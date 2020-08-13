獅子糞便很有用　德國馬戲團疫情停業間賣出2千罐賺意外之財

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全球新冠疫情延燒，各行各業皆面對挑戰，德國慕尼黑的克朗（Krone）馬戲團突發奇想，靠着出售獅子糞便以降低停業造成的虧損。

獅子糞便成暢銷商品？

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《路透社》報道，在疫情影響之下，克朗馬戲團為了改善動物們的生活條件，開始出售獅子糞便，每罐售價5歐元（約港幣46元），目前已經賣出2000罐，帶來一筆意外之財。

根據馬戲團的說法，獅子排泄物是居家良伴，可防止其他討人厭的野生動物靠近住家，顧客跟馴獅師萊西（Martin Lacey）說它十分有效，而馬戲團也不用擔心「貨源」斷炊，因為他們飼養多達26隻獅子和老虎。

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萊西表示：「有人告訴我它（獅子的糞便）可以避免野貓進到花園，我們還得知它可以驅離會吃車子電纜的動物，因此本地的修車廠會跟我們買而且他們非常高興。就像我說的，每個人都很滿意。目前已經賣出2000罐。」

目前馬戲團因疫情暫停公演，這樣的「糞便期間限定店」是另一個在恢復演出前，可以為人們帶來歡笑的方法，收入的一部分將捐贈給改善圈養動物的慈善機構。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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