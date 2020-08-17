新冠肺炎｜少女染疫痊癒　卻出現幻覺與癲癎　母哭訴：像變回小孩

來自英國倫敦的15歲的少女霍頓（Nia Haughton）感染新冠肺炎，一度病危裝上呼吸器，在加護病房奮鬥2周後，情況終於改善，但卻因腦部受損，出現幻覺、嚴重癲癇等症狀。母親賈斯沃德（Justina Ward）形容，女兒現在的行為與說話方式「就像是4、5歲一樣」，性格也彷彿完全變了一個人。

【相關圖輯】新冠肺炎｜發燒就怕感染病毒？一文看懂新冠肺炎與感冒5大不同

+ 28 + 27 + 26

綜合《鏡報》、NBC報道，霍頓出現咳嗽、高燒症狀大約一周半後，於今年4月被送往伊芙莉娜倫敦兒童醫院（Evelina London Children' s Hospital），因病情持續惡化，住進加護病房，這才確診染疫。她的肺部受創，裝上呼吸器，醫護還將其身體翻過來呈俯臥通氣（Prone ventilation）姿勢，讓更多氧氣進入肺部與血液。

霍頓一度好轉，但幾天後再度惡化，甚至出現幻覺，在病房裏看見實際上不在場的人，醫護也很擔心她癲癇發作。她現在難以清楚言語，記憶力衰退，「我無法分辨什麼是真的，非常可怕。我會聽見一些聲音，非常痛苦」。

【相關圖輯】日本微型達人幽默創作 防疫用品變趣怪場景 口罩化身朵朵浪花

+ 11 + 10 + 9

根據醫師診斷，霍頓罹患腦炎（Encephalitis），可能導致幻覺、癲癇、無法言語、聽力與記憶問題等併發症，若不及早治療，甚至可能危及生命。沃德說，「我不知道哪一個比較可怕，是她（霍頓）無法呼吸，裝上呼吸器，還是她擺脫了它（疾病）卻出現完全不同的性格。她的臉部表情改變了，不會算術，她就像是4、5歲一樣」。

由於已經出現數起類似病例，外界擔憂，新冠病毒是否會阻礙發育孩童的腦部成長，造成永久傷害。根據《美國醫學會雜誌．神經病學》（JAMA Neurology）上個月發表的研究，大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）分析27個病例發現，4名重症確診孩童出現明顯的新型神經症狀，包括腦部病變、頭痛、肌肉無力、反射減弱。

【相關圖輯】國際影像｜古巴八旬獨居婦自製「流動屋」 防疫不忘逗人一笑

+ 9 + 8 + 7

【相關圖輯】新冠肺炎｜新加坡機場9成旅客全副武裝候機 網民：似拍生化電影

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】