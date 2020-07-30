梵高遺作所繪場景終有答案　專家憑一張明信片破藝術界百年謎團

英國廣播公司（BBC）報道，一張明信片揭露知名畫家梵高（Vincent van Gogh）最後一幅遺作「樹根」（Tree Roots）的場景。

梵高的「樹根」被認為是他的最後遺作。（Van Gogh Museum）

梵高研究所科學主任范德維恩（Wouter van der Veen）發現一張1900年至1910年代的明信片和「樹根」有相似之處，而這很有可能就是梵高遺作的場景。

這張明信片場景位於法國瓦茲河畔歐韋村莊的山坡上，與梵高1890年自殺前曾居住70天的哈霧客棧（Auberge Ravoux）距離150米。

一張明信片揭露梵谷最後遺作「樹根」的場景。（YouTube截圖／Van Gogh Museum）

范德維恩將他的發現呈現給位於荷蘭阿姆斯特丹的梵高博物館後，學者對畫作、明信片和山坡進行比對研究。

博物館的資深學者范提柏格（Louis van Tilborgh）和米德多爾普（Teio Meedendorp）得出結論，梵高遺作的正確位置很可能被找到了。

▼▼▼回顧梵高生前的作品▼▼▼

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米德多爾普表示，「我們認為，范德維恩發現的地點高度可能是正確地點，這是一項重大的發現。進一步觀察發現，明信片上的繁茂與梵高畫作裡的樹根形狀非常相似。這是他最後一幅作品，這使它變得更特殊，甚至更有續劇性」。

長期以來，梵高的最終遺作不斷被拿來討論。在一封信件中，梵高弟弟西奧的姊夫邦格（Andries Bonger）描述了梵高「在死前的早晨」是如何「畫了一幅充滿陽光和生命力的森林場景」。

這封信被用來支持樹根為梵高最後的遺作的說法。

根據明信片推論，范德維恩相信梵高在過世前幾小時可能仍在創作這幅畫。

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