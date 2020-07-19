三浦春馬倫敦室友爆他對事業沒自信　因拍了這電影自覺對不住粉絲

日本男星三浦春馬18日輕生離世，讓親友與粉絲都很震驚，而網絡上也流傳著有位中國網友，過去在英國曾與三浦春馬當過室友，回國後他曾在社交論壇寫下與他相處的點滴，在得知惡耗後，這位網友感到難以接受。

有位中國網友2017年開始在三浦春馬的貼吧（網上論壇）上，不定時的更新當年跟三浦春馬在英國倫敦當室友的點點滴滴，起初他並不知道三浦春馬是個明星，雖然對方有說，但還以為三浦春馬只是位模特兒……

驚覺「傻瓜室友」是人氣偶像 中國網友爆三浦春馬不為人知一面（點圖放大瀏覽）：

有次兩人去吃日本料理，遇到兩個日本女生想要跟三浦春馬合照，不過被拒絕了，當時他還想「日本女生看見帥哥還真直接」，直到有次在圖書館有位女生跑過來說看到明星了，用手機找出照片，才讓這位網友發現，這不是他的室友嗎？

這位網友也提到有次回到住處後，發現三浦春馬竟然在哭，原來是經紀公司嫌三浦春馬在英國進修是浪費時間，希望能早點回日本工作，當時網友還覺得三浦春馬怎麼那麼不自信，而三浦春馬也提到很喜歡《進擊的巨人》這部漫畫，但是他拍完真人版電影後，覺得拍得很爛，對不起粉絲，所以一直不敢看。

18日網友在得知三浦春馬離世的消息後，在貼吧忍不住留言「消息太突然了，他的IG早上還上線，相信這也是他自己的決定吧，很感謝他帶給我美好的回憶，希望他在另一邊一切都好。」另外也表示「感謝大家對春馬的喜愛，本人到現在始終難以接受這個現實，出於對春馬的尊重和想保留屬於我們的回憶，我以後也不會再更新了，謝謝大家！」。

【相關圖輯】進擊 銀魂 回顧15個三浦春馬演過的動漫改編角色（點圖放大瀏覽）：

+ 12 + 11 + 10

【相關圖輯】三浦春馬童星出身 甘捨俊男包袱曾穿女裝演舞台劇（點圖放大瀏覽）：

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

救護車抵達時仍有心跳 三浦春馬死因疑非網路霸凌

陽光下的陰影...三浦春馬10年前寫信給自己 「成為強大的人吧」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】