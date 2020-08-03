海明威著作藏過百錯誤？帽子變球棒　「L」變作「S」但錯不在他

撰文：聯合新聞網
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研究20世紀美國文學的著名學者特羅登（Robert Trogdon）告訴《衛報》，美國名作家、諾貝爾文學獎得主海明威（Ernest Hemingway）生前寫下的長篇小說和短篇故事很需要能正確呈現他手稿的編輯，因為錯誤有幾百個之多，儘管很多錯誤是小錯，但也是錯，主要是編輯和排版人員犯的錯。
海明威大部分的手稿收藏在波士頓的甘迺迪總統圖書館和博物館，特羅登就是在那裏研究海明威的原稿。
特羅登舉例說，在1933年的短篇故事《你永遠不會那樣》（Ａ Way You'll Never Be）中，把原稿的帽子（hat）錯置成球棒（bat）。
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海明威1926年的小說《太陽依舊升起》（The Sun Also Rises）的一個版本，有很多拼錯的字，例如鬥牛士拉蘭達（Marcial Lalanda），變成了薩蘭達（Marcial Salanda）。特羅登說，海明威手寫的L和S字跡很像，因此容易搞錯。
他說，海明威寫到巴黎的Cigogne餐廳，但在書中變成了Ciqoque，把g看成q，也是很容易犯的錯。
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