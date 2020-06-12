J. K. Rowling掀跨性別爭議　《丹麥女孩》主角艾迪烈柏尼也發聲

《哈利波特》（Harry Potter）原作者JK羅琳（JK Rowling）和跨性別族群的戰火燒得正熱烈，演出她小說改編影片走紅的Daniel Radcliffe、Emma Watson先後跳出來表示反對她看法的立場，還有好幾部續集計畫中的《怪獸和牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列男主角Eddie Redmayne（艾迪烈柏尼），由於演出過《丹麥女孩》（The Danish Girl）、有身為跨性別族群的友人，所以不管自己和羅琳的合作關係尚未結束，也跳出來表示不贊同羅琳的看法。

JK羅琳引發爭議的一連串貼文原文及更多相關圖片（點圖放大瀏覽）：

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Eddie Redmayne認為跨性別的女性、男性，都有自己定義自己的權利，身旁跨性別族群的朋友或同事，都已經對於外界質疑他們的身分認定感到厭倦、疲乏，希望大家讓他們平靜、安全過自己的日子。

近日此爭議爆發的導火線在於羅琳稱女性為「有月經的人」，觸怒跨性別族群，認為她意指經過變性、沒有這些生理現象的女性不是真正的女人，羅琳也寫了3600字長文要求外界明白她的想法背後有很複雜、經過研究與深思的理由。

無奈羅琳希望外界能夠公平面對不同意見的人，她的形象持續下滑，也危及作品日後改編成電影的未來。

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