方法飲食，意味着得少量多餐。一整天下來，通常會吃主要的三餐，加上1至2份的點心，但是喝水這部分絕對不能少。

威廉姆斯也表示，成功減肥方法沒有什麼秘密，其實持之以恆才是最重要的不二法門。正確攝取、適量的飲食，加上配合正確的用餐方式，也不會因為想吃叻特食物去打電話叫外送。

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