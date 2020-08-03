馬來西亞野象過馬路疑被汽車響按嚇親　「報錯仇」毁車幸無人受傷

野象過馬路疑被車笛聲驚嚇，繼而攻擊停放在馬路上的轎車，車上5名青年見狀及時逃命，惟車頭卻慘遭野象壓毀。

野象過馬路疑被車笛聲驚嚇，繼而攻擊停放在馬路上的轎車。（馬來西亞東方網）

這宗野象踩壓轎車事件發生在馬來西亞，在8月2日晚上7時左右，位於東西大道吉蘭丹往霹靂州宜力方向，即蒂蒂旺沙山頂休息站附近。

霹靂州野生動物保護局局長尤索夫沙里受詢時向馬來西亞《東方日報》證實這事件。

他表示，該輛遭壓毀的車子是從吉蘭丹方向要往霹靂宜力，卻在上述段路突遇野象過馬路。於是司機馬上停車及熄了車燈，「讓路」給野象，不料尾隨而來的駕車人士疑不知究竟，從後猛鳴車笛促前方的轎車快速行駛。

他指野象可能受到驚嚇，轉頭攻擊該輛最前方的轎車，車上5人趕忙棄車而逃。 他們逃到安全處後，遇到好心路人載回休息站再另作安排。他已指示官員進一步監督昨晚發生的情況。

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根據尤索夫，野象經常結伴出沒在東西大道霹靂宜力至吉蘭丹日里一帶，駕車人士若突遇此景，只需停下車子，耐心待野象過馬路後，才繼行駛。

「如果此事發生在晚間，駕駛人士也最好關上高燈及不要鳴笛。」

社交媒體今日流傳一段相信是由公路使用者在夜晚所發布的影片中，可看到路旁有一頭野象，正挨着一輛停駛而看似壓毀的轎車旁，而像尾不斷擺動，但是無法看到車內是否有人。

從影片中可以看出，拍攝者對本身所看到的上述情景感到驚駭不己，也擔心車內是否有人遭受野象的攻擊，在經過野象旁時，也嚇得立刻關掉車燈，以免引起野象的關注而遭殃，而其前方尚有另一輛轎車則開着車燈在緩緩行駛中。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：過馬路疑被車笛聲驚嚇 野象攻擊轎車】