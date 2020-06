J. K. Rowling掀跨性別爭議　《丹麥女孩》主角艾迪烈柏尼也發聲

《哈利波特》(Harry Potter)原作者JK羅琳(JK Rowling)和跨性別族群的戰火燒得正熱烈,演出她小說改編影片走紅的Daniel Radcliffe、Emma Watson先後跳出來表示反對她看法的立場,還有好幾部續集計畫中的《怪獸和牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列男主角Eddie Redmayne(艾迪烈柏尼),由於演出過《丹麥女孩》(The Danish Girl)、有身為跨性別族群的友人,所以不管自己和羅琳的合作關係尚未結束,也跳出來表示不贊同羅琳的看法。